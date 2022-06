Máximo Kirchner: “Cuando dejé la conducción del bloque no hubo un solo off”

En la tarde de un día agitado, el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se refirió al escándalo por el supuesto off del ahora exministro Matías Kulfas, que terminó marcando su salida del Gabinete nacional. “Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenía que enterar. Nada. No hubo un solo off, ni un solo trascendido”, dijo el santacruceño durante su exposición en la Universidad Nacional de Quilmes.

La aparición de Kirchner fue sorpresiva y se dio en el marco de un homenaje al fallecido sociólogo y extitular de la Biblioteca Nacional durante el kirchnerismo, Horacio González. “Algunas personas que nada les costó, y que así como no muestran sus voces en los off, tampoco las mostraron durante el macrismo . Nos terminaron haciendo mucho daño por particularidades personales”, fue otro de los tramos del discurso del primogénito de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La presencia de Kirchner no había sido anunciado por sus canales habituales, por eso sorprendió y se conoció a través de la cuenta de Twitter de la periodista Cyntia García.

Máximo Kirchner sobre el off.

En su discurso, Kirchner también habló sobre el macrismo. “Costó muchísimo, muchísimo. La cantidad de compañeras y compañeros perseguidos, encarcelados, que se la bancaron y que fueron al frente. De lo que sufrió nuestra gente en términos generales, de lo que sufrió ese compañero y compañera que echaron de su laburo del sector público porque le miraron el Twitter y el Facebook, o porque militaron en tal o cual organización, merecen mucho más respeto que algunos funcionarios que van a hablar en off”

El escándalo entorno a Kulfas irrumpió este mediodía con un tuit del área de Energía en el que se daba a conocer un supuesto off del hasta entonces funcionario. Allí se señalaba a los funcionarios de La Cámpora que integran el área por un posible direccionamiento de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, en favor de Techint.

Poco después, quien se sumó a la polémica fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, a través de su cuenta de Twitter. Kulfas era, además, uno de los ministros, más resistidos por la exmandataria.

Comparto comunicado de Energía Argentina.

Luego de lo cual el presidente Alberto Fernández también repudió el hecho, previo a su decisión de pedirle la denuncia al funcionario, uno de los más leales a su gestión y quien lo acompañaba desde la época del grupo Callao.