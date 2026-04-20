Milei, ovacionado en la Universidad Bar Ilan: “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal”

TEL AVIV.- Ajeno a una situación geopolítica cada vez más incierta —con una tregua a punto de expirar y todo el mundo en vilo, pegado a escuchar las noticias que llegan desde Teherán y Washington—, Javier Milei comenzó su segundo día de visita oficial a Israel con un nuevo baño de multitud. Tal como preveía su agenda de agasajos y honores, el Presidente fue ovacionado como una estrella de rock en la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, donde recibió un Doctorado Honoris Causa “en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”.

El Presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan Presidencia

El Presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan Presidencia

En un evento en el que también estuvieron en primera fila ex rehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre —entre ellos, David Cunio, Iair Horn y la familia Marman-Har— con quienes se fundió en un emotivo abrazo, Milei brindó una clase magistral en la que mezcló economía, política y filosofía, basada, como explicó, en el epílogo de su nuevo libro, La moral como política de Estado, titulado “capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”.

El presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv Elisabetta Piqué

Entonces, amén de ponderar los valores judeocristianos, la filosofía griega y cristiana, el derecho natural, elogió su gestión de gobierno y, como es habitual, atacó el marxismo, el nacionalsocialismo y la justicia social pregonada por gobiernos anteriores al suyo, algo “profundamente injusto, que siempre deriva en el desastre”. “En dos años hicimos más de 15.000 reformas estructurales”, destacó el mandatario libertario, desatando aplausos en un auditorio de cerca de 700 personas, que, al principio del evento, lo recibió de pie, eufórico, agitando banderitas argentinas e israelíes.

En un discurso de casi una hora, Milei también aludió a la situación de guerra que vive Israel: “Si respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar”. Al principio, explicó que iba a dar las bases de por qué considera que abrazar los valores judeocristianos conduce a la prosperidad. “Hemos sido expulsados del paraíso (del capitalismo), pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”, planteó.

Milei En Israel

Como en otras intervenciones, atacó al periodismo. “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. En la charla con el queridísimo Bibi (Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”, dijo, al denunciar las supuestas aberraciones que causan los periodistas que todo critican. “Al que le toca estar arriba de la pirámide lo critican todos, no es un tema menor y es como en un partido de fútbol, en la cancha hay cánticos, pero los goles los mete Messi. Y el que está gobernando es el que está escribiendo la historia. Pasan a la historia los que hacen, no los que critican desde las mentiras”, añadió.

El Presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan Presidencia

El Presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan Presidencia

Mencionó a varios filósofos antiguos y modernos y a uno de sus economistas de cabecera, Murray Rothbard, para quien, recordó, “la materialización de la crisis es de naturaleza económica, pero la raíz es moral”. “Cuando uno empieza a violentar valores éticos y morales, el resultado va a ser inexorablemente el desastre y vengo de un lugar donde durante casi 100 años estuvimos probando con esos desastres”, dijo.

Subrayó, además, su estrecha relación y admiración por el judaísmo, que descubrió gracias al actual embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, su guía espiritual. “Fue muy revelador para mí cuando en interacción con él, a la puerta de Año Nuevo judío, me propuso tres deseos”, recordó. “Pedí sabiduría para distinguir bien del mal; coraje para elegir el bien y templanza para sostenerme en el camino del bien. Y, para mi sorpresa, después Axel me dijo ‘pediste los deseos del rey Salomón’“, agregó, entre aplausos.

El presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv Elisabetta Piqué

En tono distendido, incluso bromeó con el público: “Veo camisetas de Boca, ganamos”. La audiencia —compuesta por estudiantes de distintas nacionalidades, argentinos residentes y miembros de la comunidad local— interrumpió varias veces su discurso con aplausos.

El presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv Elisabetta Piqué

“El programa del marxismo es satánico, opuesto al programa de dios”, aseguró también Milei, que mencionó versículos y citas bíblicas, recalcó que “no hay un tercer camino” y que terminó suplicando “que Dios bendiga a los argentinos, que dios bendiga a los israelíes” y con su habitual “¡que viva la libertad carajo!”

Milei, que para llegar hasta la Universidad de Bar Ilan se trasladó junto a su comitiva (su hermana Karina, el canciller, Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques) desde Jerusalén (70 kilómetros), por la tarde será nuevamente distinguido: el presidente, Isaac Herzog, le entregará una medalla de honor.

Milei En Tel Aviv

Entre los asistentes, las reacciones fueron diversas. “Nos sube la moral, el ánimo, después de todo lo que hemos pasado, somos un país en trauma y post-trauma, y para los latinos que venga alguien latino, que habla en español, y que venga a estar con nosotros en este momento tan importante, es un paño en la herida”, dijo a LA NACION Patricia Askenazi, representante de influencers en español y portugués, nacida en Arequipa pero que vive hace más de 20 años en Israel, entusiasta después del evento

No coincidió Gabriel, un argentino que prefirió no dar su apellido, que vive aquí también desde hace al menos tres décadas, que trabaja en importación, que fue invitado como muchos otros compatriotas: “Fue un discurso demasiado largo, que nadie entendió, mezcló de todo, en el que, además, trató de vender su libro, que mencionó, pero es lo que hay”, comentó. Y para dar una idea de en qué tipo de ateneo dio cátedra, recordó que entre los ex alumnos de la Universidad Bar-Ilan estuvo Yigal Amir, el extremista de derecha que mató al ex premier israelí Yitzack Rabin el 4 de noviembre de 1995, cuando en Israel aún había tenues esperanzas de paz.