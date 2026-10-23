Milei hablará en la cena anual de Faro: encuentro con el núcleo libertario, empresarios y menú con carne

Tras una semana que incluyó un agitado séptimo paso por España, el presidente Javier Milei volverá a participar esta noche en uno de los ambientes en los que se siente más cómodo: la cena anual de la Fundación Faro.

Se trata del think tank libertario, liderado por el politólogo Agustín Laje, amigo personal del mandatario.

Milei y Laje serán los oradores del encuentro, que está previsto se extienda entre las 18 y las 22.

El discurso de Milei está agendado para las 20:30.

El cónclave será, como sucede desde 2024, en la sede de Puerto Madero del Yacht Club Argentino.

Como en las oportunidades anteriores, el acceso estará cerrado a la prensa.

Al encuentro está previsto que asistan unas 450 personas.

Entre el público figuran empresarios, el Gabinete a pleno, buena parte de la dirigencia libertaria y una fuerte presencia de las Fuerzas del Cielo, lideradas por el asesor presidencial Santiago Caputo.

El sector de Caputo es cercano a la Fundación. También estará el vocero Adrián Ravier, exdirector de la fundación, que viene de acompañar a Milei en su gira por España.

En el medio, los invitados degustarán como plato principal roast beef con papas.

Desde la Fundación Faro aseguraron que no es una cena de recaudación y sostienen que “la fundación tiene donantes a lo largo del año”. Muchos estarán hoy en el lugar.

El valor de la entrada es un secreto que se guarda bajo siete llaves junto con la lista de asistentes. En las oportunidades anteriores de la cena, el 13 de noviembre de 2024, y el 4 de agosto y 15 de diciembre de 2025, también con Milei como orador principal, asistieron empresarios como: José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó y representantes de Vista Oil & Gas y Techint, entre otros.

El jueves, LA NACION reveló que Manzano compró en España y Estados Unidos el 21% del holding de medios que maneja Javier Negre, cercano a Javier Milei.

La forma de recaudación de la Fundación Faro había quedado bajo la lupa en junio pasado cuando se conoció una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que le informe quiénes son los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024.

Ante la consulta sobre la situación, fuentes cercanas a la cartera de Justicia, de la que depende la IGJ, aseguraron que la situación fue aclarada poco después de que se conoció la notificación. En ese sentido explicaron que se trató “de una notificación rutinaria y automática” y que la situación “fue solucionada, explicada y cerrado el caso”.

El núcleo duro libertario de Faro

Mientras que Laje es el director ejecutivo, detrás suyo, como subdirector, está el chileno Axel Kaiser, uno de los economistas más admirados por Milei. Kaiser es el autor del concepto de “parásitos mentales”, sobre el que también escribió un libro al que el mandatario supo hacer alusión en distintas oportunidades en diferentes exposiciones.

En tanto que en su Consejo Internacional sobresalen otros dos nombres por quienes suele mostrar su fuerte afinidad con el mandatario: Alberto Benegas Lynch y el español Jesús Huerta del Soto, a quien vio recientemente en España, durante su última gira.

Como contó Hugo Alconada Mon en LA NACION, el Yacht Club, lugar elegido anualmente, pertenece al Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, de notable expansión empresaria desde que Milei llegó al poder.

En enero de 2026, el Gobierno les adjudicó dos de las cuatro centrales hidroeléctricas concesionadas a través de Edison Energía. Los Neuss, además, mantienen una amistad de larga data con Santiago Caputo: se conocen desde la infancia y compartieron encuentros en el Martindale Country Club de Pilar, según el libro El monje, de Maia Jastreblansky y Manuel Jove.