Milei publicó un video de zombies para atacar a Cristina, Alberto, Sergio Massa y Florencia Peña

El presidente Javier Milei utilizó este jueves sus redes sociales para publicar un video en el que ataca a políticos kirchneristas, todos personificados como zombies en una Argentina apocalíptica e infectada -según el video- por el virus “KU-K12″. Allí aparecen los principales referentes del gobierno de Alberto Fernández y de otras gestiones, como el ministro de Economía Sergio Massa, la expresidenta Cristina Kirchner y el sindicalista docente Roberto Baradel.

“Muchas gracias a los que han despertado”, escribió el libertario en la descripción de la publicación de Instagram. En el inicio se puede ver una ciudad apocalíptica, consumida por la destrucción de su infraestructura debido a la expansión del virus “KU-K12″, atribuido a las ideas kirchneristas. En ese marco, comienza a hablar una voz en off.

“Hace 12 años, el virus KU-K12 comenzó con la destrucción argentina. No sólo destruyó cuerpos, destruyó mentes”, empieza el narrador mientras se ven cuerpos destruidos y personas idas, consumidas por la infección y retratadas como zombies, similar a reconocidas series (como The Walking Dead) y películas en televisión. Y sigue: “Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo”.

Es en ese momento que aparecen -en diferentes cameos- el sindicalista docente Roberto Baradel y también la expresidenta Cristina Kirchner, haciendo el símbolo distintivo del Frente para la Victoria, una “V” con los dedos de su mano derecha y brazo alzado entre la gente, con sus ojos negros, ropa desalineada y cara visiblemente con tierra.

“Muchos eligieron infectarse con el virus sólo por conveniencia y a cambio de beneficios”, continúa el narrador al enfocar a personalidades del cine criticadas por la administración mileísta por ser simpatizantes de la gestión kirchnerista, como los actores Pablo Echarri y Florencia Peña. “Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina”, suma el relato de la voz en off, al tiempo que el video muestra a personas en la pobreza, en alusión a aquellos que “nacieron sin futuro”.

Tras ello, hace su aparición el exministro de Economía Sergio Massa, que comandó la cartera desde 2022 hasta diciembre de 2023, fuertemente criticado por Milei por -según él- dejarle una herencia de una antesala a la hiperinflación. Se ve al exfuncionario de Fernández con un traje sucio caminando entre la gente.

Junto con más imágenes apocalípticas de autos destruidos, edificios abandonados y ciudadanos infectados con sangre en su cara, emerge el expresidente Alberto Fernández, despeinado, con manos y ropa sucias, caminando a un paso débil.

Luego, el video cambia de tono. Hace alusión a que el virus dejó de esparcirse y que ya no causa tanto daño, en referencia a la incursión de Milei en la política. “Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en el que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy KU-K12 está presente en muchos, su poder se debilita”, agrega la voz.

En ese momento, el león, que representa al libertario y utilizado como símbolo de su campaña electoral, se ve como en contraste con las ruinas y es catalogado como la “esperanza”. “La enfermedad sigue pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido”, concluye el video.

