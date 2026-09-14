Milei reúne a los legisladores de su espacio para impulsar su agenda parlamentaria

En el comienzo de una semana intensa a nivel legislativo, Javier Milei recibe desde las 15.30 en la Casa Rosada a los diputados y senadores de su espacio. El encuentro se desarrolla en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja del palacio, y va en línea con otras jornadas similares en las que el mandatario se refirió tanto a proyectos enviados por el Ejecutivo al Poder Legislativo como a temas vinculados a la economía.

De cara a lo que viene en lo inmediato, en el Congreso está el envío del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a raíz de la causa Malvinas, y el Presupuesto 2027, ambos que apuntan a ser enviados esta semana al Congreso, donde ingresarán por la Cámara Baja.

En la actividad parlamentaria también está previsto que este martes comience el debate en comisión en torno a la reforma política, que busca la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La charla con legisladores es una modalidad que el mandatario ya puso en práctica en distintas ocasiones, con proyectos del Ejecutivo. Entre ellas estuvo la que dio en julio pasado para hablar de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que ya está en el Parlamento.

“Será una masterclass del presidente”, dijo una voz del oficialismo sobre el encuentro de esta tarde, en línea con lo que ha sucedido con exposiciones del mandatario en materia económica.

Para ingresar por la entrada de Balcarce 50, que da derecho al Salón Héroes de Malvinas, los legisladores comenzaron a llegar casi una hora antes del cónclave. Los recibieron con café y medialunas.

Uno de los que llegó más temprano fue Gabriel Bornoroni, líder del espacio en la Cámara Baja, y hombre de los libertarios en Córdoba. También el senador radical “con peluca”, Pablo Cervi, por la provincia de Neuquén; también Damián Arabia, de las filas de Patricia Bullrich, fue otro de los que dijo presente bien temprano; Lisandro Almirón, de Corrientes; el presidente de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, fueron otros de los que arribaron temprano.

Otras que llegaron con tiempo fueron las diputadas Karen Reichardt y Juliana Santillán.

A poco de entrar y tras pasar el detector de metales, los legisladores debieron entregar sus teléfonos celulares. Como hacen cada vez que vienen, los entregan a personal de Casa Militar, el órgano mixto que custodia la Casa Rosada, y ellos los colocan dentro de sobres de papel madera con los nombres de cada uno.

El Salón Héroes de Malvinas -nombre que se le dio en 2024, cuando la actual administración lo cambió en reemplazo de Pueblos originarios, que puso Cristina Kirchner cuando también lo rebautizó y quitó el de Cristóbal Colón- comenzó a ser preparado temprano.

Las sillas de madera y terciopelo fueron ordenadas prolijamente durante el mediodía de este lunes, mientras se corroboró el sistema de audio previo a la entrada del mandatario.

Luego del encuentro, está previsto que los legisladores concurran al local partidario inaugurado semanas atrás en San Telmo para cerrar el día compartiendo una cena.