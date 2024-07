Javier Milei destacó la inflación de junio del 4,6% y apuntó contra quienes pronosticaron una suba

Escuchar

Tras darse a conocer hoy el índice de inflación de junio, que marcó un 4,6% de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el presidente Javier Milei celebró la cifra al remarcar que esta se da en un contexto de aumento de tarifas y apuntó contra quienes habían pronosticado una suba entre el 5,5% y el 6,5%. “Otra vez le erraron”, arremetió el mandatario.

“Y al final empezó con 4... La inflación de junio fue de 4,6% pese a la suba de tarifas. Pensar que analistas pronosticaban entre 5,5% y 6,5%... Bueno... otra vez le erraron... Viva la libertad Carajo”, manifestó Milei desde su cuenta de X luego que el Indec difundiera hoy el índice de 4,6% para el mes y un acumulado de 79,8% en el primer semestre.

Tal como precisó LA NACION, la cifra no deja de ser un número relativamente bueno para el gobierno libertario, ya que la inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados, es decir, son precios libres- no se aceleró. El mes pasado había estado en torno al 3,7% y se mantuvo con la misma variación en junio pasado.

Apenas conocido el IPC subyacente, en el Ministerio de Economía recalcaron que se trata de la variación más baja desde enero de 2022. De acuerdo a fuentes del Banco Central (BCRA), que conduce Santiago Bausili, esa misma proyección se espera también para este mismo indicador durante el mes en curso, a pesar de que las consultoras privadas comenzaron a registrar algún cambio en los precios tras los saltos del dólar. “Feos los nuevos datos de inflación. La suba del blue ya llegó a la góndola”, escribió el economista Luciano Cohan.

En tanto, la suba interanual registrada por el Indec fue de 271,5%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Le siguieron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%), por los aumentos en todos los niveles de enseñanza.

Los alimentos mostraron un alza de 3% (en el Gran Buenos Aires, donde se acumulan más pobres, subió 2,2%). El mes anterior, ese rubro (el más importante del IPC oficial por su ponderación) había registrado un avance de 4,8%.

El mensaje de Milei se suma al de varios referentes del oficialismo quienes destacaron en sus redes sociales la gestión de la administración económica libertaria, a pesar de ser la primera vez en los siete meses de gestión que la inflación no continuó con su baja.

Otras reacciones

“Con seguridad y la inflación bajando, el país va para adelante”, se limitó a decir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de X.

En tanto, el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) e integrante del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia Ramiro Marra aseguró: “Todo el esfuerzo que estamos haciendo, va a valer la pena. Eliminar la inflación es prioridad para el Gobierno”.

Minutos más tarde, agregó un dato que lo consideró “el más importante”. Y tras ello destacó: “La inflación en alimentos y bebidas fue de solo 3%. Esto es muy importante, ya que es el rubro que más afecta a las personas más pobres. Claramente, lo que arrastra el índice al alza es el aumento de junio de las tarifas eléctricas”.

Otro de los dirigentes en pronunciarse fue el diputado de LLA -y un aliado clave para la administración mileísta- José Luis Espert, quien destacó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que en una entrevista esta semana había asegurado que el dato iba a estar por debajo del 5%, a diferencia de algunas proyecciones. “4,6% de inflación en junio. Menor a junio 2023 y segundo mejor resultado del último año. Producto del excelente trabajo de Caputo, Pablo Quirno [secretario de Finanzas] y Santiago Bausilli ”, expresó.

Y luego agregó: “Nuestro gobierno está enfocado en terminar con la emisión monetaria, garantizar el superávit fiscal y ordenar la macroeconomía. Todo lo que se dice, se hace”.

Por otro lado, el único dirigente opositor que habló del IPC de junio es el diputado Nicolás del Caño, quien aseguró que dentro de ese número está la suba de las tarifas. “La inflación que informa el Indec fue del 4,6% en julio. Impulsado por los tarifazos, aumento de alquileres y otros rubros, el IPC de este mes muestra una suba con respecto al mes anterior”, advirtió el legislador, aliado de la dirigente Myriam Bregman.

“No se cumple el plan de Milei de eliminar la inflación de un plumazo con la motosierra y la licuadora contra el pueblo. Lo que si está logrando es hundirnos en una brutal recesión con crecimiento del desempleo y caída brutal del consumo y la actividad económica”, publicó en X.

