Maximiliano Ferraro: “Juntos por el Cambio no puede apostar a un escenario de cuanto peor, mejor”

Ni halcones ni palomas. Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI, la fuerza de Elisa Carrió, busca hacer equilibrio en medio de las internas de Pro y la UCR que sacuden los cimientos de Juntos por el Cambio. Frente a la crisis económica, el diputado nacional cree que la coalición opositora debe tener una actitud “responsable”, sin perder la “firmeza” para controlar al kirchnerismo. “JxC no puede apostar a un escenario de cuanto peor, mejor”, remarca en una entrevista con LA NACION.

Para Ferraro, la fuerza debe ubicarse en una posición de centro y ampliarse para construir una “mayoría significativa”, pero advierte que la oposición no puede volver al poder a “cualquier precio”.

-¿La Argentina se encamina a una crisis grave en caso de que no haya acuerdo con el FMI?

-Se encamina a una situación muy compleja si no define un plan. Sería bueno que se logre un acuerdo con el Fondo, para que las cosas no empeoren. Pero, en el corto plazo, necesitamos un programa de estabilización, en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Habrá que discutir de qué manera podemos expandir las inversiones, las exportaciones y generar empleo formal en el sector privado. Hay que debatir con seriedad los problemas estructurales, como el déficit fiscal y la inflación, que se han potenciado con este gobierno.

-¿Falta en JxC una revisión del préstamo que recibió Mauricio Macri?

-El préstamo que tomó Macri fue, principalmente, para pagar casi un 80% de la deuda que había sido contraída en dólares por los gobiernos anteriores. No se trata de resolver solo el problema con el FMI, el Gobierno debe poder presentar un plan en materia económica. Voy a parafrasear a Macri: si el FMI no existiera o si nos condonara la deuda, los problemas que hoy tenemos, vinculados a la pobreza, la inflación y la fuga de talentos, seguirían estando.

-¿La reunión con Guzmán se suspendió porque no tenía precisiones?

-Puede ser que no tenía precisiones o que no nos quiso contar. Desde un principio, la CC fue muy clara: el diálogo con el Gobierno se tiene que dar en el Parlamento.

Ferraro, uno de los máximos referentes del partido de Carrió Santiago Filipuzzi - LA NACION

-¿El Gobierno solo los quería para la foto?

-Por eso, tenemos que impedir caer en cualquier tipo de trampa.

-¿Eso es un mensaje interno? Gerardo Morales propuso ir a escuchar a Guzmán.

-Es para todos. Este momento del país requiere que se fortalezcan los espacios institucionales. Eso implica que estén todos los bloques de la oposición y que haya un diálogo sincero, sin trampas.

JxC no puede apostar a un escenario de cuanto peor, mejor

-¿Coincide con Morales en que hay sectores de Pro o de JxC que quieren que explote todo en marzo?

-Juntos por el Cambio tiene que tener una actitud responsable. Nuestro rol es ser oposición. Todos debemos actuar con seriedad ante la situación compleja que atraviesa la Argentina y no ser funcionales a Cristina Kirchner. Eso no implica renunciar a tener contundencia y firmeza a la hora de defender nuestros valores e ideas. Pero no podemos jugar a la marchanta, a un escenario de “cuanto peor, mejor”. Y no debemos repetir el error que se cometió en el presupuesto. Nuestra posición [por la CC] no convalidada los números dibujados que había presentado Guzmán, pero sabíamos que el presupuesto era la herramienta que necesitaba el Gobierno para continuar y fortalecer el proceso de negociación con el FMI.

-¿JxC no puede apostar a “cuanto peor, mejor”?

-Por supuesto que no. No podemos apostar a “cuanto peor, mejor”, por el bien de toda la Argentina. Tenemos que poder representar a una mayoría significativa de la sociedad en 2023. Y este año debemos preparar nuestro programa, la narrativa y las propuestas. Además, no tenemos que escaparle al debate de los grandes desafíos que tenemos por delante, como la reforma comercial o tributaria. No hay que ponerse ansioso por las candidaturas. Hay que preparar lo que les vamos a proponer a los argentinos y consolidar el trabajo parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados.

