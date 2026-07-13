Milei desplegó su optimismo económico ante legisladores propios: en la Casa Rosada hubo camisetas de la Selección y un mate por la reelección

Javier Milei juntó este lunes a un importante grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para dar detalles de lo que será el proyecto de ley de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La charla, en la que el mandatario fue el único expositor, se extendió por casi dos horas y media.

Luego de las explicaciones del mandatario, que utilizó una pizarra para hacerlo, los diputados y senadores hicieron preguntas sobre lo expuesto, afirmaron fuentes oficiales consultadas por LA NACION. Milei aprovechó para desplegar su optimismo económico: “La economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento”, aseguró.

El objetivo del encuentro fue coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y avanzar en los lineamientos del proyecto, previo a su envío al Congreso. Aún no hay fecha de envío, pero todo indica según dejaron trascender fuentes oficiales, que podría concretarse en las próximas semanas.

Días atrás el mandatario definió al proyecto como uno de los “pilares” del programa económico. Y aseguró que la iniciativa busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalecer su independencia, modificar el tratamiento de las utilidades y eliminar las letras intransferibles.

Según afirmó, la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”. Sobre esos puntos volvió hoy.

Este lunes, el mandatario señaló además que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, en tiempos del kirchnerismo.

El mate que el diputado Luis Petri le regaló a Milei capturas

En el palacio de gobierno, además de diputados y senadores, el encuentro encabezado por el mandatario tuvo la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; uno de sus segundos en el área, Ignacio Devitt; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el presidente del bloque libertario de LLA, Gabriel Bornoroni; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Milei ya había abordado el proyecto de reforma el último jueves, en una reunión de Gabinete que se definió ese mismo 9 de julio, para contarles a sus ministros los principales puntos del proyecto que se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo. Por estas horas se trabaja en la finalización del texto del anteproyecto,.

Los diputados y senadores ingresaron por la puerta de Balcarce 50, que da directamente, patio mediante, al Salón Héroes de Malvinas, en el que se realizó el encuentro. Poco después de la puerta de ingreso estaban, en dos mesas, una a cada lado del ingreso, mesas con sobres blancos con los nombres de cada uno de los participantes.

Era para que, como suelen hacer cuando vienen, dejaran ahí sus celulares. Algunos de ellos lo hicieron sin poner en silencio o vibrador y sonaron repetidamente durante las más de dos horas que duró el encuentro.

Entre los asistentes estuvieron los senadores Francisco Paoltroni; Agustín Monteverde, Nadia Márquez, Vilma Bedia, y los diputados Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Damián Arabia, Lilia Lemoine y Alejandro Carrancio, entre otros.

“Nos presentó todos los aspectos que va a tener la reforma de la Carta Orgánica volviendo a sus orígenes, eliminando la multiplicidad de misiones que tiene desde la reforma de Marcó del Pont, concentrando todo en la preservación del valor de la moneda”, dio Monteverde en diálogo con los medios al salir de Balcarce 50.

Vilma Bedia, senadora jujeña LLA, con la camiseta de la Selección en el ingreso a la Casa Rosada Gentileza

Para escuchar la palabra del Presidente sobre el proyecto, algunos de los legisladores dieron la nota. La senadora jujeña Vilma Bedia llegó con una camiseta de la Selección nacional de fútbol, que disputará las semifinales en la Copa del Mundo 2026.

El diputado mendocino y exministro de Defensa Luis Petri llegó a la Rosada con una serie de regalos para el presidente. El propio legislador lo contó a través de su cuenta de X, en el que habló del “unboxing”, como hacen los influencers en redes, donde abran cajas y muestran lo que hay adentro.

El mate, uno de los regalos que le llevó, tenía grabada la leyenda que apunta a la reelección de Milei.

Los puntos principales

Durante el encuentro de este lunes, el Presidente también presentó los principales lineamientos del paper Minimum Viable Scale, elaborado junto al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel.

El mandatario consideró que el trabajo reúne “los fundamentos teóricos” del modelo económico del Gobierno y desarrolla una estrategia de crecimiento basada en la acumulación de capital, el ahorro, la inversión, la apertura económica y el respeto por el derecho de propiedad.

El presidente Javier Milei recibió a legisladores de LLA en la Casa Rosada Presidencia

Ante sus legisladores, Milei consideró que “hay que prohibir explícitamente el financiamiento del Banco Central, ya sea de manera directa o indirecta, al Tesoro”. Y agregó que la reforma contempla “fortalecer la gobernanza del Banco Central para que remover a sus autoridades sea difícil”.

“Estamos prohibiendo la distribución de utilidades ficticias y estableciendo mecanismos para capitalizar el Banco Central”, dijo Milei en su exposición. El mandatario también aseguró que “hoy la economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento y podríamos duplicar el PBI en diez años y cuadruplicarlo en 20”.

Según informaron las fuentes consultadas en la Casa Rosada, Milei dijo que “la reforma del Banco Central, el mercado de capitales y la Inocencia Fiscal II buscan que el ahorro de los argentinos financie la inversión y acelere el crecimiento”.