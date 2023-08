escuchar

A una semana de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO), que posicionaron a Javier Milei como el favorito del electorado en esta instancia, la dirigente social Mayra Arena evaluó la decisión de la ciudadanía y consideró que los sectores más vulnerables de la población que le dieron su voto al libertario lo hicieron “porque les transmite esperanza”. Sin embargo, en lo personal cuestionó su “volatilidad”, dudó de su capacidad de aportar a lo que el país necesita y estimó que, en caso de que llegue a la Casa Rosada, será “un presidente muy impotente” y la clase media tendrá mayor riesgo de caer en la marginalidad.

“Es un voto totalmente legítimo, me parece injusto pensar que solo el pobre se equivoca cuando vota a Milei. En general, al pobre estructural no se lo descuida por el temor al estallido, los que la pasan mal son los laburantes y la clase media. Con Milei nos acercamos todos un poco más a la marginalidad, hay riesgo de marginalidad en gente que tiene mucha cara de clase media”, opinó durante una entrevista con Luis Novaresio en LN+.

En medio del impacto que significó el triunfo de La Libertad Avanza tanto para el oficialismo como para la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) y pese las posibilidades que ese espacio político tiene rumbo a los comicios generales de octubre, Arena descartó que este escenario le genere “miedo”. No obstante, señaló que lo que le produce desconfianza es “su enorme volatilidad y lo claramente manipulable que es”.

“ No me parece adecuado tener en el Poder Ejecutivo a alguien tan volátil y tan sensible . Eso de ser tan irascible... no creo que tenga para aportar lo que la Argentina necesita mas allá de que hay una gran parte del electorado que está, a todas vistas, enamorado de el”, agregó y le cuestionó también “su escaza habilidad para negociar, su incapacidad para salirse de las teorías porque no tiene capacidad para llevar lo ideal a lo terrenal”.

Mayra Arena con Luis Novaresio en +Entrevista

Más allá de las particularidades del resultado, la dirigente evaluó que en el escenario planteado tras las primarias quedó a la vista “una semilla liberal que es innegable y muy positiva”. No obstante, puso el foco en la necesidad “no dejar que esa libertad de tuerza hacia un discursos conservador”. “La bronca estaba y estuvo pero no alcanza con eso”, observó en alusión a las dimensiones que alcanzó “el fenómeno Milei”.

En esa línea, evaluó cómo influyó el desempeño del gobierno de Alberto Fernández en la decisión de la ciudadanía y estimó que uno de los factores que le jugó en contra al espacio oficialista fue “saber que el presidente y la vice (Cristina Fernández de Kirchner) han abdicado”.

“Hay un peronismo muy enamorado de lo colectivo, muy enamorado de lo estatal, de las políticas sociales, de sí mismo en el pasado y está bien, pero la mayoría de la población no te votó. Tiene un proyecto de vida propio y quiere que la política no le haga la vida tan difícil ¿Es tan difícil prometerle que vas a garantizar que vivan un poco mas tranquilos, que vas a hacer la vida más vivible?”, reflexionó.

“Como peronista, lo que menos me importa de un candidato es su moral”

Identificada con el peronismo, si bien Arena definió al movimiento como “el partido que pone a los trabajadores a vivir bien y que abraza a los pobres para convertirlos en trabajadores y para sacarlos de la pobreza, admitió que “este último gobierno se encargó de apagar incendios y se encariñó con la manguera”

En tanto, pese a los cuestionamientos a la dirigencia actual, dijo que, en su condición de peronista, “lo que menos” le importa de un candidato “es su moral”. “Hay sobradas pruebas de que los peronistas no ponemos eso como prioridad, nunca hemos sido los buenos, la política no tiene que ver con eso, tiene que ver con ensuciare, con negociar pero siempre teniendo que esos acuerdos tienen que beneficiar a las mayorías y no creo que Milei tenga nada de eso”, enfatizó.