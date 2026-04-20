Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 20 de abril

Cientos de personas salieron a las calles de Teherán, Irán, en apoyo del gobierno iraní, y algunas han expresado una “completa desconfianza” hacia Estados Unidos, instando a los funcionarios iraníes a no ceder, según informó Al Jazeera.

“Estados Unidos no ha cumplido hasta ahora ninguna de las promesas que nos hizo ni ninguno de los acuerdos que firmó con nosotros”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.