“Milei ganó y todos lo saben”: así es la reversión de la canción en apoyo a Trump que sonó en la cena de CPAC Argentina

Anoche Javier Milei estuvo presente en la cena de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Argentina. Se trata de un foro que reúne a representantes internacionales de derecha, es considerado uno de los más importantes a nivel mundial y se celebra anualmente. Antes del evento principal que se realiza este miércoles 4 de diciembre en el Hotel Hilton del barrio de Puerto Madero, se realizó una reunión a la que asistió el Presidente y otras figuras internacionales a fines a las ideas libertarias, como es el caso de Matt Schlapp, Eduardo Bolsonaro y Barry Bennett. Además, Milei le entregó un reconocimiento a la presentadora de televisión Lara Trump ―cónyuge de Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense―, quien fue enviada en representación del país norteamericano.

Tras el evento, se difundieron imágenes de un show que se realizó en ese contexto que llamó mucho la atención. La cantante cristiana estadounidense Natasha Owens interpretó la canción “Trump won”, un tema que se popularizó para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump. Curiosamente, la artista le hizo un pequeño cambio que dio de qué hablar: “Milei won and you know it”, que en español quiere decir “Milei ganó y lo sabes”. Además, incluyó la frase “Vamos la libertad, carajo”, el principal eslogan del presidente argentino.

No fue el único cambio que hizo a la letra de la canción. En otro momento de la canción cantó “There’s a party getting started all over Argentina. All because he took a stand for freedom. Liberty is on the way. It’s time to celebrate”. Al traducirlo al español, quiere decir: “Está comenzando una fiesta en toda la Argentina. Todo porque optó por la libertad. La libertad está en camino. Es tiempo de celebrar”.

Los presentes, la mayoría funcionarios del Gobierno, simpatizantes y algunos empresarios, siguieron la letra de la artista que se podía leer en la pantalla que se encontraba atrás de Owens. Al finalizar, la intérprete recibió una ovacionaron por parte del público. Entre los presentes, estaban Matt Schlapp (presidente de CPAC Estados Unidos), Eduardo Bolsonaro y Barry Bennett. En tanto, también se vio a Lara Trump, presentadora de televisión y cónyuge de Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense. En el evento, el mismo Milei le entregó un reconocimiento por su rol como vicepresidenta del Comité Nacional Republicano.

Lara Trump estuvo presente en la cena de CPAC Argentina

Durante este jueves, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Argentina arrancará a las 11. Contará con diversos exponentes conservadores de diferentes partes del mundo. El orador más destacado es Javier Milei, quien subirá al escenario a las 18, antes del cierre de la jornada. A su vez, también participará del evento el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Cómo es la canción original en apoyo a Trump que fue reversionada en la cena de CPAC Argentina

A continuación, la letra completa de la canción “Trump won” de Natasha Owens en español:

