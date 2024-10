Mercado Libre | Los libertarios que “levantaron” la clausura relativizan la “intrusión” y apuntan contra Espinoza

“Sos un usurpador y te vamos a mostrar que nos cagamos en vos”, le soltó el diputado nacional José Luis Espert al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, segundos antes de cortar la faja de clausura y abrir las puertas del predio donde la empresa Mercado Libre planea instalar un nuevo depósito de almacenamiento.

Con esa frase, el también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja encabezó una delegación de dirigentes libertarios que, en defensa de la empresa que fundó Marcos Galperin, violó una -cuestionada- normativa municipal que por ahora mantiene paralizada la construcción del depósito. “Viva la libertad, carajo”, bramaron.

La intrusión, sin embargo, no traspasó el plano de lo simbólico , según refieren desde ambos bandos de la disputa política que tiene como protagonista al gigante de la compra venta on line. “Lo nuestro es en defensa de la propiedad privada”, argumentó Espert este viernes, en diálogo con TN. Días atrás fue ungido como candidato en la provincia por el presidente Javier Milei para las elecciones del año próximo. Cerca del flamante candidato precisan que el episodio fue solo “para visibilizar una ilegalidad” por parte de Espinoza.

“Nos parece un acto arbitrario o por lo menos lleno de irregularidades ”, refuerzan por el lado de Sebastián Pareja, armador de la Libertad Avanza en suelo bonaerense, también presente el jueves en el predio.

Por fuera de los móviles políticos, el argumento que empujó a los libertarios a violar la normativa es jurisdiccional: es la intendencia la que se incurre en un exceso , aseguran, al inmiscuirse y decidir sobre un terreno cuyo dominio y cuidado le pertenece al Mercado Central, es decir, a la Nación, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma; no al municipio.

Las ideas de la libertad son mucho más fuertes que la máquina voraz del gobierno de La Matanza @FerEspinozaOK que impide el crecimiento de los emprendimientos privados. VIVA LA LIBERTAD CARAJO 💪🏻@JMilei @nsotelolar @agustinromm @florenciarietto @florretamoso @juanesper… pic.twitter.com/Dnqk1mjZFz — José Luis Espert (@jlespert) October 25, 2024

“El que está violando las formas es Espinoza. No tiene jurisdicción y acá hay un gran incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, refrenda Leila Gianni, quien también formó parte de la comitiva y dejó recientemente su lugar como secretaria de Legales al lado de la ministra Sandra Pettovello para lanzarse a recorrer La Matanza. “No pueden clausurar lo que no pueden clausurar”, resumen en las filas libertarias.

En la intendencia, pese a que no descartan tomar medidas contra Espert –de quien subrayan su condición de diputado– también le bajan el volumen a la “intrusión”. “ Fue un ‘acting’. No tuvo efecto. La obra está parada ”, atizan cerca del jefe comunal, y subrayan que el municipio tiene plenas facultades para supervisar los movimientos de todas aquellas empresas al interior del predio cuyas actividades no pertenezcan al rubro “fruti-hortícola”.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza Municipalidad de La Matanza

En todos esos casos, aseguran, “rigen las normas municipales”. “Ellos [por Mercado Libre] ya lo saben, ya pasaron por esto” , dicen, con asombro pretendido, en alusión al centro de almacenamiento que la empresa ya tiene funcionando en el Mercado Central.

En medio de la puja, Alejandro “Topo” Rodríguez, exjefe de gabinete de Verónica Magario -quien suplantó a Espinoza en el distrito entre 2015 y 2019- salió en defensa del municipio. “El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados fue a romper fajas de paralización de una obra en La Matanza”, marcó en su cuenta de X.

UN LIBERTADOR DE AQUELLOS



El Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, @jlespert, fue a romper fajas de paralización de una obra a La Matanza. El Libertador estuvo acompañado por el Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías @GustavoFerragut pic.twitter.com/STpM1v4Vcn — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) October 25, 2024

“Resulta extraño comprobar que, mientras se reclama y declama por seguridad jurídica y calidad institucional, un diputado nacional como José Luis Espert ejecuta, a lo guapo, la violación de un acto administrativo totalmente legal, como es la paralización de una obra que no ha tramitado el permiso correspondiente”, dice a LA NACION Rodríguez. “Es muy importante que no le mientan a Galperin y que no lo usen para hacer política barata”, agrega.

La puja legal

Mercado Libre volcará cerca de 75 millones de dólares para crear otro centro de distribución en el predio y cerca de 2.300 nuevos puestos de trabajo. La obra está en cabeza de la empresa Plaza Logística. El municipio que comanda Espinoza apoya su decisión de suspenderla sobre dos puntos: el convenio de creación del Mercado Central, por un lado, que no “altera la jurisdicción de la provincia”, sobre la cual recaen las tareas vinculadas con la supervisión del impacto sobre medio ambiente, la zonificación, el uso del suelo, la seguridad, según remarcan. Y como complemento al convenio de creación, la ley orgánica de las municipalidades por la cual la provincia delega algunas tareas en los distritos, como las relativas a las de la construcción.

El presidente del bloque libertario en la provincia, Agustín Romo, el también legislador provincial, Juan José “el turco” Esper, la senadora bonaerense, Florencia Arrietto, y el diputado nacional Santiago Santurio, fueron otros de los miembros de la comitiva libertaria que le negó al municipio de Espinoza la potestad sobre el predio Inter estadual de más de 560 hectáreas.

Quienes defienden la plena autonomía del Mercado Central en ese terreno confluyen en remarcar el interés del municipio en poder echar mano de una “caja” ajena. Según pudo averiguar este medio, el Mercado Central, por su parte, activó una denuncia contra todos los funcionarios involucrados en la suspensión de la obra .

Federico González del Solar Por