Milei prepara su propia puesta para presentar el Presupuesto y en el Congreso se anticipan varios faltazos

La presentación del Presupuesto 2025 será atípica. En la búsqueda de generar un golpe de efecto como el de la apertura de sesiones legislativas de marzo, que se hizo en cadena nacional y midió por momentos 50 puntos de rating, el presidente Javier Milei tiene pensado desembarcar en el Congreso a las 21 del domingo para hacer una oda al déficit fiscal cero y achacarles a los legisladores que les vetará todo lo que no se acomode a su precepto rector. Hablará desde un atril en el recinto de Diputados, escoltado por los titulares de ambas cámaras legislativas, Martín Menem y Victoria Villarruel, según confirmó LA NACION.

Sin embargo, la cartelera de esta función no terminó de conmover a los potenciales espectadores. Luego de los múltiples dardos que el Presidente giró al Congreso en estos nueve meses de gobierno, al interior de los bloques opositores se incrementaron las conversaciones en las últimas horas para ver qué posición tomar ante la gala nocturna del Presidente. La conclusión: participar pero con ausencias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no fue a la Comisión de Presupuesto a presentar el proyecto Hernán Zenteno

Arreciaron los enojos -algunos ya manifiestos- con la Casa Rosada. En las charlas entre los legisladores primaron las ganas de no exponerse a los embates del Presidente. Se escuchó que no iban a ser “extras de un espectáculo para sostener el ego de Milei”, que no se “someterían a un show mediático”, que eso no era “un acto institucional, sino político”, entre otras descripciones. Los más mesurados alegaron que el paro de pilotos y aeronavegantes complicaría los arribos a Buenos Aires.

El resumen: no colaborarán para llenar el auditorio, que mostrará una imagen distinta al que tuvo el mismo recinto en marzo. De esta forma, quedará expuesto que siete meses después la tolerancia ya no es la misma.

Desde la Casa Rosada no solo eligieron un día y un horario inusual para presentar el proyecto de Presupuesto. También obviaron la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para explicar y responder preguntas en comisión.

Organización y faltazos

El jueves, la secretaria General, Karina Milei, estuvo con Martín Menem (que tiene a su equipo abocado al tema) para avanzar en los detalles de la velada, que se coordina desde la Presidencia. Tras eso se les mandó la invitación a todos los diputados y también a Villarruel, que se lleva pésimo con la hermana presidencial, que no forma parte de la ordenamiento. Le encargaron a la vice que extienda el convite a los despachos de los integrantes de la Cámara alta. Lo hizo este viernes.

El mensaje de la Rosada a los libertarios llegó claro: deberán contar con asistencia completa. Irán los integrantes del gabinete nacional y los legisladores de las dos cámaras. “Ya se sabía, que hagan como sea, pero tienen que estar firmes ahí a las 21″ , comentó un diputado ligado a Balcarce 50 a LA NACION, mientras comenzaba en Aeroparque y Ezeiza el paro de 24 horas que afectará los vuelos interprovinciales en las próximas horas. A los titulares de la Comisión de Presupuesto de las dos cámaras, los oficialistas José Luis Espert (por Diputados) y Ezequiel Atauche (por el Senado) les buscaron una ubicación preferencial.

En las antípodas, en Unión por la Patria (UP), el principal espacio opositor, primaba este viernes la intención de solo ir al Congreso con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. O sea, de los 99 integrantes del bloque, participarían cerca de 20, en caso de ir todos, entre ellos el titular, Germán Martínez, que estuvo en conversación en las últimas horas con su contraparte en el Senado, José Mayans, quien no enviará representación. “Nos puede llegar a decir cualquier cosa, la idea es evitar algo que sea bochornoso”, justificó a LA NACION el formoseño, además de las discrepancias con las ejecuciones en las partidas que diseña Milei.

José Mayans, el titular del bloque de UP en el Senado, anticipó que no estará el domingo en el Congreso Fabián Marelli

Otro de los bloques díscolos es Encuentro Federal, que comanda Miguel Pichetto. Ahí harán “guardia mínima” . Estarán presentes Florencio Randazzo, Oscar Agost Carreño, Ignacio Aresca y Margarita Stolbizer, junto a Pichetto . A último momento se bajó el socialista Esteban Paulón, que tildó a la jornada como “Mileipalooza”. Tampoco estarán diputados importantes de esa fuerza como Emilio Monzó y Nicolás Massot.

