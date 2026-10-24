Milei volvió a atacar a Lula, que había dicho que en la Argentina la gente “come carne de burro”

El presidente Javier Milei volvió a acusar hoy a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón y mentiroso”, un día después de que el mandatario brasileño afirmara, durante el debate presidencial con Flavio Bolsonaro, que en la Argentina la pobreza alcanza al 40% y que bajo su gobierno la gente “come carne de burro”.

El posteo de Milei sobre Lula

“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, sostuvo mediante un posteo en la red social X.

La publicación del Presidente fue en respuesta a un posteo del libertario Antonio Aracre, quien compartió una captura de pantalla del cruce en el debate y contrapuso los dichos del presidente de Brasil con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según esos registros, la Argentina encabeza el consumo global de carne bovina con 46,9 kilos anuales por persona, por delante de los 35,4 kilos de Brasil.

Lula al hacer mención a la "motosierra de Javier Milei"

Las referencias de Lula a la Argentina

Tal como informó LA NACION, las expresiones del presidente brasileño se produjeron durante el segundo y último debate televisivo previo al balotaje —que se dará este domingo—, emitido por TV Globo, a 48 horas de los comicios.

En ese marco, Lula da Silva cruzó a Flavio Bolsonaro sobre sus propuestas económicas y le cuestionó: “En el último debate te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en la Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”.

Lula durante el debate presidencial PABLO PORCIUNCULA - AFP

En respuesta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal arremetió contra el mandatario brasileño y cuestionó la situación financiera del país: “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”. Además, defendió al presidente argentino y sostuvo que el declive económico local fue consecuencia de “veinte años de gobiernos de izquierda”.

Usando una fórmula discursiva similar, Bolsonaro aseguró que la actual administración del PT busca “transformar a Brasil en lo que hizo Cristina Kirchner en la Argentina”.

El actual mandatario brasileño también sostuvo que, con gestiones como las de Jair Bolsonaro y Michel Temer, el salario mínimo en su país sería equivalente a 900 reales. “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei”, agregó.

Lula da Silva intentó exponer el vínculo entre Bolsonaro y Milei

En el tramo más tenso del intercambio, Flavio Bolsonaro calificó a su rival de “nueve dedos” en alusión al accidente laboral que sufrió Lula da Silva de joven, a lo que este respondió que no permitiría que un “paramilitar” le falte el respeto de ese modo.

Respecto al impacto de este debate en la opinión pública, las mediciones de la consultora Datafolha reflejaron un empate técnico, con el candidato del Partido Liberal en 47% de intención de voto frente al 46% del actual jefe de Estado de Brasil.