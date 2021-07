Tras la escalada entre Facundo Manes y Pro, Juntos por el Cambio apura un “manual de convivencia” para las internas

Los primeros chispazos de la interna entre el Pro y la UCR en la provincia de Buenos Aires encendieron las luces de alarma en Juntos por el Cambio. El cruce de acusaciones entre el médico Facundo Manes, quien se medirá Diego Santilli en las PASO del 12 de septiembre, Elisa Carrió (CC) y espadas del macrismo exhibió la dificultad que enfrenta la principal coalición opositora , en plena etapa de reconfiguración de liderazgos, para unificar un mensaje de campaña y coordinar la estrategia electoral. Y aceleraron la elaboración de un “reglamento de convivencia” para las primarias.

Como adelantó LA NACION, la idea de confeccionar “un manual de buenas prácticas” ya había sido consensuada durante la última reunión de la mesa nacional del conglomerado opositor, pero se reactivó tras el cimbronazo que generó el pedido de Manes al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que no utilice fondos de la Ciudad (“espero que no usen impuestos de los porteños”) en la campaña. Sus dichos provocaron una dura reacción de Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro en Diputados. A su vez, Carrió tildó de “mitómano” al neurólogo y neurocientífico, luego de que Manes dijera en una entrevista con este medio que la líder de la CC le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015.

Tras los cruces en el arranque de la campaña en la provincia, hubo contactos entre las autoridades de Pro, la UCR y la CC para aquietar las aguas. “Hay mucha preocupación y temor en el Pro porque les gusta tener todo controlado” , comenta un referente del radicalismo.

Por estas horas, la titular de Pro, Patricia Bullrich, trabaja en el texto del reglamento de “convivencia” y “buenas prácticas” para las primarias de Juntos por el Cambio en todo el país. También hubo diálogos entre los integrantes la cúpula de la alianza para discutir sobre el nombre y los colores que tendrá el espacio en algunos distritos del país.

“El manual no va a servir para nada. A Facundo no lo van a controlar. No va a tener ningún problema en decir que la gestión de Vidal fue la que más recortó en educación”, desafía un dirigente de peso del radicalismo. “Nos tenemos que concentrar en el objetivo: nuestro adversario es el kirchnerismo”, señalan desde la CC.

Para evitar tensiones, Bullrich prefirió mantenerse al margen de los cruces que provocaron en la fuerza las primeras intervenciones mediáticas de Manes. Por su rol en la coalición y en Pro, la exministra de Seguridad busca ser “garante” de las buenas prácticas en las internas. “Si me pongo a opinar, voy a entrar en el barro, y no quiero eso”, afirmó a LA NACION la jefa del partido fundado por Mauricio Macri. Allegados a Santilli avisan que no le contestarán a Manes para “no subirle el precio” al tema: “Las chicanas te alejan de la gente”.

Según fuentes del radicalismo, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se contactó con Manes y Bullrich tras el affaire. Cerca del médico se muestran satisfechos con los resultados de sus primeras apariciones en los medios. De hecho, remarcan que las declaraciones de Manes sirvieron para “marcarle la cancha” al Pro y a Rodríguez Larreta. “Ahora, no van a poder hacer una campaña millonaria, porque están expuestos”, evalúan en el pelotón del médico . Repiten que el médico no saldrá a contestar las críticas de Carrió ni del macrismo y que intentará “salir por arriba de la grieta” con su discurso “moderno” de la campaña. “A Facundo no lo pueden agarrar con nada porque no es un político tradicional. Está muy fuerte y muy activo”, señala uno de sus interlocutores en la UCR.

Facundo Manes Alejandro Guyot

En la cúpula del partido centenario ya circulan las teorías conspirativas por el primer round de la campaña: perciben que Larreta estuvo detrás de la embestida de Carrió contra Manes. Vieron, cuenta un dirigente del espacio, una acción coordinada en redes para replicar los dichos del médico, quien ratificó que la líder de la CC le ofreció secundarlo en la fórmula en 2015. Lilita lo niega. “La reacción de Carrió fue desmedida”, apuntan cerca de uno de los caciques de la UCR.

