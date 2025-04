Carli Bianco, el “doble” de Kicillof que lo empujó a ser protagonista y se ganó la antipatía de La Cámpora

El ministro de Gobierno bonaerense es una figura clave para el proyecto del gobernador bonaerense, al que conoció en la universidad; hermético y detallista, se replegó y luego resurgió al calor de las desventuras de Insaurralde

Carlos “Carli” Bianco llegó a la política desde las aulas universitarias. Ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha del gobernador Axel Kicillof, este dirigente oriundo de Quilmes carece de la militancia territorial en su distrito que podría tener un peronista clásico; sus raíces se erigieron en el ámbito académico. En tiempos de proyección política de su amigo y del quiebre con Cristina Kirchner, Bianco es una figura clave para el despliegue del operativo que busca erigir al gobernador como referencia principal del peronismo y que tiene al desdoblamiento electoral bonaerense como punto clave de la emancipación del cristinismo que ensaya el gobernador. Quienes rodean a Máximo Kirchner no dudan en identificarlo como el personaje “menos querido”, por usar un eufemismo, del nuevo núcleo de poder bonaerense. Aunque a veces ese sitial sea disputado por un excamporista, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque.

Quienes tratan con Bianco le destacan su detallismo, pero subrayan esa ausencia de recorrido en el barro de las unidades básicas antes de llegar a los primeros planos de la política. Quienes lo maltratan, le atribuyen haber empujado a Kicillof a que asuma protagonismo en el armado de las listas en 2025, para “no perder el tren”. En público, Bianco siempre buscó relativizar la interna con Cristina, pero en las últimas semanas el conflicto estalló sin disimulos y su posición de alfil kicillofista se reforzó. Fue uno de los acompañantes del gobernador en la infructuosa reunión con Máximo Kirchner y Sergio Massa del último domingo y, horas después del anuncio del desdoblamiento electoral, se difundió una infracción de tránsito que cometió en la autopista Buenos Aires-La Plata por negarse a realizar el test de alcoholemia.

La relación de Bianco con Kicillof se remonta al año 1998, cuando ambos se conocieron en un curso universitario que dictaba el actual gobernador. Bianco tenía 22 años (hoy tiene 48) y no tardó en admirar a ese Kicillof de 27. Se trataba de la materia “Historia del Pensamiento Económico”, en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), un curso en el que se lee el libro de Kicillof De Smith a Keynes y que ahora dicta Agustín Wilder, un funcionario de probada lealtad con Bianco, que lo acompaña en el ministerio como subsecretario de Coordinación y Control de la Gestión. El subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, es otro de sus hombres de confianza.

Desde el año 2000 es docente de la universidad quilmeña. Enseña Teorías de Comercio Internacional, su rubro (es licenciado en Comercio Internacional, recibido en esa casa de estudios). Su sueldo como docente investigador adjunto B, con dedicación simple, llegaba, el año pasado a los $266.011,27. También tiene estudios de posgrado en Economías Latinoamericanas, cursados en la Comisión Económica para América Latina. Fue ayudante de Kicillof en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su adolescencia, Bianco hizo changas como jardinero. Ya en tiempos de estudios universitarios, trabajó durante cinco años manejando un camión volcador (estudiaba por la noche en la UNQ). Tras recibirse, ingresó a un centro de estudios en el que se dedicó a la consultoría privada: produjo informes para organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Mercosur, entre otros.

Como su jefe, el recorrido de Bianco hacia el peronismo tuvo un origen más cercano al “materialismo histórico” marxista que a la doctrina justicialista. Además de la UNQ, fue docente universitario en la UBA y en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Bianco, con el rector de la UNQ, Alfredo Alfonso, y funcionarias, en la planta de alimentos de la universidad Ministerio de Gobierno bonaerense

“Hay dos o tres muchachos que dicen ser de él y que él los llamó para trabajar en Provincia. Su militancia es con Axel y universitaria. Estaba en la UNQ, pero no como dirigente político. Nunca estuvo en una reunión del partido en Quilmes”, afirma sobre Bianco un dirigente de experiencia en el peronismo quilmeño. Una descripción similar esgrime una fuente ajena al PJ, pero también de largo recorrido en la política del distrito que gobierna la camporista Mayra Mendoza: “Jamás intervino en la militancia del peronismo en Quilmes; sí en la militancia universitaria, pero no como actor fundamental del armado juvenil, sino más académico. No tenía mucho vínculo con la política quilmeña”.

