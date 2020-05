En la Casa Rosada sostienen que los cruces no afectaron la relación entre el Presidente y Horacio Rodríguez Larreta

Santiago Dapelo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 13:48

El Gobierno toma distancia de la polémica y refuerza el mensaje de que la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires deben seguir trabajando de forma coordinada y en conjunto. Como lo dejó en claro el último viernes, cuando el presidente Alberto Fernández convocó a la quinta presidencial de Olivos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Casa Rosada resaltaron que el vínculo es muy bueno.

"No mete ruido en la relación, estamos trabajando muy bien", sostuvo uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, quien hace tres días, en medio de la andanada de críticas contra el jefe de gobierno porteño, lo recibió en su despacho como una muestra de que la sociedad que enhebraron frente a la pandemia del coronavirus goza de buena salud.

Pese a que Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, principal líder opositor, mantienen un diálogo fluido y la relación personal es "buena", como contó el sábado LA NACION, al jefe del Estado lo inquieta la reapertura de comercios en la Capital por el aumento de circulación de personas. "No tiene mucho sentido mantener la cuarentena y abrir los comercios. Parece una invitación a salir a la calle", dijo el mandatario.

Cuando parecía que la intervención presidencial era suficiente para acallar las voces del kirchnerismo contra la decisión de Rodríguez Larreta por flexibilizar la cuarentena, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dejó en claro que el gobierno de Axel Kicillof ya eligió un responsable en caso de que los contagios crezcan en el territorio bonaerense. Horas después, el funcionario intentó moderar sus palabras.

Incluso, hoy, el gobernador bonaerense tuvo que intervenir. "Tratan de generar discordia entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, pero estamos en coordinación permanente", sostuvo Kicillof en diálogo con Radio Provincia.

Sin embargo, lejos de dejar atrás la polémica, el mandatario provincial fue directo sobre las responsabilidades. "Tenemos que trabajar juntos Nación, Ciudad y Provincia, pero cuando cambian las reglas en la ciudad, tenemos que marcarlos". Y agregó: "No hay nada que no haga la ciudad que no afecte a la provincia. Vamos a poner controles muchos más estrictos porque la realidad es que la ciudad tiene más contagios que la provincia".

En La Plata no tienen dudas de que "el crecimiento de casos en los barrios populares de CABA puede aumentarlos en el conurbano". Pese a esto, cinco intendentes del conurbano, Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Molina (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel) - tres del Frente de Todos y dos de Juntos por el Cambio, respectivamente - le solicitaron a Kicillof una "flexibilización limitada de la cuarentena", que incluye la reapertura de comercios, similar al modelo que en la provincia cuestionan de la ciudad.

El "relato bonaerense"

Las críticas reforzaron la creencia del equipo de Rodríguez Larreta y su vicejefe de gobierno, Diego Santilli, de que el gobernador "está construyendo el relato bonaerense" para amortiguar el impacto que tendrá el coronavirus en el distrito más importante del país.

"Ellos entienden la política desde la lógica amigo-enemigo. Están radicalizados. El de Kicillof es un gobierno ideologizado, ellos tienen que encontrar un culpable", describió un hombre de máxima confianza del jefe de gobierno.

La estrategia de Rodríguez Larreta no se modificó por los cuestionamientos. "Tenemos que tener mucha disciplina y templanza, no vamos a responder", explicaron desde Uspallata.

El gobierno porteño, mientras tanto, sigue recolectando datos para definir qué hacer con la cuarentena. "El viernes lo vamos a resolver", anticiparon fuentes oficiales.