A 16 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, en un acto realizado en su honor, su hijo, el diputado nacional y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner, arengó a los militantes que coreaban el nombre de su madre, Cristina Kirchner, que lo hagan "más fuerte así escucha" y se postula a la Presidencia para las elecciones de octubre.

"Puede ser que estas manos hayan tenido un joystick de PlayStation, pero nunca se levantaron en el Congreso para votar a favor de los fondos buitres, de los ajustes a la gente y los jubilados", aseguró.

Durante el acto, que tuvo lugar en el municipio bonaerense de José C. Paz, Kirchner afirmó que haya "la responsabilidad de los dirigentes es no mentirle a la gente", lo que provocó la reacción de los militantes. Si bien no fue contundente sobre la posible candidatura de su madre, reaccionó a los gritos de la gente que lo escuchaba y que pedía por Cristina Kirchner y pidió: "Más fuerte, así escucha".

Luego, continuó con su discurso y señaló: "El 27 de octubre las urnas van a rebalsar de votos para volver a poner a la Argentina de pie, en el camino del desarrollo, de la ciencia y tecnología y de la producción". "Sepamos que no hay apellidos providenciales y que una sola persona no puede sacar a la Argentina del pozo que la metieron. Debemos hacerlo entre todos", agregó.

"Háganse parte y no se quiebren, resistan, que van a venir tiempos mejores", acotó y, en un tono proselitista, planteó que "las tarifas deben estar congeladas hasta el 2021 y las paritarias deben estar a la suba en 2020", según consignó la agencia Télam.

También consideró que "el FMI (Fondo Monetario Internacional) está a la cola, porque primero está la deuda interna con el pueblo argentino que generó el presidente (Mauricio) Macri ".

El acto fue para recordar que hace 16 años Kirchner asumió como presidente luego de que en las elecciones generales de 2003 Carlos Menem ganara la primera vuelta con el 24,45% de los votos contra el 22,25% de Kirchner y días después desistiera de presentarse a la segunda vuelta.