-¿Una crisis va a generar una desconfianza en todos los liderazgos, sean del oficialismo o de JxC?

-La política corre un riesgo de deslegitimarse aún más. Es un problema que se profundiza en la Argentina, pero atraviesa a todas las democracias en el mundo. Vemos que surgen liderazgos populistas, tanto de izquierda o de derecha, que terminan erosionando el sistema democrático. Por eso, nos preocupa mucho cuando este gobierno se abraza a dictaduras como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua y tiene una política internacional errática con Rusia o China.

A Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, le preocupa que el gobierno argentino "se abrace a dictaduras, como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua" Santiago Filipuzzi - LA NACION

-¿Hay un caldo de cultivo en el país para que surja un candidato antisistema o líder mesiánico?

-Por supuesto. Más que nada veo una imposibilidad de gran parte de la dirigencia política de hacerse cargo de los desafíos que tenemos por delante para que la Argentina cambie de manera sustancial.

-¿La única posibilidad de que Mauricio Macri vuelva al poder es que haya una crisis terminal?

-JxC tiene muchos liderazgos. No hay que adelantar la discusión sobre quién tiene que ser nuestro candidato a presidente. El desafío es debatir de qué manera podemos consolidar este espacio, seguimos trabajando en una unidad, que no es a cualquier precio, y logramos construir un Juntos por el Cambio que debe ser mucho mejor. Por eso, en la CC apostamos a un contrato moral. Eso nos hace ser mejores y aprender de los errores que pudimos haber cometido desde 2015 hasta 2019.

Ser de centro no implica tener un discurso light

-¿La CC perdió peso en la nueva configuración de JxC, con el Pro inmerso en sus internas y la UCR intentando tener protagonismo?

-La CC no ha perdido peso, ni lo va a permitir. Somos socios fundadores de este espacio. A veces, me enojo con colegas de otros partidos de JxC cuando menosprecian a nuestra agrupación o a un liderazgo como el de Carrió. Les recuerdo a cada uno de ellos que la CC y Carrió siempre jugaron para estrategias de construcción de mayorías. JxC es una coalición competitiva para 2023, sabiendo que todos somos parte de este espacio. A uno le va a tocar liderar y competir por la presidencia, pero deben saber que este es un espacio colectivo, colaborativo y que la unidad no es uniformidad.

-¿A JxC los amalgama el rechazo al kirchnerismo? ¿Qué significa que la unidad “no es a cualquier precio”?

-No es unidad para que nada cambie o para repetir las viejas prácticas de la política. Eso también es un aprendizaje para Juntos por el Cambio. Debemos construir una narrativa, un programa de gobierno y decirles a la sociedad y a la política que vamos a estar dispuestos a enfrentar las reformas estructurales. No hay que adelantar las candidaturas. Tenemos muy buenos liderazgos y todos tendremos un lugar que ocupar en 2023.

-Alfredo Cornejo dijo que Juntos por el Cambio “tuvo veinte días muy malos” a fin de año. ¿Nota irritación en los votantes del espacio?

-No tuvimos un buen cierre de año. A esta crisis hay que tomarla como una oportunidad. La hoja de ruta que trazamos con la nueva conformación de la mesa nacional apunta a eso. Que cumplamos con el objetivo va a depender de la buena predisposición y buen trabajo de cada uno de los partidos que integramos JxC. Para eso, hay que dejar de lado los egos y personalismos. Este momento es colectivo y colaborativo.

No queremos que nadie nos use

-¿Hubo “mala praxis” en el Congreso, como dijeron Ernesto Sanz y Patricia Bullrich?

