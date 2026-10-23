Milei habló tras el sobreseimiento por la causa $LIBRA: “¿Quién me compensa por un año y ocho meses de mentiras?”

El presidente Javier Milei se expresó este viernes tras su sobreseimiento y el de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $LIBRA, y apuntó a una “operación política y mediática” para “dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi nombre y honor?“, arremetió.

La noticia se conoció esta tarde luego de que el magistrado concluyera que los sucesos denunciados “no encuadran en una figura legal” como presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. En lo sustancial, concordó con el fiscal Eduardo Taiano, quien había presentado el pedido de sobreseimiento.

Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente, Karina Milei y todos los demás protagonistas del caso.

Javier y Karina Milei en la Cámara de Diputados JUAN MABROMATA - AFP

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, expresó.

Durante la tarde de este viernes, diversos referentes de la oposición se pronunciaron en contra de la decisión del juez, que sobreseyó al mandatario con medidas de prueba que no se completaron, sin llamar a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes.

Luego, el Presidente apuntó contra los medios de comunicación y, en particular, contra el Grupo LA NACION y los periodistas Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni. “Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”, detalló.

El posteo de Milei sobre su sobreseimiento en la causa $LIBRA Captura

Y continuó: “A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose".

La causa se originó a partir de la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Milei en febrero de 2025. Tras una fuerte suba y posterior derrumbe del activo, se investigó si hubo una maniobra que perjudicó a inversores.

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