Fuerte respaldo de la UCR a Facundo Manes: “Larreta está detrás de la campaña de desprestigio y se cree el dueño de Juntos por el Cambio”

Referentes de la UCR salieron hoy a respaldar a Facundo Manes, su candidato para la interna de “Juntos” en la provincia, luego de que el médico fuera el blanco de las críticas de Elisa Carrió (CC) y de Pro.

El objetivo de la jugada, una “acción coordinada” por los popes de la fuerza, fue blindar a su delfín en el terruño bonaerense y marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta, a quien responsabilizan por la presunta “campaña de desprestigio” contra el médico.

En la cúpula de la UCR “hay mucha bronca” por la actitud de Pro y , sobre todo, de Carrió frente a la irrupción de Manes en el tablero político. “La virulencia de la campaña es responsabilidad de Larreta, que se cree el dueño de JxC. Horacio es un gran irresponsable. Si sigue así, va a poner en riesgo la unidad de la coalición”, lanzó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ante la consulta de LA NACION

Para Morales, hay “una campaña orquestada desde la Ciudad para desacreditar” a Manes, quien decidió integrarse a la coalición para competir en las legislativas. “Al Pro no le gusta que una persona de prestigio se suma a JxC vía el radicalismo”, remarcó el mandatario jujeño, uno de los jefes de la UCR.

Morales, quien aspira a competir por la Casa Rosada en 2023, aprovechó el operativo blindaje a Manes para atacar a Larreta, su rival predilecto en la interna de JxC. El dirigente radical considera que el alcalde cometió un “error estratégico” al facilitar las mudanzas electorales de María Eugenia Vidal y Diego Santilli, rival de Manes en las PASO. “Esta actitud de creer que las cosas se acomodan es responsabilidad exclusiva de Larreta, que está produciendo un desborde en la campaña. Si siguen cómo van, puede que esto no tenga arreglo”, avisó.

Morales no tiene dudas: Larreta está detrás de los cuestionamientos que le dedicó Carrió a Manes. Es más, acusa al alcalde de haberintentado “dividir” a la UCR en todos los distritos del país durante el cierre de listas. “Larreta se puso el traje [de candidato a presidente] antes de tiempo y se cree el dueño de JxC”, insistió.

Morales cree que Larreta está detrás de los cuestionamientos que le dedicó Carrió a Manes. Y acusó al alcalde de haber buscado “dividir” a la UCR en todos los distritos del país durante el cierre de listas. Horacio está detrás moviendo todo, cómo movió todo para dividir al radicalismo en todo el país”, lanzó.

Apoyo de la UCR a Facundo Manes

El jefe del interbloque de JxC en el Senado, Luis Naidenoff, también rechazó los agravios a la figura de Manes. “Mientras otros desertaron [por Vidal], Facundo se pone al hombro la campaña en la provincia. Es un gran aporte en el principal distrito electoral en una elección decisiva”, sostuvo. Tras los cruces, Naidenoff apuntó contra las espadas de JxC que arremetieron contra el médico. “Percibo un nivel de agresividad que no se condice con la responsabilidad política que tiene JxC con los argentinos”, resaltó.

En un mensaje a Pro, el senador radical pidió no “temerle a la competencia sana” en las PASO, donde se discuten “ideas”. “Ahora, hay que dirimir en la cancha, sin agachadas ni golpes bajos”, subrayó.

La decisión de salir a apoyar a Manes fue consensuada por varios caciques de la UCR. Alfredo Cornejo, titular del partido, se mantuvo al margen, pero avaló la maniobra defensiva. En el radicalismo hay un fuerte malestar con Lilita por sus dardos contra Manes. Consideran que las críticas que Carrió le dedicó al médico fueron desmedidas. “Horacio está detrás de los ataques a Facundo. Todos los otros [por Carrió] terminan siendo ejecutores de esa campaña de desprestigio”, continuó Morales.

Si bien se mantiene alejado de la política, Ernesto Sanz, extitular de la UCR, fue uno de los propulsores de la candidatura de Manes. “Facundo está haciendo un muy buen papel, en las apariciones televisivas y ante la propia tropa. Cuando empieza expandirse la noticia de que le está yendo bien, adentro y afuera, eso mueve el stato quo”, señaló a LA NACION. Para el exsenador nacional, la dirigencia política se debe “acostumbrar” que hay representantes de la sociedad civil que “tienen mayor impacto en la sociedad que los que están adentro del sistema”. “Eso no debería ser motivo de ninguna reacción desfavorable” , sostuvo.

En una señal de respaldo al neurólogo, quien pidió que Larreta no use los fondos porteños en la campaña, Morales pidió elevar el nivel de “debate político” de JxC. “Nadie puede negar esa definición conceptual”, dijo.

Ayer, el médico arrancó su raid de campaña en Salto, su bastión familiar. Hoy, irá a Chacabuco y Junín. “Yo no voy a atacar a nadie. Me pueden decir cosas, pero solo voy a contestar con propuestas”, concluyó.

La decisión de salir a apoyar a Manes fue consensuada por varios caciques de la UCR. Alfredo Cornejo, titular del partido, se mantuvo al margen, pero avaló la maniobra defensiva.

Si bien se mantiene alejado de la política, Ernesto Sanz, extitular del radicalismo, fue uno de los propulsores de la candidatura de Manes. “Facundo está haciendo un muy buen papel, en las apariciones televisivas y ante la propia tropa. Cuando empieza expandirse la noticia de que le está yendo bien, adentro y afuera, eso mueve el stato quo”, señala a LA NACION.

Para el exsenador nacional, la dirigencia política se debe “acostumbrar” que hay representantes de la sociedad civil que “tienen mayor impacto en la sociedad que los que están adentro del sistema”. “Eso no debería ser motivo de ninguna reacción desfavorable. Si alguien lo interpreta de mala fe, debería quedar al descubierto de la sociedad”, sostuvo.

Hoy, el médico arrancará su raid de campaña en Salto, su bastión familiar. Mañana, irá a Chacabuco y Junín. En un breve contacto con medios locales, Manes reclamó a sus socios y rivales discutir sobre el “desarrollo” del país y no centrarse en “cuestiones personales”. “Con esta grieta nos va ir cada vez peor. Yo no voy a atacar a nadie. Me pueden decir cosas, pero solo voy a contestar con propuestas”, concluyó.