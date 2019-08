Foto de archivo Fuente: Archivo

Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, arribó a Rosario, donde se reunió con dirigentes gremiales y del peronismo, y empezó a trazar algunas líneas de la estrategia que se desplegará en esta nueva etapa proselitista, en la que el oficialismo deberá dar vuelta el resultado. "El debate profundo es si se quiere una economía intervenida, que vuelva la Junta Nacional de Granos, los precios máximos al trigo", aseguró el senador, en respuesta a los dichos del diputado Felipe Solá.

-¿Por dónde va a pasar la estrategia de campaña después del paquete de medidas que lanzó el gobierno?

-El debate sobre las cuestiones institucionales a nivel internacional es periférico. No le interesa tal vez al hombre del conurbano. Es un análisis para sectores más esclarecidos, y siempre hay que analizar lo que le pasó a Venezuela en el plano económico. No creo que pueda repetirse en la Argentina un modelo autoritario de las características que puso en marcha Nicolás Maduro. Es un buen síntoma de un dirigente democrático, al que le preocupa preservar las reglas institucionales de la democracia y de la libertad, condenar lo que hoy está pasando en Venezuela. Alberto Fernández dijo que respeta mucho el documento expresado por Michelle Bachelet, que es una mujer identificada con la centroizquierda. Debería leerlo bien porque ese documento habla de desapariciones, muertos y represión. Porque si se hace una lectura correcta de ese documento se debería repudiar lo que está pasando en Venezuela. No es un debate central. El debate central es la discusión económica, el orden fiscal, tener superávit comercial, tener la posibilidad de integrarse al mundo. Estos son los debates centrales. Pero el de Venezuela, si bien es un debate periférico, es una discusión central sobre las instituciones y la libertad.

-¿Juntos por el Cambio va a esperar a que alguien del Frente de Todos de definiciones para salir a cruzarlo, como ocurrió con las declaraciones de Felipe Solá. Esa va a ser la estrategia?

-El presidente Mauricio Macri lo dijo claramente ayer en el Malba. El debate que viene en la Argentina es de contenidos, de propuestas, del cómo. Todos queremos que haya exportación. Bueno, ¿cómo?. ¿Cómo es la política internacional para que haya exportaciones? Si el país se encierra en el esquema bolivariano, de Rusia, China e Irán no creo que haya un mercado que se abra a los productos argentinos. Si se pone en duda el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no vamos a tener un proceso de integración comercial. Todos queremos alentar exportaciones para que Argentina tenga divisas que ingresen a través de las exportaciones. Pero si la economía está intervenida, con precios máximos al trigo, con la Junta Nacional de Granos, es un debate más en profundidad. La sociedad santafesina, cordobesa y bonaerense, la zona núcleo productiva más vital del país, va a tener que analizar si le conviene repetir un voto al sector del Frente de todos. En Santa Fe había ganado Cambiemos en 2015 y en la PASO se perdió por 10 por ciento.

¿En qué se basa el optimismo que expresa usted para cambiar el escenario electoral tras la derrota de la PASO?

Es difícil, pero no imposible. Hay una luz. Se viene un debate de contenido, con la base en la mirada política en las instituciones, en la lucha contra el delito, el narcotráfico, que tanto golpeó a esta ciudad, con la mirada en una construcción democrática, que nos aleje de los autoritarismos y también una compensación económica. Creo que el presidente Macri hizo una lectura y comprendió que había un malestar en sectores del trabajo y los sectores medios, porque la plata no alcanzaba. Hubo medidas reparadoras como levantar el techo de ganancias y la reestructuración de las deudas para las Pymes, con una moratoria amplia de diez años. Este sector estaba siendo jaqueada por la AFIP, que funcionaba como si la Argentina fuera Alemania. Todos los días llegaban intimaciones a comercios e industrias. Creo que se tomó consciencia de que esos sectores necesitaban de una decisión política que se tomó ahora.

-¿Qué opinión tiene de la decisión de los gobernadores van a recurrir a la Corte Suprema porque manifiestan que estas medidas impactan en los recursos de las provincias?

-Quiere decir que están en contra de la gente, y que además contradicen el discurso de Alberto Fernández que también planteaba este tipo de temas. Las provincias han recuperado capacidad fiscal, ni hablar de Santa Fe que tuvo en la Corte Suprema una decisión importante en la recuperación del 15 por ciento, pero después esta medida se extendió a todos los distritos. Todas las provincias están paradas fiscalmente muy firmes, respondiendo a las demandas en términos de salarios. Y el gobierno está dispuesto a dialogar para ver cómo repara. Creo que eso ha quedado en el diálogo con el Ministerio del Interior, pero los gobernadores se equivocaron. Los conozco a todos. Se de su buena fe y del interés en la defensa del federalismo. Aquí hay una cuestión concreta, de la gente, de los trabajadores. Se han tomado medidas que van en sentido correcto. Ellos saben que están bien tomadas. Se han apresurado.