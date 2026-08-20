Milei apuntó contra el aborto legal y aseguró que la Argentina “paga muy cara la locura de los pañuelitos verdes”

Durante su discurso en el Council of the Americas de este jueves, el presidente Javier Milei se centró en las políticas económicas de su gestión y aprovechó para dejar en claro su postura en contra de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a la que responsabilizó de la baja en la tasa de la natalidad en el país.

“Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó, en referencia al símbolo de lucha que se utilizó en la Argentina durante la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El jefe de Estado relacionó directamente la aprobación de la ley en diciembre de 2020 con la baja en la natalidad. “Hoy, la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”, acusó.

Milei, al llegar al Council of The Americas Ricardo Pristupluk

No existen evidencias de que nazcan menos niños por los abortos. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014.

Antecedentes

Milei, por su parte, se muestra crítico de la ley del aborto desde hace tiempo. Hace pocos meses, atacó con datos erróneos y con insultos a la periodista de LN+ Débora Plager por sus dichos sobre el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester.

El titular del Ejecutivo, tal como hizo en otras ocasiones contra otros periodistas —a quienes insulta seguido—, tildó a Plager de ser “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando se aprobó.

“Cuando aparecieron los ocho niños muertos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista [el fiscal Santiago Bridoux] y contó que fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.

Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”.

Milei atacó a Plager por la ley de interrupción voluntaria del embarazo

Y siguió: “Ella y todos los pañuelitos verde son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”.

En los comienzos de su presidencia, durante el show que dio en el estadio Luna Park en 2024, Milei ya despotricaba contra el aborto. En ese entonces, sostuvo que fue algo utilizado por la humanidad para controlar la natalidad y la población “desde el imperio egipcio hasta la actualidad”.

“Lo que está inspirando la agenda asesina de hoy, es el club de Roma, que vino con la desclasificación de los archivos de [Richard] Nixon, que decían que había que impulsar la agenda del aborto para el año 2000, porque se creía que iba a haber un caos social e informático. Es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, explicó. “Pero el señor Milei es un ‘negacionista’ de la ciencia”, dijo sarcásticamente.