Estrategias y equipos

Para su primera incursión electoral en Buenos Aires, Manes armó una mesa política con sus principales aliados para la interna de Pro: Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y Margarita Stolbizer (GEN). En tanto, la politóloga Ana Iparraguirre quedó a cargo de la coordinación de los equipos técnicos de la campaña. Por estas horas, la tropa del médico para la batalla electoral con el Pro define la hoja de ruta de Manes. Es probable que dé el puntapié inicial de la campaña en Salto, donde vivió durante su infancia y adolescencia, y que visite Chacabuco, Junín, Mar del Plata, entre otros distritos, durante los próximos días.

Con la mira en el conurbano bonaerense, donde cree que le sacará ventaja a Manes en la interna, Santilli activó a sus equipos para la contienda. Su jefe de campaña es Néstor Grindetti, intendente de Lanús, quien quedó al frente de la mesa de política y estratégica que integran Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Macri (Vicente López), Julio Garró (La Plata), Maricel Etchecoin (CC), Ritondo (Pro) y Gerardo Milman (Pro), entre otros. En el comité de discurso y estrategia aparecen dos espadas de Larreta: Christian Coelho y Federico Di Benedetto, a cargo de las encuestas.

Elisa Carrió Rodrigo Néspolo - LA NACION

Para coordinar el mensaje de campaña, los colaboradores de Santilli harán reuniones con los 15 primeros precandidatos de su lista. Los ejes discursivos serán la seguridad, la educación, el empleo, la producción y temas institucionales. También mantendrán al tanto de la estrategia a Carrió, Bullrich y Cornejo, entre otros. A su vez, planean segmentar el mensaje para cada sección electoral.

Durante las últimas 48 horas, Santilli ya pasó por La Matanza y Hurlingham. Y recorrió esta mañana Lanús, en la tercera sección electoral, junto a Larreta y Grindetti. “Responder chicanas lo único que hace es ayudar al kirchnerismo”, lanzó Santilli tras la actividad. Mensaje a Manes.

En el pelotón de Santilli hubo preocupación por los cruces por los dichos de Manes y los tironeos internos. “Nos puede desperfilar”, admiten. Además, consideran que será complicado manejar los “egos” de las figuras de Juntos en una campaña atípica para el espacio. Es que por primera vez lidia con el desafío de competir en los comicios sin que Marcos Peña o Jaime Durán Barba , quien manejaban la comunicación de Pro, bajen los lineamientos y coordinen el mensaje de la coalición .

Larreta acompañó a Santilli en Lanús Prensa Santilli

La interna en la Ciudad

Por ahora, la interna de Juntos por el Cambio en la Capital navega por aguas más calmas –más allá de la polémica por los tuits de Sabrina Ajmechet sobre Malvinas–. Anteayer, se reunió la mesa de campaña de Vidal para trazar los lineamientos discursivos y la estrategia política para las PASO. Se sentaron Fernando Straface, jefe de campaña de Vidal; Federico Salvai, mano derecha de la exgobernadora; Emmanuel Ferrario, a cargo de la coordinación operativa; Maximiliano Ferraro (CC), Emiliano Yacobitti (UCR) y Di Benedetto, un funcionario clave para Larreta.

En las primarias de septiembre, Vidal se medirá con Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad). El exministro de Economía arrancó la campaña con una frase sobre la cifra de desaparecidos en la última dictadura que generó ruidos internos. Cerca del “bulldog” aseguran que tendrá total libertad narrativa y discursiva para la interna. “Fue una de las condiciones que puso Ricardo para ingresar a Juntos por el Cambio”, cuentan desde su entorno.

López Murphy no tendrá un jefe de campaña, sino un equipo de colaboradores que lo asistirá con la comunicación y política. Su mensaje se centrará en la creación de empleo, reactivación económica, seguridad ciudadana y educación “moderna y de calidad”.

En tanto, el radical Facundo Suárez Lastra, quien busca renovar su mandato en la Cámara baja, estará el frente de la campaña de Rubinstein. La salud y la educación serán sus ejes prioritarios. Si bien buscarán marcar sus diferencias con Larreta y el Pro –no están de acuerdo con la mudanza electoral de Vidal–, planean una campaña propositiva, sin golpes bajos ni ataques al macrismo. Y quieren mostrarse como un espejo de la campaña de Manes en la provincia. “Corremos de atrás y vamos por la positiva. Queremos demostrar que somos un complemento para mejorar la lista”, sintetizan.