-A mí no me da vergüenza decirlo: nos equivocamos. Más allá de que pudimos votar todos juntos, nos equivocamos en la decisión de ir a voltearles el presupuesto. Por eso, la CC había planteado la abstención. Cuando eso no era posible, propusimos pedir el pase a comisión, para que el Gobierno no se quedara sin una herramienta fundamental, y para no darles excusas para los escenarios venideros. Ahí no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y algunos se quisieron hacer los vivos en nombre de una posición transparente e informada de la CC. Eso también habla de que la unidad no es a cualquier precio.

“JxC no puede llegar al poder a cualquier precio ni amontonar para volver”, dice Ferraro Santiago Filipuzzi - LA NACION

-¿Falta experiencia en los diputados o una conducción clara?

-Confío en la coordinación parlamentaria que puedan hacer Mario Negri, Juan Manuel López o Cristian Ritondo, entre otros. No estoy ansioso por tener ya un presidente de interbloque.

-¿Aceptarían a Ritondo como jefe del interbloque de JxC?

-Ya dimos nuestra opinión y consideración sobre la persona que debía presidir el interbloque. No hay urgencia ni necesidad de elegirlo ahora. Confiamos en la coordinación que puedan tener Negri, López y Ritondo y el resto de las bancadas de Juntos por el Cambio.

-¿Ritondo tiene el veto de Carrió?

-Me parece que está todo dicho. No es una cuestión personal, sino de consideración política. La CC ya dijo cuál creía que podría ser la mejor coordinación.

-¿Desconfían de los vínculos de Larreta, Ritondo o Morales con Sergio Massa?

-Las conversaciones deben ser blanqueadas y puestas sobre la mesa. Eso hará que no se erosione la confianza.

-Emilio Monzó pidió que Larreta incluya a la CC en una mesa con los moderados de JxC. ¿Formarían parte de ese “scrum”?

-En vez de segmentar espacios, creo que debemos consolidar y mejorar lo que tenemos. Que no es poca cosa. Ahora, JxC debe pararse en una posición de centro para poder ser una mayoría significativa. Es una posición de centro que no renuncia a la firmeza. Y eso no significa ser naif y un bluf, sino mantener la contundencia y los argumentos.

-¿Sin discurso light?

-Ser de centro no implica tener un discurso light, sino construir para una mayoría significativa de los argentinos. Yo quiero sumar a los que no se sienten representados con el kirchnerismo ni JxC para que nos acompañen en 2023. Ahora, JxC no puede llegar al poder a cualquier precio ni amontonar por amontonar para volver.

-¿Los “halcones” de Pro tienen posturas populistas?

-No quiero entrar en una contraposición con otros diputados. Juntos por el Cambio debe ser más que un legislador. No puedo hacer lo que se me cante en 2022 para quedar bien con un sector del electorado y no ser responsables, sabiendo que podrías ser gobierno en 2023 y que vas a tener que asumir desafíos gigantescos.

-¿Carrió apoya el proyecto presidencial de Larreta o puede haber un candidato de la CC para las PASO?

-La CC tiene excelentes dirigentes y liderazgos como para tener en cuenta y que JxC no mire para otro lado. El liderazgo más importante es el de Lilita, pero ella también tuvo mucha generosidad con todos nosotros. Tenemos buena relación con Larreta, Morales, Macri y Patricia Bullrich. Queremos estar ahí. El lugar de la CC es ese. Y no queremos que nadie nos use.

-Carrió dijo que ampliar no es amontonar. ¿Les hace ruido la alianza de Larreta con Daniel Angelici en la Ciudad?

-Es algo que tienen que responder los que tienen alianzas con Angelici. La opinión de Carrió y la CC respecto de Angelici ya es conocida por todos.

-¿Le llama la atención que Larreta sostenga en Sbase a Sebastián De Stéfano, exespía de la AFI que participó de la reunión del caso “Gestapo”?

