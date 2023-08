escuchar

En las PASO 2023 de este domingo los argentinos definieron quiénes son los candidatos a presidente que competirán en las elecciones generales de octubre. Javier Milei fue el ganador de los comicios, con más del 30 por ciento del apoyo del padrón electoral. De esa forma, el economista y líder de La Libertad Avanza fue la sorpresa de la noche, al superar a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que alcanzaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La segunda fuerza con la mayor cantidad de los votos fue, entonces, Juntos por el Cambio, que cosechó el 28 por ciento. En la interna, la ganadora fue Patricia Bullrich, quien representará a la coalición opositora en las elecciones generales. La exministra de Seguridad obtuvo el 17 por ciento, mientras que Horacio Rodríguez Larreta reunió el 11 por ciento.

En tanto, en el tercer puesto queda el oficialismo, con alrededor del 27 por ciento de los sufragios. Sergio Massa alcanzó el 21 por ciento y se afianzó como el candidato presidencial de Unión por la Patria por sobre Juan Grabois, que alcanzó alrededor del 6 por ciento.

¿Qué dijo Javier Milei al ganar las elecciones PASO 2023?

El ganador de las PASO, Javier Milei, apareció en su búnker, ubicado en el escenario del Hotel Libertador, y, al dirigirse a la sociedad, gritó eufórico: “Aguante la libertad, carajo”. Tras ello, proyectó un triunfo de su espacio en primera vuelta y lanzó: “Esto dará fin al kirchnerismo y vamos a ponerle fin a la casta política”.

Según dijo, este resultado electoral es un “primer paso para la recuperación de la Argentina”. “Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese que dice que detrás de cada necesidad hay un derecho, cuya mayor aberración es la justicia social”, subrayó en el mismo sentido. Y cerró: “No podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo, no importa que sea con buenos o malos modales. No discutamos las formas, discutamos contenido. El contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años la Argentina vuelva a ser una potencia mundial”.

¿Qué dijo Patricia Bullrich al ganar la interna de Juntos por el Cambio?

Patricia Bullrich dio una palabras para celebrar su triunfo ante Horacio Rodríguez Larreta y celebró el resultado del frente pese a que La Libertad Avanza se impuso en las urnas. “Quiero ratificar que Juntos por el Cambio hizo una gran elección”, dijo y añadió: “En un país normal, estaríamos festejando. Nos eligieron para liderar un cambio que deje atrás la corrupción y que deje atrás el despilfarro. Un cambio que deje atrás una educación presa de una disputa política. Hoy hemos dado un paso importante que nos abre una esperanza”.

Además, convocó a Larreta y a Gerardo Morales a que se unan a su propuesta “para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que les cambie la vida a los argentinos”; y felicitó a Javier Milei “por la enorme elección que ha hecho”. “Él también dijo que hay que terminar con la cueva de La Cámpora. La sociedad demanda un cambio profundo”, subrayó.

¿Qué dijo Sergio Massa sobre las PASO 2023?

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria remarcó que surgió un nuevo escenario político, ya que “ha dividido el escenario electoral en tercios”. En ese sentido, agregó: “Empieza en la Argentina a partir de esta noche semanas trascendentes y empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años”.

“Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o si vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos”, enfatizó Massa.

Por otro lado, aseguró que su espacio luchará “hasta el último minuto” en las elecciones: “Estamos seguros que la Argentina que viene el trabajo, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne”. En ese sentido, planteó la importancia de “la construcción de una nueva mayoría”, y así “convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de la unidad de una coalición, sino de unidad nacional”.

“Vamos a dejar hasta la última gota de transpiración para ganar en octubre y en noviembre, y para seguir siendo gobierno en la Argentina”, finalizó.

En la interna del oficialismo, Sergio Massa se impuso sobre Juan Grabois con más del 20 por ciento de los votos Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

¿Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones generales 2023?

A continuación, estos son los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales generales, que se celebrarán el 22 de octubre:

La Libertad Avanza

Javier Milei - Victoria Villarruel

Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich - Luis Petri

Unión por la Patria

Sergio Massa - Agustín Rossi

Hacemos por Nuestro País

Juan Schiaretti - Florencio Randazzo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

Myriam Bregman - Nicolás Del Caño