El derrotero de Bianco tiene, no obstante, un anclaje barrial en su distrito de origen. Fue presidente del Club Tucumán, una institución del oeste de Quilmes con una actividad social muy intensa. “Es un lindo club”, lo describe un político local. Los recitales de rock y heavy metal son usuales en esa entidad ubicada sobre la avenida Andrés Baranda, una vía muy transitada de Quilmes.

El Club Tucumán también es parte del primer recuerdo de militancia peronista de Bianco. Tenía unos 14 años y estaba, un sábado, matando el tiempo en el club junto a un amigo, cuando se acercó otro, mayor, que jugaba con ellos al fútbol y militaba para Aníbal Fernández. Según recuerda el propio Bianco, eran momentos de la campaña de Fernández para la intendencia de Quilmes, en el año 1991, cuando el histórico dirigente quilmeño ganó la elección local.

“¿Me acompañan a un acto político, que tengo que llevar compañeros?”, propuso el mayor a los dos amigos. “¿Para quién es?”, le preguntaron. “Para Aníbal Fernández, para el peronismo”, fue la respuesta. El acto era en otro club, a diez cuadras del Tucumán. Ni Bianco ni su amigo eran todavía peronistas, pero igual fueron al acto. Eso sí, en el camino le preguntaron al más experimentado qué tenían que hacer, porque nunca habían asistido a un encuentro político. “Agarren un choripán y griten ‘Viva Perón’, y ya está bien”, fue la respuesta que recibieron.

Antes de la llegada de Kicillof a la gobernación bonaerense, en 2019, Bianco ocupó cargos variados en la Cancillería durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Con Héctor Timerman como jefe, fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales, subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, y subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales. En lo gremial, se relacionó con la CTA de los Trabajadores (que conduce el diputado Hugo Yasky) y ofició como asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de esa central obrera.

El ministro de Gobierno, en su despacho en la sede porteña del Banco Provincia Pilar Camacho

Al pasar por la seguidilla de cargos que ostentó en la Cancillería, Bianco se codeó con líderes mundiales como Barack Obama o Vladimir Putin, durante giras con Cristina Kirchner, según contó en una nota de Infobae del año 2021 el periodista Fernando Soriano. En Dubai, conoció a Diego Armando Maradona y compartió una cena con él.

La descripción de Bianco como “mano derecha” de Kicillof es unánime. En las épocas del actual gobernador bonaerense como ministro de Economía de Cristina Kirchner, la similitud del look de Bianco con el de su jefe y amigo llevó a que muchos hablaran de él como “el doble de Axel”. Eran tiempos de patillas para ambos. Hoy ya no sostienen las patillas, aunque sí el atuendo similar de saco, camisa y corbata ausente.

En 2019, condujo por toda la provincia de Buenos Aires un Renault Clio que fue el transporte de Kicillof en la campaña que lo consagró gobernador. Ese papel de permanente acompañante del por entonces diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires evidenció su vínculo de confianza total con el mandatario. Forma parte del círculo más próximo, junto a dirigentes como, por ejemplo, la ministra de Comunicación Pública bonaerense, Jesica Rey.

Bianco, al volante del Renault Clio de la campaña de 2019, con Kicillof

El Clio sigue en poder de Bianco. Sabe de mecánica desde su niñez, cuando junto a su hermano ayudaban a su padre a arreglar los camiones con los que trabajaba, por lo que solía reparar él mismo el auto de la campaña 2019. La infracción que le hicieron en la madrugada del domingo, a la altura del peaje Dock Sud de la autopista Buenos Aires-La Plata, no fue a bordo del Clio, sino de un auto oficial de la Gobernación que acumula 137 multas de tránsito.

Acta de infracción a Carlos Bianco

Kicillof desembarcó en La Plata, tras su triunfo electoral sobre María Eugenia Vidal, en 2019, y nombró a Bianco como jefe de Gabinete, cargo que debió dejar en 2021 tras una intervención de Cristina Kirchner que resultó decisiva. Después de la derrota del Frente de Todos en las PASO de ese año, reemplazó a Bianco el por entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La caída de poder de Bianco fue notoria, pero Kicillof no lo relegó de modo total: lo ubicó al frente de una Jefatura de Asesores que creció exponencialmente en cargos y funciones, y desde la que mantuvo un rol de vocero permanente del gobernador, a pesar del empoderamiento de Insaurralde.