“Si nos insulta, nos vamos”, aclararon desde el espacio que cuenta con 16 miembros. Los de más experiencia parlamentaria todavía estaban atónitos de que la presentación no se hiciera en la Comisión de Presupuesto, un día hábil y en un horario que no esté apuntado a la repercusión mediática.

Mientras tanto, los diputados radicales buscaron un acomodamiento institucional e impusieron la obligatoriedad para las autoridades. Entonces comandarán la tropa el presidente Rodrigo de Loredo, la vice Karina Banfi y el vicepresidente segundo de la Cámara, Julio Cobos. A los demás les dieron libertad de acción y para el viernes a la mañana contaban aproximadamente 15 asistentes, de los 33 totales. Entre los que sí van está Mariano Campero, según el mismo diputado confirmó a LA NACION. Es el que llevó la voz cantante de los cinco que visitaron a Milei en la Casa Rosada y que se mostraron alineados con el discurso libertario, y finalmente apoyaron el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. Contrapuestos se moverán Facundo Manes y sus legisladores afines, que alegaban que esto no se trata de un acto institucional.

En la UCR del Senado la tropa todavía estaba desorganizada, tras la larguísima sesión del jueves. Algo confirmado: la asistencia no será plena porque una buena parte de los integrantes de ese grupo regresó a sus provincias. Por lo pronto el titular del partido, el senador Martín Lousteau, no será de la partida.

Principales socios de Milei, los integrantes de Pro en Diputados entrada la tarde del viernes poroteaban 26 confirmados, ocho rechazados y cuatro en duda. “Todos del interior, ninguno por razones políticas”, aclaraban los aliados sobre los que no llegarán a recinto el domingo. El presidente del espacio, Cristian Ritondo, está en buenos términos con Milei, que lo llamó después de que mantuvo el veto presidencial a las jubilaciones para agradecerle e invitarlo al asado que dará el martes en Olivos para los 87 diputados que votaron a favor del Gobierno. Dicen los que saben que fue Ritondo el que entre risas le dijo que lo hiciera a la noche porque a la mañana “la casta trabaja”.

Ritondo y Zago, dos aliados claves para Milei en el Congreso

En la fuerza amarilla, pero en el Senado, indicaban que para el domingo todo dependía de los vuelos. “Es un verdadero caos, pero la intención es estar” , aclaraban. La voluntad del presidente del espacio, Luis Juez, es ir, pero está preocupado porque sus laderos no lleguen. Es que la única porteña, Guadalupe Tagliaferri, quien abreva en el Movimiento al Desarrollo (MAD) de Horacio Rodríguez Larreta, es una ausencia asegurada para la noche del domingo.

Los expresidentes jamás estuvieron en la presentación de un Presupuesto, pero dado lo inusual de esta convocatoria, LA NACION consultó si a Mauricio Macri le llegó invitación y la respuesta fue que no.

Naturalmente el titular del bloque MID en Diputados, Oscar Zago -otro de los que irá a comer el asado el martes y que es exlibertario- estará en el Congreso junto a sus dos compañeros de bloque. Alguna representación enviará la Coalición Cívica. Al contrario, los diputados y senadores que responden al gobernador santacruceño Claudio Vidal (Sergio Garrido, Edgardo Acevedo, José María Carambia y Natalia Gadano) serán otros que dejen espacios vacíos.

Invitados especiales

En tanto, en la presidencia de la Cámara baja prima el entusiasmo. “Va a ser un hito para la historia argentina”, exclamaban a poco más de 48 horas del evento. Entre las convocatorias hubo para “invitados especiales”, que también abrevarán a la singularidad de la velada de presentación del presupuesto para el segundo año mileísta.

Además de la militancia libertaria infaltable en los palcos, como en la Asamblea Legislativa, una de las misivas fue para la novia presidencial. Mientras que en marzo se la vio a Fátima Florez, ahora estará en el Congreso la exvedette Yuyito González, que entrará por primera vez en su vida al Palacio Legislativo. “El domingo es un día muy importante para mí porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación, que no lo conozco. Es un evento tremendo en todo sentido, a nivel pareja y de nuestro país. Y me van a presentar a mis suegros, voy a conocer a los papás, muy emocionante, por lo que significa en nuestra relación”, reveló en su programa por Ciudad Magazine.

Los organizadores esperan que la puesta dure una hora.