-Sí, me llama la atención. Pero nuestra opinión respecto a la AFI kirchnerista y a lo sucedido en muchos aspectos en el gobierno de Macri no ha cambiado. Carrió fue la que se opuso a la designación de ciertos personajes en la AFI y fue perseguida por agentes de inteligencia del kirchnerismo. Otros tendrán que explicar por qué había agentes donde no debían estar.

-Larreta dijo: “De lo que salió en el video no se desprende que haya cometido ningún delito. Está en una reunión”. ¿Respaldan ese argumento?

-Nuestra postura es clara: creemos que hay que eliminar la AFI y crear un organismo especializado para combatir el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, y terminar con estos agentes que trabajan de manera transversal para unos y otros. No está bien que te espíen ni propios, ni extraños. No es bueno para la democracia que eso suceda.

"No está bien que te espíen ni propios ni extraños; no es bueno para la democracia"

-¿La CC considera que Macri no tuvo nada que ver con el espionaje o debe dar explicaciones por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani?

-Los que tienen que dar explicaciones son los que estuvieron al frente de la AFI. Y está bien que rindan cuentas en la Justicia.

-¿No hay una postura unificada en Juntos por el Cambio sobre el tema espionaje? ¿Por qué no hubo un fuerte respaldo de la coalición a Vidal?

-Por supuesto, respaldamos a María Eugenia. Y le tenemos respeto y reconocimiento personal y político. Pero no podemos no decir nada respecto del accionar que pudieron tener algunos agentes o funcionarios de la AFI. Es la historia de un partido y un liderazgo. Nunca se lo permitimos a nadie, ni a propios ni extraños.

Ferraro integra la mesa nacional de Juntos por el Cambio Santiago Filipuzzi - LA NACION

-¿Hubo espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, como dice el kirchnerismo?

-Yo no compro la berretada, casi panfletaria, del kirchnerismo. Pero la Justicia tiene que actuar de forma independiente y transparente, tanto en este caso como en las causas de espionaje ilegal y de manejo discrecional de fondos en la AFI kirchnerista, con Cristina y César Milani.

-¿Macri tenía una mesa judicial?

-No.

-Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, cercano a Carrió, se refugió en Uruguay. ¿Tendría que presentarse ante la Justicia?

-A diferencia de lo que sucede con el kirchnerismo, los funcionarios de Cambiemos siempre estuvieron a disposición de la Justicia. Sea un caso justo o injusto, a nosotros nos compete presentarnos. Ese es un diferencial que tiene JxC con el kirchnerismo.

-¿Fernández quiere enviarle un mensaje a la Justicia al avalar la marcha contra la Corte o busca contentar a Cristina Kirchner?

-El Presidente no puede salir de la estrategia y el objetivo de impunidad que persigue Cristina Kirchner hace dos años. Vamos a defender la independencia de la Justicia y evitar que haya atropellos en la posible modificación de la ley del Consejo de la Magistratura.

-¿Qué opina de la frase de Soledad Acuña sobre deserción escolar y los “chicos perdidos en los pasillos de las villas”? ¿Fue un error?

-No. Sorprende e indigna que salgan a matarla a Acuña quienes militaron durante dos años el cierre de escuelas y provocaron una de las peores catástrofes educativas en la Argentina.

-Juntos por el Cambio debatirá su plan de gobierno en 2022. ¿Tienen en claro para qué quieren volver o aún no?

-Creo que sí, pero necesitamos agregarle un plan de gobierno que se anime a enfrentar los problemas estructurales y serios de la Argentina. Ese es el plusvalor.

-¿Macri es el único que puede ordenar a JxC?

-Es una figura central, porque es un expresidente. Pero también hay otras, como Carrió, Larreta, Vidal o Morales. Hay que bajar los egos y las chicanas. En 2023 la sociedad va a elegir el candidato a presidente.

-¿Carrió puede ser la gran electora de Juntos por el Cambio en 2023?

-Carrió siempre es electora.