Milagro Sala habría contribuido con el ataque a la Legislatura en Jujuy, según la denuncia de un testigo: “Sigue manejando todo”

Un testigo clave en la causa que investiga el ataque a la Legislatura y otros hechos de violencia ocurridos en Jujuy, denunció que la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, fomentó los disturbios al encargar banderas propagandísticas que habrían sido utilizadas en las manifestaciones contra Gerardo Morales. La Justicia jujeña allanó el jueves pasado la casa de Sala, donde cumple prisión domiciliaria, y halló 11 celulares, planillas con información de planes sociales y un grupo de 20 personas.

Las declaraciones del hombre, de identidad protegida, fueron reveladas este domingo en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, donde aseguró que la dirigente social -sentenciada a 13 años de cárcel- “sigue manejando todo ” en la provincia norteña.

Se trata de un comerciante que contó que Sala se puso en contacto con él para encargarle unas banderas en la antesala de las manifestaciones de grupos de indígenas y movimientos de izquierda, en repudio de la nueva Constitución aprobada el último mes por el poder legislativo y el gobernador Gerardo Morales.

“Mi local es público y me encargaron unas banderas para la Tupac y me dijeron que las pagaba Sala. Después, me dijeron que había que hacer banderas para ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Habrá sido hace 25 días. Me dijo -Sala- que era para apoyar a las marchas que había en Jujuy por el tema de los originarios”, relató el denunciante.

Milagro Sala acuerda el pago de banderas para la movilización

“Al momento de entregarlas le mandé un mensaje para decirle que ya estaban. Le dije que me podía hacer una transferencia y ella me dijo que vaya a la casa”, comentó, en concordancia con los audios que trascendieron tras los allanamientos en los que Sala explicó que prefiere no manejarse con CBU.

“Fui hasta su domicilio, le entregué las banderas y me pagó de contado”, aseguró el comerciante, pero además, contó que ingresó a la casa y que se encontró con algo muy distinto a lo que se imaginaba que era una prisión domiciliaria.

“Llegué y ahí en la puerta había dos persona. Me enuncié y me hicieron pasar. Me sorprendió que tiene al alcance teléfonos celulares y cosas que otra gente que está en prisión domiciliaria no tiene. Yo esperaba por ahí encontrarla sola, y había mucha gente. Decía yo que quizás estaban todos de prisión domiciliaria, pero parece que estaban todos de visita. La Policía parece que hace la vista gorda, había como 20 personas”, sentenció.

Milagro Sala pide 100 banderas, pero "de ATE"

“Hasta antes de tomar contacto con ella pensaba que Milagro no manejaba nada. Me di cuenta, cuando llegué a su casa, que sigue manejando todo”, reflexionó el testigo.

En el mismo informe se identificaron a dos de las personas que habrían estado en la casa de Milagro Sala y que se reconocieron a sí mismos como “turistas” pese a desempeñar trabajos relacionados con la Tupac Amaru en otras provincias. Estos serían Juan Pablo Acuña, referente de Tupac Amaru en Corrientes, y Marcelo Juan Manuel Estigarribia, coordinador provincial de Tupac Amaru en Posadas, Misiones.

Allanamiento en la casa de Milagro Sala

Según informó LA NACION, el allanamiento en la casa de Milagro Sala fue motivado por dos audios que la dirigente social le había mandado a dos personas. Ahora se supo que el receptor de esos mensajes fue un comerciante que le hizo unas banderas específicas para las movilizaciones y por las cuales cobró en efectivo.

La justicia Jujuy, por pedido del juez Rodolfo Fernández, allanó la casa ubicada en el barrio Cuyaya de la capital provincial como parte de la causa que investiga las manifestaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el ataque a la Legislatura, el 20 de junio pasado.

Allí, los investigadores encontraron 300.000 pesos, proclamas que llaman a mantener la protesta, un “esquema de acción política”” que “da la pauta de que hubo organización para el evento de la Legislatura” y se identificó a tres personas que estaban alojados allí como “turistas”: uno de Buenos Aires, otro de Misiones y uno de Corrientes.

Incidentes en la legislatura de Jujuy Edgardo Valera - Télam

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales jujeñas, que señalaron que la casa de Sala, de cuatro niveles, era una “romería”, con unas 20 personas de visita. “Nada que ver con una prisión domiciliaria”, dijo un funcionario judicial, que explicó que se abrió una nueva causa contra la dirigente social.

Además, según el informe presentado en PPT, se habrían hallado 11 celulares, planillas de Excel y listados con nombres de personas que cobran planes sociales en la provincia, computadoras, afiches y documentación. Se cree que desde la casa se manejaban las altas y bajas de los planes.

Por qué está condenada Milagro Sala

Sala fue investigada en distintas causas penales y en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión en su contra por los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefa, fraude y extorsión. Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor (por amenazas) con una pena en suspenso.

La dirigente está presa en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy reclama que sea trasladada a una cárcel común. Las condiciones de detención de la líder de la Túpac Amaru son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Alberto Fernández y Gabriela Cerruti, cuando visitaron a Milagro Sala en la clínica donde está internada, en Jujuy Instagram @gabicerru

Los hechos de violencia que investiga la Justicia de Jujuy tuvieron su pico el martes 20 de junio, después de que se aprobara la reforma parcial de la Carta Magna impulsada por Morales, en un contexto en el que los docentes de la provincia venían de varios días de paro y movilizaciones.

Ese día, al enterarse de que la reforma se había aprobado, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura provincial y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes. Hubo autos destrozados y el enfrentamiento se extendió durante horas.

