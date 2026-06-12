Mauricio Macri presiona para que Milei eche a Adorni, pero no aportará los votos de Pro para la moción de censura

El titular de Pro, Mauricio Macri, presiona al presidente Javier Milei para que desplace al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó muy complicado después de que reconociera que ocultó ahorros en negro por medio millón de dólares de sus declaraciones juradas. No obstante, el expresidente no piensa aportar los votos de su partido para impulsar los pedidos de interpelación y poner en marcha la moción de censura en el Congreso.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, dijo Pro en un mensaje publicado en la red social “X”.

El expresidente prefiere tomar distancia de la ofensiva que puso en marcha la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados para debilitar al ministro coordinador de Milei. Pese a que considera que Adorni debería ser desplazado, no quiere plegarse a una jugada que considera tendría como único beneficiario al kirchnerismo. “No sirve de nada; no nos vamos a prestar al circo de los K”, remarcan cerca de Macri.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

En el entorno del exmandatario afirman que el mecanismo previsto en la Constitución Nacional para remover al jefe de Gabinete es “muy extremo”; y que aún resta esperar que la Justicia avance con la investigación por enriquecimiento ilícito. “Aún no tiene un procesamiento”, afirman fuentes de Pro.

En rigor, los macristas conjeturan que Adorni quedó al borde del precipicio después de su última aparición pública y, a pesar de que Milei intenta sostenerlo, que el funcionario saldrá tarde o temprano de su cargo. Incómodos, esperan que la renuncia se concrete antes del 23 de junio, cuando Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT) y una porción de Provincias Unidas, entre otros, intentarán avanzar con la interpelación de Adorni y, eventualmente, con una moción de censura.

En Pro creen que los opositores están lejos de llegar a los 129 votos necesarios para reunir el quórum. Y, en caso de que lo logren, como el proyecto no tiene dictamen, solo se votaría el emplazamiento a la comisión, donde el oficialismo tiene mayoría. “No va a prosperar y no tiene sentido; la decisión es de Milei”, pronostican. El escenario es distinto en el Senado, donde diez legisladores del kirchnerismo presentaron un proyecto de resolución para interpelar a Adorni e iniciar el mecanismo de remoción. Pero Pro se jacta de haber logrado apurar la concurrencia del jefe de Gabinete para brindar su informe de gestión a través de la nota que presentó Martín Goerling, jefe del bloque macrista. “Adorni ya va ir al Senado y ahí va a estar el show. Y eso puede ocurrir antes de que avance la interpelación en Diputados”, estiman en Pro.

Macri reunió ayer a la mesa de conducción de Pro y activó una estrategia para poner a Adorni contra las cuerdas, sin recurrir a una medida extrema, como la moción de censura. Pese a la resistencia de un sector de la cúpula partidaria —sobre todo, los gobernadores— a confrontar con la Casa Rosada, consiguió el aval para un duro pronunciamiento, en el que calificó de “falta grave” el giro discursivo de Adorni. Pusieron el foco en que el jefe de Gabinete cambió antenoche la versión que había dado durante su informe de gestión en Diputados del 29 de abril pasado, cuando aseguró que tenía todo su patrimonio declarado y precisó incluso que “sin ocultación alguna”.

“Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, remarcó la fuerza de Macri.

PRO pidió “estar a la altura” en momentos en que la sociedad está haciendo un esfuerzo para sostener “el cambio”. “No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, expresó el macrismo. Y agregó: “A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

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