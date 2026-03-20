El Gobierno le contestó al fiscal del caso $LIBRA que no tenía registro del presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis

En un oficio entregado a la Justicia, la Secretaría de Presidencia que dirige Karina Milei afirmó no guardar registro de ningún acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente y acabó bajo investigación.

El oficio fue en respuesta a un pedido puntual del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, quien, concluido el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli- uno de los principales implicados en la trama- solicitó a la secretaría que informara si poseía documentación relativa “a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con Blockchain y Criptomonedas”.

La respuesta, entregada el 10 de marzo y firmada por el subsecretario legal, Juan Manuel Galli, dice: “Sobre el particular, cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”.

Entre otras revelaciones, el peritaje del celular de Novelli -investigado como presunto nexo entre Davis y Milei- arrojó un borrador del acuerdo que ambos habrían firmado el 30 de enero, durante la reunión que mantuvieron en Rosada.

Los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), un órgano de asistencia técnica del Ministerio Público Fiscal que trabajó sobre todos los dispositivos secuestrados en la causa, informaron la aparición de varias copias del borrador de “acuerdo confidencial”, en el marco de intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final del documento antes de una eventual firma presidencial.

Caso $LIBRA. Borradores del acuerdo que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

“Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial”, dice el comienzo del documento, fechado el 29 de enero.

“Esta propuesta tiene como finalidad -seguía- asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado”.

Manuel Terrones Godoy saluda a Javier Milei, ante la mirada de Mauricio Novelli, en el evento Tech Forum de 2024

Milei negó haber firmado un acuerdo con Davis en las entrevistas televisivas que concedió desde que estalló el escándalo en febrero de 2025. También procuró desligarse de la operatoria, pero evitó siempre criticar o denostar al estadounidense, a Novelli y a los restantes involucrados, como Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales.

Del celular de Novelli también surgió otro borrador, con referencias a un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo del presidente Milei al proyecto $LIBRA.