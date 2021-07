Máxima tensión en Juntos por el Cambio tras una nueva crítica de Elisa Carrió a Facundo Manes

Bronca, sospechas y pases de factura. La primera semana de campaña para las PASO dejó un clima de máxima tensión en Juntos por el Cambio. Una nueva embestida de la líder de la CC, Elisa Carrió, contra el médico Facundo Manes, el rival de Diego Santilli (Pro) en la interna de “Juntos” en la provincia de Buenos Aires, generó un fuerte malestar en la cúpula del radicalismo nacional.

Luego de que Carrió anunciara que presentará una denuncia penal contra Manes, a quien acusa de “mitómano” por haber dicho que la exdiputada le ofreció secundarla en la fórmula presidencial en 2015, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, se comunicó con las autoridades de Pro y la CC y pidió postergar la presentación del “manual de convivencia” para las primarias. El exgobernador de Mendoza convocó a una reunión de la mesa nacional para pasado mañana para discutir “el reglamento”, cuyo texto ya había sido consensuado por los jefes de los partidos que integran la coalición opositora.

Cornejo transmitió a Patricia Bullrich, titular de Pro, y Maximiliano Ferraro, de la CC, su descontento con las nuevas críticas que le dedicó Carrió a Manes en una entrevista con el portal Infobae. “Lilita” solicitó incluir la regla “no mentir” en el “código de ética” para las internas del espacio en todo el país que preparó Bullrich. Esa exigencia volvió a alterar los ánimos en la UCR, donde varios popes sospechan que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es el autor intelectual del ataque de Carrió a Manes. Están convencidos de que Larreta y la líder de la CC, quien apoya la lista de Santilli, buscan “limar” al postulante que impulsó el partido centenario para la contienda bonaerense.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a Elisa Carrió, ayer en Recoleta.

Desde un sector de Pro también exigen que Larreta intervenga para frenar la arremetida de Carrió contra Manes, que se inició pocos días después de que el médico la visitara en su chacra de Exaltación de la Cruz. En la CC defienden a su líder y apuntan contra Manes y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por sus cuestionamientos a Larreta y María Eugenia Vidal. “Sería bueno que se fijen en los propios, más que en lo que dice Lilita. Es un enojo parcial”, indicó una fuente de la fuerza de Carrió. En la CC consideran que la embestida de Morales contra Larreta -dijo que está “detrás de una campaña de desprestigio contra Manes”- es funcional a la estrategia del kirchnerismo.

En el partido de Carrió le reprochan a la UCR no haber trabajado por la unidad de Juntos por el Cambio en el cierre de alianzas en Neuquén, San Luis y La Rioja. “Que no nos vengan a correr los radicales a nosotros que fuimos los primeros que nos unimos a Pro en 2015, mientras ellos debatían en la convención de Gualeguaychú”, bramaron cerca de la líder de la CC. Es más, amenazaron con no asistir a la cumbre del lunes convocada por Cornejo para discutir el reglamento de convivencia. “Hay que enfocarse en la campaña”, advirtieron.

El neurocientífico Facundo Manes, durante una entrevista reciente con LA NACION. Alejandro Guyot

Tras declinar su postulación en la Capital, Patricia Bullrich se probó el traje de conciliadora. Buscó mediar para aquietar las aguas internas y se puso al frente de la redacción del “código de convivencia” para evitar el fuego amigo durante la campaña para las PASO y cuidar la cohesión interna. Sin embargo, la exministra de Seguridad sabe que el manual sería un compromiso de los candidatos: “Si la estrategia va a ser limar al otro, no sirve”, afirmaron allegados a Bullrich.

Dirigentes del sector consideran que Larreta, autor de la táctica electoral, debería interceder para amortiguar los ataques de Carrió contra Manes, ya que la líder de la CC es socia del alcalde en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. “Que Horacio se haga cargo de Lilita y de la interna que armó”, apuntan. En el larretismo miran con preocupación la escalada.

La intención de diseñar “un manual de buenas prácticas” ya había sido consensuada durante la última reunión de la mesa nacional del conglomerado opositor, per o se reactivó tras el cimbronazo que generó el pedido de Manes a Larreta, para que no utilice fondos de la Ciudad en la campaña . Sus dichos provocaron una dura reacción de Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados. A su vez, Carrió, quien ya había lanzado dardos contra Manes, acusó el lunes pasado al médico de mentiroso y negó que le haya ofrecido ser candidato a vice en 2015. Horas después, volvió a la carga: “Dicen que son la nueva política, pero llevan a Jesús Cariglino en la lista” , fustigó la líder de la CC.

La reacción “desmedida” de Carrió alteró a los líderes de la UCR. “La virulencia de la campaña es responsabilidad de Larreta, que se cree el dueño de Juntos por el Cambio y se puso el traje de presidente antes de tiempo”, enfatizó Morales, uno de los caciques del partido que aspiran a pelear por la presidencia en 2023. En un sector del macrismo creen que el jujeño intenta esmerilar la figura del alcalde, uno de sus contrincantes en la carrera por la Casa Rosada.

Pero Morales no estuvo solo en el operativo blindaje a Manes. El extitular del radicalismo Ernesto Sanz y el senador nacional Luis Naidenoff, quien lidera el interbloque de la coalición opositora en el Cámara alta, también salieron a respaldar al neurocientífico, quien decidió sumarse a JxC para estas legislativas.

“Percibo un nivel de agresividad que no se condice con la responsabilidad política que tiene Juntos por el Cambio con los argentinos”, señaló Naidenoff.

Sin embargo, el sector de la UCR que lidera Martín Lousteau, socio de Larreta en la Ciudad, volvió a marcar sus diferencias con la postura de la estructura tradicional del partido: “Si algo puede amenazar la unidad de la coalición es frenar su renovación en nombre de sus ‘patrones’ (o CEO´S) originarios. JxC es una fuerza viva porque, fundamentalmente, es y está en sus votantes”, advirtió Emiliano Yacobitti, el principal ladero de Lousteau. Un mensaje interno para Morales.