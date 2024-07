Milei insistió en que el golpe que denuncia Bolivia fue un fraude y habló de las “agresiones” de Lula

Escuchar

En un nuevo round de su política exterior friccionada, el presidente Javier Milei insistió con que fue un “fraude montado” el intento de golpe de Estado denunciado en Bolivia, luego de que desde aquel país llamaran a consulta al embajador. También habló de las “agresiones” de su par brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, a quien volvió a tildar de “comunista y corrupto”. Esto en medio de un mensaje en el que arremetió contra alguien al que no nombró.

“EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA. 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista”, enumeró sobre esta persona detractora de sus políticas a quien nunca identificó.

En eso, otra vez Milei reforzó la idea del comunicado que emitieron desde la Casa Rosada y que derivó en que el presidente boliviano, Luis Arce, llamara a su embajador Jorge Tapia a consulta, lo que eleva los roces diplomáticos entre ambas naciones. Esto debido a que Arce asevera que fue víctima de un intento de golpe, del que descreen las autoridades locales.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

En tanto, el líder libertario siguió, siempre en relación con su arremetida a este anónimo: “Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)”. Así entonces se refirió a da Silva, luego de decidir no participar de la cumbre del Mercosur en Paraguay el próximo lunes para no cruzarlo, pero sí ir el sábado a Camboriú, en Brasil, para una cumbre de acción conservadora donde se encontrará con Jair Bolsonaro, acérrimo detractor del máximo exponente del Partido de los Trabajadores (PT).

Las diferencias entre el mandatario local y el brasileño se exacerbaron de vuelta cuando Lula dio una entrevista a UOL y aseguró que Milei debería pedirle disculpas si pretende iniciar una conversación bilateral. También consideró en ese reportaje que el Presidente dijo “muchas bobadas”. Lejos de bajarle el tono a la disputa, en sus primeras expresiones sobre el tema -que reforzó este martes-, el jefe libertario se negó a pedir perdón y acusó a da Silva de ser un “zurdito con el ego inflado”.

Mientras, para concluir su descargo de esta mañana, Milei indicó sobre este “perfecto dinosaurio idiota” al que atacó sin identificar: “Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos. Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, La Libertad Avanza hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y, como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino”.

LA NACION

Temas Javier Milei