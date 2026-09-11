El presidente Javier Milei publicó este viernes un video por el Día del Maestro. El material fue hecho con inteligencia artificial y muestra una charla suya con el prócer Domingo Faustino Sarmiento, apodado el “padre del aula”.

La escena muestra a Sarmiento y a Milei sentados en una oficina que parece estar ubicada en la Casa Rosada. En las ventanas, la IA incluyó la vista hacia el Congreso Nacional. “Así que critican sus formas, don Javier”, introduce el prócer, cuya fecha de muerte fue elegida para conmemorar el Día del Maestro este 11 de septiembre.

“Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia”, responde el Presidente, a lo Sarmiento agrega: “No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaban de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”.

“Eso suena familiar”, acota Milei. “Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso”, expresa quien fue una de las figuras históricas más importantes de la Argentina.

Milei publicó un video hecho con IA de una charla suya con Sarmiento por el Día del Maestro

Tras ello, el jefe de Estado dice palabras de admiración: “Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.

Sarmiento, por su parte, completa: “Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria”.

“El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”, cierra Milei.

Día del Maestro

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre en la Argentina con el fin de reconocer el rol de de los maestros en la educación de niños y jóvenes. La fecha recuerda a una de las figuras más influyentes de la historia argentina, prócer nacional y referente del aula: Sarmiento. Su trabajo transformó la educación en el país, logró aumentos en el alumnado y mejores herramientas para los docentes.

Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan. Desde joven mostró interés por el estudio y el aprendizaje. Sus ideas se basaban en que la educación era una herramienta fundamental para el progreso de la sociedad.

Domingo Faustino Sarmiento

En 1868 fue elegido Presidente de la Nación y ocupó ese cargo hasta 1874. Durante su gobierno impulsó numerosas medidas destinadas a fortalecer la enseñanza. Una de sus tareas más destacadas fue la creación de más de 800 escuelas. Promovió leyes y programas que permitieron ampliar la cantidad de establecimientos educativos. A través de la Ley de Subvenciones, reunió recursos para expandir el sistema escolar, logrando que una gran parte de las nuevas instituciones fueran públicas.

Gracias a estas iniciativas, la cantidad de estudiantes aumentó de manera considerable durante su presidencia, de 30.000 a 110.000.

Al finalizar su mandato presidencial, se trasladó a Asunción, en Paraguay, donde pasó sus últimos años y falleció el 11 de septiembre de 1888.