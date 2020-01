Milagro Sala se quejó por la prisión domiciliaria

La dirigente kirchnerista Milagro Sala dijo que esperaba que "no haya más presos políticos" Fuente: Archivo

"Yo esperaba que el 24 de diciembre no hubiera más presos políticos en Argentina, pero no, nada cambio", declaró ayer la dirigente Milagro Sala, que cumple prisión domiciliaria en Jujuy, en una velada crítica al presidente Alberto Fernández.

"Ellos creen que porque estoy en domiciliaria están cumplidos, pero no es así. Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo. Estoy rodeada de policías, le quitan los documentos a quienes vienen a visitarme", dijo la fundadora de la organización Tupac Amaru, que apuntó también contra el gobernador Gerardo Morales.

En declaraciones a El Destape Radio, Sala dijo que en la provincia de Jujuy "siguen estando todos los funcionarios macristas: Nada cambio. Yo esperaba que el no haya más presos políticos en Argentina".

A pesar del reclamo por su situación procesal, no derribó puentes en su relación con el Presidente de la Nación. "Sé que Alberto me quiere y me respeta, yo sé que se analiza qué hacer para terminar con las injusticias de los últimos años, pero lleva tiempo". Al evaluar al gobierno nacional, dijo que "es excelente".