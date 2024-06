Milei cargó contra Fopea por no pronunciarse ante las agresiones que denunció un YouTuber libertario

Escuchar

La agresión que denunció este jueves el YouTuber libertario Mariano Pérez, acreditado en la Casa Rosada, durante el acto de la izquierda en el exterior del Congreso mientras se trataba la Ley Bases, derivó en un ataque en las redes libertarias al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) por no expresarse ante lo acontecido. La embestida incluyó fake news y contó con el apoyo del propio Presidente.

Este viernes, Javier Milei recogió un mensaje del exjefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, que ahora respalda la gestión actual, y se refirió a este tema. “Fopea es una vergüenza”, escribió el líder de La Libertad Avanza (LLA), que ya fue advertido en otras oportunidades por el foro debido a sus achaques a la prensa.

FOPEA ES UNA VERGÜENZA https://t.co/JcCCDw1n18 — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2024

Al unísono, su vocero, Manuel Adorni, abordó la situación apenas arrancó su habitual conferencia de las mañanas. “Queremos expresar el más absoluto repudio a las agresiones que una patota piquetera le propinó a Mariano Pérez, periodista del medio Break Point, y que tantos otros que sufren cada vez que tratan de mostrar una realidad que por alguna razón muchos no quieren que se vea. Apelamos a que nunca más vuelva a pasar. No es la primera vez que aquellos que dicen estar contra el odio y defender a los trabajadores actúan con violencia y no dejan a los periodistas ejercer su laburo”, marcó el portavoz del Presidente. Pérez -que es seguidor libertario y promociona en su canal de YouTube con 606.000 suscriptores a las figuras del oficialismo- estaba dentro de la sala.

Agresión a Pérez

Todo empezó durante el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal, cuando el joven fue a la plaza del Congreso a entrevistar a los militantes de izquierda que protestaban en contra de las iniciativas del Gobierno, que fueron aprobadas de forma definitiva en Diputados tras más de seis meses de discusión.

“Acá no queremos un militante de Milei”, le dijo uno de los manifestantes a Pérez mientras le realizaba una entrevista a otro de los presentes en la marcha. Entonces lo tironearon, agredieron a quien lo filmaba y le quisieron sacar el teléfono. “No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos chorros que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos. Van a tener que matarme si quieren que deje de hacer periodismo”, dijo el YouTuber tras lo ocurrido.

No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos CHORROS que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos.



Van a tener que MATARME si quieren que deje de hacer periodismo. pic.twitter.com/INkpOVUz0v — Mariano Pérez (@marianoperez912) June 27, 2024

Fue después de eso que distintas cuentas afines a Milei comenzaron a exigir a Fopea que se exprese sobre el tema y, como no pasó, iniciaron una cruzada en las que difundieron en tándem un supuesto chat de WhatsApp que se habría dado entre integrantes de la entidad para acordar no solidarizarse con Pérez.

La explicación de Fopea

Al ver estas imágenes circular por las redes, desde la organización que nuclea a los periodistas emitieron un comunicado donde condenaron la “campaña de difamación” y aseguraron: “Ese diálogo es FALSO. Jamás existió esa conversación. Por tanto, su difusión atribuyéndole responsabilidad a Fopea tiene la clara intención de desprestigiar a esta organización. En ese sentido, cabe remarcar que el falso diálogo incluye un logo que Fopea dejó de utilizar hace tiempo, cuando cambió su imagen institucional”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena la campaña de difamación impulsada en las redes sociales, en las que se reproduce un supuesto diálogo entre miembros de esta organización.



Ese diálogo es FALSO. Jamás existió esa conversación. pic.twitter.com/bCeQLpb6XW — FOPEA (@FOPEA) June 27, 2024

Convencidos de que los embates llegaron como respuesta a la advertencia que había hecho el foro sobre una política que buscaron implementar desde el Ministerio de Capital Humano para reflotar la matriculación obligatoria de periodistas, luego dada de baja, sostuvieron: “Esto dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una metodología que implementan gobiernos autoritarios en las Américas, que buscan menoscabar la función que la prensa y el periodismo independiente cumplen en la sustentabilidad de las democracias. Fopea denunciará la siniestra y vil campaña de desprestigio orquestada en su contra, y mantendrá sus esfuerzos en procura de mejorar el periodismo en el país, así como de garantizar la libertad de expresión y lograr mejores condiciones para el ejercicio profesional”.

En tanto, cuando las cuentas libertarias insistían en X con la veracidad de estos chats pese a la nota de prensa, este viernes habló la presidenta de la organización, Paula Moreno Román, quien se refirió a una cuestión “gravísima” y a un “ataque” dirigido. “Se nos reprochaba y se nos reprocha, con una catarata de tuits impresionante para quitar credibilidad y hasta desestabilizar a organizaciones como la nuestra que, podés estar de acuerdo o no, tienen una trayectoria, que han estado en situaciones muy complejas y en todo el arco histórico reciente de la Argentina”, expresó y acotó: “Cuando empezaron los reproches era un hecho de hacía dos minutos, con una persona en una cobertura, una supuesta agresión en la zona del Congreso”.

Entonces, como réplica a las quejas por la falta de involucramiento sobre lo que le pasó a Pérez, Moreno Román alegó en Radio Rivadavia que en la entidad que conduce trabajan “por el periodismo profesional”.

“En el video que se dio a conocer, el chico agredido se define como militante en un momento. Le dicen a él: ‘¿Sos militante de Milei?’. Y la pregunta que creo que va más allá de Fopea, pero que sí debemos hacernos y quizás las audiencias deban hacerse, es qué define a un periodista hoy. Creo que no solo los clics o los seguidores, sino también el rigor profesional, el trabajo, y sobre todo el ejercicio y la militancia del periodismo. De todas maneras, no estoy diciendo que debamos o no debamos expresarnos, porque el Monitoreo de Libertad de Expresión tiene pasos para intervenir. No es una cuestión caprichosa, se avanza con determinados protocolos. Nosotros esto lo reportamos a otros espacios; este hecho no terminaba de suceder cuando nos empezaron a arrobar y a imputar”, explicó.

LA NACION