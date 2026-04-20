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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 20 de abril

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca, el jueves 16 de abril de 2026, en Washington (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca, el jueves 16 de abril de 2026, en Washington (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) Manuel Balce Ceneta - AP

Las claves del día

  • EE.UU. tomó el control de un carguero iraní en el Golfo Pérsico y escala la tensión con el régimen por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Irán prometió responder a y consideró que se incumplió el cese al fuego.
  • La Casa Blanca se presta a continuar las negociaciones con Teherán en Pakistán, pero el régimen pone condiciones y advierte que no aceptará “exigencias excesivas”.
  • Israel retrasa una reunión con Líbano para una alcanzar una tregua, en medio de los ataques a Hezbollah en territorio libanés.

"No le tenemos miedo a la guerra"

Cientos de personas salieron a las calles de Teherán, Irán, en apoyo del gobierno iraní, y algunas han expresado una “completa desconfianza” hacia Estados Unidos, instando a los funcionarios iraníes a no ceder, según informó Al Jazeera.

“Estados Unidos no ha cumplido hasta ahora ninguna de las promesas que nos hizo ni ninguno de los acuerdos que firmó con nosotros”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.

Un buque francés recibió "disparos de advertencia" iraníes en el estrecho de Ormuz

La agencia de buques francesa CMA-CGM confirmó que uno de sus navíos fue objeto de “disparos de advertencia” en el estrecho de Ormuz por parte de Irán.

No obstante, según informó AFP, la empresa aclaró que el incidente tuvo lugar el sábado y que ningún miembro de la tripulación resultó herido.

Emiratos Árabes conversa con Estados Unidos ante la posibilidad de una crisis financiera

Según informó The Wall Street Journal, Emiratos Árabes Unidos inició conversaciones con la Casa Blanca de Estados Unidos con la intención de tener su respaldo ante una eventual crisis financiera agudizada por la guerra en Medio Oriente con Irán y los conflictos en el estrecho de Ormuz.

El director del Banco Central de emiratí, Khaled Mohamed Balama, planteó la iniciativa de una línea de intercambio de divisas en diálogo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con funcionarios del Tesoro y de la Reserva Federal estadounidense.

El petróleo sube más de 7%

El precio del petróleo marca una suba del 7,3%. Este avance se da en un marco en el que se encuentra bloqueado el estrecho de Ormuz y en una jornada en la que Estados Unidos incautó un buque iraní.

En ese contexto, el Brent, valor de referencia mundial, sube un 7,3%, hasta los US$96,94 el barril. En tanto, el precio del WTI aumenta 7,67% a US$90,28.

20 embarcaciones lograron cruzar el estrecho de Ormuz este sábado

Este sábado hubo 20 embarcaciones que lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Así lo informó The Guardian a partir de datos de la empresa de análisis marítimo Kpler. De esa manera, en esta jornada se registró la mayor cantidad de barcos que lograron cruzar el paso esestratégico desde el 1 de marzo.

Milei asegura que la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán es “lo correcto”

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su mujer, Sara, y el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia —su hermana—, Karina Milei
El premier israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su mujer, Sara, y el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia —su hermana—, Karina MileiOhad Zwigenberg - AP

El presidente Javier Milei aseguró este domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es “lo correcto” y reiteró la voluntad de trasladar la embajada de su país a Jerusalén.

Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como “organización terrorista”.

Así fue el ataque al carguero iraní

Irán promete una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de EEUU.

Irán promete una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de EEUU.
Irán promete una respuesta rápida a la incautación de buque iraní por parte de EEUU.Vahid Salemi - AP

Irán prometió “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros, que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

“Las fuerzas armadas de la República islámica de Irán responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra este acto de piratería armada y contra los militares estadounidenses”, escribió en Telegram el portavoz del Estado Mayor iraní y acusó a Estados Unidos de haber “violado el cese al fuego”.

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