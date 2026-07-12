Murió Néstor Santos, histórico director del diario La Calle, de Avellaneda

Con la muerte de Néstor Santos, el histórico director por más de seis décadas del diario La Calle, de Avellaneda, el periodismo pierde una voz comprometida con los valores que inspiraron el desarrollo del país, la defensa de la libertad de prensa y el desafío renovado de acercar cada día la información a los vecinos. Fue un referente del periodismo local, que mantuvo en alza los valores cívicos en períodos de turbulencia política.

En 1958, a los 20 años, asumió la dirección de La Calle, el diario que su padre Adrián Alicio Santos había fundado el 20 de diciembre de 1946, en tiempos de fuerte inestabilidad política en el país e inciertos destinos en el mundo. El fallecimiento de su padre lo puso al frente de La Calle, que había ganado un espacio entre dos diarios de líneas opuestas que se disputaban el mercado periodístico en Avellaneda: los periódicos La Opinión, del dirigente conservador Alberto Barceló, y Libertad, del radical Fabián Onzari.

En ese difícil contexto asumió la misión de prolongar la obra de su padre y brindar un servicio informativo que la comunidad de Avellaneda y Lanús reconoció. Su renovado impulso por afianzar la presencia del diario favoreció el crecimiento de la influencia de La Calle, que en diciembre próximo cumplirá 80 años.

A lo largo del tiempo renovó la realización del diario y contribuyó al crecimiento de la actividad periodística. Creó nuevas secciones y mantuvo un estilo que se afianzó con la fidelidad de sus lectores.

Santos tuvo una presencia permanente en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), a la que se sentía entrañablemente unido, especialmente por su activo compromiso en favor de la libertad de expresión. Presidió, además, el Círculo de la Prensa de Avellaneda y Lanús.

Fue un referente del periodismo de Avellaneda y al frente del diario La Calle se contribuyó a reflejar la voz y las preocupaciones de los ciudadanos en el período democrático, así como la identidad cultural de la comunidad y las demandas e intereses de los vecinos. Durante más de seis décadas condujo el diario La Calle, acompañando el desarrollo político, social, cultural e institucional de Avellaneda.