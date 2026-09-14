Milei reunió al Gabinete antes del envío del Presupuesto y el proyecto de ley por Malvinas

En la previa al envío del Presupuesto 2027 y al inicio del debate en Comisión del Senado por la reforma política previsto para las próximas horas, el presidente Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en pleno. El encuentro también se dio en la previa al envío al Congreso del proyecto de ley de Soberanía Nacional, en torno a la cuestión Malvinas.

El envío de este proyecto también está previsto para que este lunes ingrese por la Cámara de Diputados. El proyecto fue anunciado por Milei diez días atrás, en cadena nacional, y contempla el endurecimiento de penas a empresas que operen en la zona y la creación de una base militar en Tierra del Fuego, entre otros puntos.

El de este lunes es el tercer encuentro consecutivo de Milei con todos sus ministros después de casi un mes sin cónclaves de este tipo.

Por la tarde, Milei se reunirá con legisladores de su espacio, con la mira en la defensa de la agenda legislativa. Ese encuentro está previsto para las 15. En tanto que para mañana, a las 13, también está en agenda un nuevo encuentro de la mesa política, con la mira puesta en la hoja de ruta en el Parlamento.

Los tres proyectos anticipan que vendrá una fuerte negociación, en particular con los gobernadores aliados, para sus eventuales sanciones.

La idea de Balcarce 50 es ir avanzando con los tres proyectos. En ninguno de los casos avizoran tratamientos express, aunque en el que se ven más confiados es en el de Malvinas. En el que creen que, pese a que no será rápido, sostienen que deberían contar con el apoyo de todo el arco político, por lo que implica la causa.

Este lunes se vio llegar desde antes de las 10, horario previsto para el comienzo del encuentro en el Salón Eva Perón, al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Mario Lugones (Salud); Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Milei retomó la agenda en Casa Rosada el 24 de agosto pasado, después de no haberla visitado durante casi un mes. El mandatario permaneció esos días recluido en Olivos y con parte de su agenda fuera del país. En tanto que la última reunión de Gabinete antes de eso había sido el 9 de julio, cuando, tras el Tedeum en la Catedral Metropolitana, los reunió para hablar de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, cuyo tratamiento en Comisión comenzó la última semana, en el Senado.

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