“Fue la víctima de la llegada de Martín Insaurralde al gabinete. Insaurralde no hizo nada y Bianco siguió haciendo. La Jefatura de Asesores fue parecida a la de Gabinete. Es el hombre de confianza del gobernador, en un núcleo muy chiquito. Lo de Insaurralde fue intempestivo, por una llamada de urgencia de Cristina a Kicillof, que tuvo que viajar al Sur [a El Calafate]. Insaurralde llegó con todas las ínfulas y se fue pinchando”, recuerda un funcionario de la Provincia.

El escándalo que protagonizó Insaurralde en septiembre de 2023, cuando tuvo que renunciar tras difundirse fotos de una navegación de lujo en un yate, con Sofía Clerici, por el Mediterráneo, le devolvió a Bianco el lugar central del que había sido relegado. La Jefatura de Gabinete se disolvió y el ladero de Kicillof asumió como ministro de Gobierno, cartera desde la que absorbió 12 de las 19 competencias que tenía Insaurralde.

Carlos Bianco, Axel Kicillof y Martín Insaurralde

En su nuevo puesto de ministro, Bianco se hizo del control del Instituto de Lotería y Casinos, que comandaba el insaurraldista Omar Galdurralde (dirigente del distrito de Lanús), y nombró allí a Gonzalo Atanasof (cercano al intendente de La Plata, Julio Alak). También pasó al Ministerio de Gobierno la administración del Estadio Único de La Plata “Diego Maradona”. En ese último caso, el titular sigue siendo un hombre de Insaurralde (era Pablo Vecchio; ahora el administrador es Cristian Cardozo, exintendente del Partido de La Costa, terruño de Pablo De Jesús, un alfil de Insaurralde). El sueldo de Bianco como ministro de Gobierno, ascendía a fines del año pasado a $4.281.740,24.

En su ministerio, Bianco convive con La Cámpora, agrupación con la que el kicillofismo está enfrentado. Santiago “Lalo” Révora, primo de Eduardo “Wado” de Pedro, es subsecretario de Asuntos Municipales. “A más de la mitad de los subsecretarios no los puso él. Ellos [por los alfiles de Kicillof] miden más a los que tienen una referencia política previa”, señala a este diario un funcionario provincial que describe a Bianco como “un tipo muy conocedor de los números macro de la Provincia, muy detallista y, como la mayoría del ‘axelismo’, muy hermético”.

Como uno de los armadores de Kicillof, Bianco armó una agrupación propia. Se llama “Patria y Futuro”, y suele mostrarse en actos provinciales de apoyo al gobernador junto a grupos como “La Patria es el Otro”, un frente de agrupaciones peronistas que conduce el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Larroque. El exlegislador porteño José Cruz Campagnoli es uno de los dirigentes encargados de articular “Patria y Futuro”.

Bianco, detrás de Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad, el año pasado, en Berisso Nicolas Aboaf - Prensa Kicillof

“Viene más de la universidad, que es el ámbito que lo contactó con Axel. En la última etapa, Axel lo puso como uno de los armadores de su fuerza política. Es súper responsable, trabaja un montón, viaja. Tiene una dinámica diferente, no tiene un anclaje con lo peronista clásico y territorial; pretende dialogar más con sectores medios, movilizados y militantes”, bosqueja una fuente bonaerense que comparte con él actos kicillofistas.

En la oposición, Bianco divide aguas. No hay una posición única sobre él: están quienes lo respetan y los que lo cuestionan. Un intendente opositor del interior bonaerense lo describe como “un buen tipo, demasiado peronista”. Y completa: “Bianco escucha, por algo es la mano derecha del gobernador. Siempre me atendió el teléfono. Resuelve y, si te tiene que decir que no, te dice ‘Está muy complicado’”.

Por el contrario, un legislador bonaerense de la oposición, que lo considera “un pibe raro”, lo critica por formas y por los resultados de su gestión. “Te atiende con una libreta. ¡Sos el ministro de Gobierno, hablame de política, de para dónde vamos! Creo que es el gran responsable de llevarlo a Kicillof a esta crisis con Cristina”, opina la fuente.

