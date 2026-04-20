Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 20 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las claves del día
- EE.UU. tomó el control de un carguero iraní en el Golfo Pérsico y escala la tensión con el régimen por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Irán prometió responder a y consideró que se incumplió el cese al fuego.
- La Casa Blanca se presta a continuar las negociaciones con Teherán en Pakistán, pero el régimen pone condiciones y advierte que no aceptará “exigencias excesivas”.
- Israel retrasa una reunión con Líbano para una alcanzar una tregua, en medio de los ataques a Hezbollah en territorio libanés.
"No le tenemos miedo a la guerra"
Cientos de personas salieron a las calles de Teherán, Irán, en apoyo del gobierno iraní, y algunas han expresado una “completa desconfianza” hacia Estados Unidos, instando a los funcionarios iraníes a no ceder, según informó Al Jazeera.
“Estados Unidos no ha cumplido hasta ahora ninguna de las promesas que nos hizo ni ninguno de los acuerdos que firmó con nosotros”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
“Por consiguiente, si bien la vía diplomática debe seguir adelante, esperamos que procedamos con total desconfianza hacia este Estados Unidos que hasta el momento no ha cumplido ninguno de sus compromisos”, expresó el hombre.
Un buque francés recibió "disparos de advertencia" iraníes en el estrecho de Ormuz
La agencia de buques francesa CMA-CGM confirmó que uno de sus navíos fue objeto de “disparos de advertencia” en el estrecho de Ormuz por parte de Irán.
No obstante, según informó AFP, la empresa aclaró que el incidente tuvo lugar el sábado y que ningún miembro de la tripulación resultó herido.
Emiratos Árabes conversa con Estados Unidos ante la posibilidad de una crisis financiera
Según informó The Wall Street Journal, Emiratos Árabes Unidos inició conversaciones con la Casa Blanca de Estados Unidos con la intención de tener su respaldo ante una eventual crisis financiera agudizada por la guerra en Medio Oriente con Irán y los conflictos en el estrecho de Ormuz.
El director del Banco Central de emiratí, Khaled Mohamed Balama, planteó la iniciativa de una línea de intercambio de divisas en diálogo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con funcionarios del Tesoro y de la Reserva Federal estadounidense.
El petróleo sube más de 7%
El precio del petróleo marca una suba del 7,3%. Este avance se da en un marco en el que se encuentra bloqueado el estrecho de Ormuz y en una jornada en la que Estados Unidos incautó un buque iraní.
En ese contexto, el Brent, valor de referencia mundial, sube un 7,3%, hasta los US$96,94 el barril. En tanto, el precio del WTI aumenta 7,67% a US$90,28.
20 embarcaciones lograron cruzar el estrecho de Ormuz este sábado
Este sábado hubo 20 embarcaciones que lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Así lo informó The Guardian a partir de datos de la empresa de análisis marítimo Kpler. De esa manera, en esta jornada se registró la mayor cantidad de barcos que lograron cruzar el paso esestratégico desde el 1 de marzo.
Milei asegura que la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán es “lo correcto”
El presidente Javier Milei aseguró este domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es “lo correcto” y reiteró la voluntad de trasladar la embajada de su país a Jerusalén.
Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como “organización terrorista”.
“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento”, afirmó Milei en una declaración conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Así fue el ataque al carguero iraní
U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.— DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 19, 2026
Guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq
Irán promete una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de EEUU.
Irán prometió “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros, que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.
“Las fuerzas armadas de la República islámica de Irán responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra este acto de piratería armada y contra los militares estadounidenses”, escribió en Telegram el portavoz del Estado Mayor iraní y acusó a Estados Unidos de haber “violado el cese al fuego”.
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