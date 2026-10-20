Milei atacó a Lula a días del balotaje con Bolsonaro en Brasil

A pocos días del balotaje del 25 de octubre para definir la elección en Brasil, el presidente Javier Milei atacó a su par del país vecino, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que competirá contra el senador carioca Flavio Bolsonaro, a quien el libertario apoya. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”, señaló el mandatario.

Milei citó un recorte de una entrevista a Lula en el que afirma que en Brasil no es viable trabajar seis días a la semana, a días de que el Parlamento sancionara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, un logro del actual mandatario. “La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”, afirmó Lula el lunes por la noche en SBT News. En esa charla, pretendía ejemplificar que en el país son en su mayoría las mujeres las que están a cargo de las tareas de cuidado.

Sacado de contexto, el Presidente argentino salió al ataque: “Los progres machirulos”. Luego sumó: “Después acusan de misóginos a todos sus oponentes...se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.

LOS PROGRES MACHIRULOS...

Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes...

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón.

VLLC! https://t.co/DdeaMv3mxb — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

Y para cerrar dijo: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”. Esa fue la misma acusación que hizo Jair Bolsonaro (expresidente y padre del candidato de derecha) a Lula en 2022 cuando buscaba reelegir y perdió contra el actual presidente.

Manifestantes afines a Jair Bolsonaro tomaron en enero del 2023 la sede del Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal en Brasilia

Jair Bolsonaro cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en enero del 2023, cuando, según la sentencia de la Corte Suprema, lideró una trama para impedir la asunción de Lula al desconocer el resultado y organizar un grupo que promovió la toma del Palacio del Planalto en Brasilia, entre otras sedes institucionales.

Tras la condena de su padre en 2025, Flavio emprendió una carrera electoral para llegar a la presidencia y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva, de casi 81 años.

Milei, metido en la campaña de Brasil

El viernes pasado, el equipo de campaña de de Lula usó de ejemplo la política de motosierra de Milei para pedir que no apoyen a Bolsonaro. “Casi la mitad de los argentinos en la miseria” y “tienen que comer carne de burro para sobrevivir” fueron algunas de las frases que publicó el equipo del actual mandatario para incentivar a la población a no votar por el senador carioca, que se impuso en la primera vuelta.

A motosserra de Milei, na Argentina, já colocou quase metade dos argentinos na miséria. Não é exemplo pro Brasil. Quando Flávio Bolsonaro fala em cortes, em tesouraço, a despesa que ele quer cortar é você. pic.twitter.com/Rb9JlqqEsY — Lula (@LulaOficial) October 16, 2026

“La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, se afirma en el posteo.

Antes de la primera vuelta, Milei apoyó a Bolsonaro y atacó con insultos a Lula. Y es que desde el Gobierno esperan que la economía más grande de la región, socio principal del Mercosur, se sume a la “ola azul” de gobiernos de derecha, bajo el eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Flavio Bolsonaro Andre Penner - AP

Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno.

Luego de que Bolsonaro se impusiese en el primer lugar el pasado 4 de octubre, Milei saludó al senador.

El presidente Javier Milei celebró la victoria de Flavio Bolsonaro sobre Lula da Silva en los comicios de Brasil

“Felicitaciones, querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. ¡Viva la libertad, carajo!“, celebró tras la difusión de los resultados.

Últimos sondeos

El relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, encargada por el diario O Globo, ubica al candidato liberal en primer lugar y al actual mandatario en segundo puesto, aunque la diferencia entre ambos es escasa y enmarca la contienda electoral en un empate técnico.

Los candidatos que compiten en el balotaje de Brasil

Los sondeos de los institutos Datafolha y Quaest dan a Flavio Bolsonaro un 51% de intención de voto, frente a un 49% para Lula. Ambos están técnicamente empatados, dentro del margen de error. Pero antes de la primera vuelta, las encuestas subestimaron el voto de derecha.