Mauricio Macri volvió de Qatar y juega al fútbol junto a referentes de Juntos por el Cambio en La Matanza, bastión del PJ

Después de haber permanecido un mes en Qatar, donde presenció la consagración de la selección argentina en el Mundial de fútbol, el expresidente Mauricio Macri regresó al país y se prepara para viajar a la Patagonia para sus vacaciones. Antes de refugiarse en Cumelén para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, el fundador de Pro y referente nacional de Juntos por el Cambio visitó hoy la mayor fortaleza electoral del peronismo: La Matanza.

Como parte del raid de visitas que activó hace más de seis meses por el conurbano bonaerense, un experimento con el que intenta determinar el nivel de aceptación a su figura mientras mantiene la incógnita sobre su eventual candidatura en 2023, Macri se reunió con dirigentes del conglomerado opositor en Ramos Mejía, la zona más amigable para el Pro dentro del tablero electoral de La Matanza, distrito gobernado por el peronista Fernando Espinoza, donde Cristina Kirchner conserva su ascendencia en un amplio segmento de la población y el PJ mantiene poder territorial –sobre todo en las zonas más postergadas- pese a la crisis económica y el desgaste que sufre la imagen de la gestión del Frente de Todos.

El desembarco de Macri al bastión kirchnerista fue guiado por Eduardo “Lalo” Creus, concejal de Juntos en La Matanza y uno de los dirigentes de la principal fuerza opositora que aspiran a pelear por la sucesión de Espinoza en los comicios del año próximo. Fundador de la ONG Alternativa Vecinal, Creus estrechó lazos con Macri para lograr su bendición como candidato en el terruño donde el peronismo conserva musculatura. En Juntos se entusiasman con arrebatarle al PJ su fortaleza, ante todo, por la chance de que la feroz interna en el oficialismo -el Movimiento Evita y La Cámpora disputan poder a Espinoza- impacte en las posibilidades electorales del Frente de Todos.

Por esa razón, Creus, dirigente vecinal y concejal opositor, que pulsea con Alejandro Finocchiaro (Pro) y Héctor “Toty” Flores (CC) o Florencia Arietto -aún no confirmó su deseo de competir, pero el larretismo ya la mide como eventual candidata-, entre otros, por la postulación a intendente, organizó un partido de fútbol en el Club Esvoleno, de Ramos Mejía, para que Macri despuntara el vicio. Es sabido que el expresidente disfruta de jugar al fútbol, pese a sus lesiones.

También se sumó al “picado” en La Matanza el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aliado de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli de Buenos Aires. Participan también exfutbolistas, como José Basualdo. Macri llegó con Fernando De Andreis y Darío Nieto.

Mauricio Macri jugó al fútbol con políticos y ex jugadores de Boca Juniors en Ramos Mejía Ignacio Sánchez

Tras el partido en el club Esloveno, Macri participará de un brindis de fin de año junto a unos 300 dirigentes de Juntos en La Matanza. El acto se desarrollará en el complejo New Cubix, en San Justo. El expresidente reapareció en la escena política después de varias semanas de ausencia por su estadía en Qatar, donde cumplió sus funciones como titular de la Fundación FIFA. De buen vínculo con Gianni Infantino, titular de la entidad, Macri pudo disfrutar del Mundial sin pagar un alto costo político, ya que tenía la excusa de que debía cumplir con sus obligaciones protocolares en Doha. Es decir, recibir delegaciones extranjeras. De hecho, se vio con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y jugó al paddle con exfutbolistas como Gabriel Batistuta o David Beckham. Pese a tener un cargo en la FIFA, no participó de la entrega de premios al equipo liderado por Lionel Messi. Ayer, se frustró la chance de que Alberto Fernández agasajara a los campeones del mundo, quienes no pasaron por la Casa Rosada tras la histórica y multitudinaria celebración en las calles por el título.

Macri definirá en marzo o abril si competirá o no por la Presidencia en las elecciones del año próximo. Sus rivales internos sospechan que su larga ausencia por el Mundial y sus vacaciones en el Sur –que comenzará durante las próximas horas- son una señal de que no desea competir. Sin embargo, sus laderos aseguran que Macri se mantendrá activo en política pese a su retiro en el Sur. Es más, repiten que la autoexclusión electoral de Cristina Kirchner no cambió sus planes. Los escuderos de Macri en el llano repiten que la decisión del expresidente no está vinculada a que Cristina juegue o no, sino que dependerá de su situación personal. “Hará lo que tenga ganas”, dicen en su entorno. Macri considera que la próxima elección se definirá desde abajo hacia arriba, sin acuerdos de cúpula. Por eso, insiste en que Bullrich y Larreta deben competir para posicionarse y exhibir qué modelo de país quieren. No está claro si, en caso de que decida no anotarse en la contienda, se declarará prescindente o se pondrá el traje de elector.

La elección en la provincia donde gobierna Axel Kicillof volverá a ser la madre de todas las batallas con el kirchnerismo en 2023, pero ahora el distrito es uno de los escenarios principales de la disputa de liderazgos en JxC. En el distrito donde se gana o se pierde la elección presidencial proliferan los candidatos a gobernador del conglomerado opositor: Larreta apuesta por Santilli y Bullrich impulsa a Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. Con el aval de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo también desafía a Santilli. La UCR apuesta por Abad y Martín Tetaz. Allí, la oposición se encamina a una interna en las PASO.

Ayer, Macri se vio con Grindetti, exjefe de campaña de Santilli en 2021, quien respaldaría a Macri en un eventual “segundo tiempo”.