Javier Milei sale a la caza de una foto con Donald Trump: “Vamos a plantar bien en alto las ideas de la libertad”, dijo

PALM BEACH, Florida.- Javier Milei tendrá esta noche lo que vino a buscar en su viaje relámpago al sur de Florida: un encuentro y seguramente la foto con Donald Trump. Junto a una pequeña comitiva, el Presidente está en el club privado del mandatario electo de Estados Unidos, en el que ambos líderes compartirán un diálogo informal en una cena de gala organizada por el grupo conservador America First Policy Institute, en la que habrá cientos de invitados, aunque se aclaró que no sostendrán una reunión bilateral.

“Vamos a plantar bien en alto las ideas de la libertad” , dijo Milei al salir del hotel en West Palm Beach, a las 18.45 (hora local), junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein (en la comitiva oficial en Florida también está el cineasta Santiago Oria), rumbo al lujoso resort Mar-a-Lago, en la vecina Palm Beach, convertido en los últimos días en uno de los centros del poder en Estados Unidos desde donde se diagrama la nueva administración de Trump.

Durante la cena, el Presidente dirigirá unas palabras a los asistentes –entre ellos empresarios y personas del entorno del magnate-, y se espera que Trump luego tome el centro del escenario para dar un discurso. Fuentes de la comitiva argentina destacaron que como “amigos personales se saludarán y mantendrán una conversación informal sin agenda” en la gala. “Hay admiración mutua”, destacaron, y añadieron que no habrá reunión privada porque “no es costumbre” en estos casos. Antes del evento, Milei –que el martes mantuvo un diálogo telefónico de 11 minutos con Trump- mantuvo encuentros privados con empresarios de Estados Unidos, añadieron.

Para el Gobierno es una oportunidad para empezar a tender puentes con la próxima administración de quien consideran un aliado político estratégico a partir del año próximo, sobre todo en los vínculos comerciales y para mejorar condiciones en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

America First Policy Institute, el grupo que organizó la gala de esta noche, se instaló como uno de los principales socios de la campaña de Trump en la elaboración de planes concretos para ejercer nuevamente el poder.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei había adelantado que una vez que Trump asuma, el próximo 20 de enero, buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. “El gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos, y eso tiene implicancias comerciales y financieras”, expresó el Presidente en una entrevista radial.

Arribo a Palm Beach

Tras un viaje en vuelo privado al aeropuerto internacional de Palm Beach, Milei arribó junto a su hermana a las 9.38 (hora local) al hotel en el que se aloja en West Palm Beach, cerca de Mar-a-Lago. Fue recibido por Werthein y el resto de la comitiva argentina, que ya se encontraba en esta ciudad para coordinar su estadía y la agenda. Por la tarde mantuvo una reunión con empresarios en un salón reservado del hotel.

En una recorrida por los alrededores de Mar-a-Lago, LA NACION pudo presenciar el fuerte dispositivo de seguridad en torno al club, con acceso restringido al acceso principal.

En tanto, Milei está anunciado como uno de los oradores de una cumbre de inversores de la CPAC, que empieza este jueves y terminará el sábado. Su exposición será este viernes por la mañana. El mandatario argentino es el único miembro externo al board de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU, por sus siglas en inglés), encabezada por Matt Schlapp, que fue director de Estrategia Política de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush y que tiene estrechos lazos con Trump.

Del encuentro también podrían participar el vicepresidente electo de Estados Unidos, JD Vance, y el multimillonario Elon Musk, que ya ha mantenido otros encuentros con Milei y que fue designado junto al exprecandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental del futuro gobierno.

En la CPAC también estarán, entre otros, el ex fiscal general interino Matt Whitaker; Witold Balaban, de Latham & Watkins LLP, firma de abogados multinacional estadounidense; Kimberly Bellissimo, fundador y CEO de ForthRight Strategy, una compañía recaudadora de fondos; Reuben Jeffery, presidente de Rockefeller & Co.; Won Mok Choi, CEO de Korea Credit Guarantee Fund. También se anuncian como co-hosts del evento America First News, Latino Wall Street, Latino Conservatives y CPAC Japón.

Donald Trump se saludó con Javier Milei en la cumbre de la CPAC en febrero pasado

Este encuentro de la CPAC es distinto del que participó Milei en febrero pasado en Oxon Hill, Maryland, cuando tuvo su primer encuentro y foto con Trump. Aquella vez, en la que el Presidente y el entonces candidato republicano fueron oradores, fue una cumbre general del grupo conservador (la próxima será entre el 19 y el 22 de febrero en Washington). En esta ocasión, es un encuentro de inversores, más reservado; de hecho, solo se podían conseguir tickets para participar por 5000 dólares (individual) o como co-host, a 25.000 dólares, mientras que en los encuentros abiertos se venden al público desde los 100 dólares.

Las medidas de seguridad fueron reforzadas en torno a Mar-a-Lago EVA MARIE UZCATEGUI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La cumbre brinda a nuestros patriotas la oportunidad de dar forma al futuro de la CPAC y garantizar que nuestra misión de defender la libertad dure para las generaciones venideras”, señaló la organización del evento en su anuncio. La CPAC, una de las convenciones conservadoras más influyentes del mundo, tiene previsto un encuentro en Buenos Aires a principios del mes próximo.

Milei solo estará una noche en Florida y emprenderá su regreso al país el viernes después de su intervención en la CPAC, a raíz de una intensa agenda que incluye la llegada del presidente francés, Emmanuel Macron, a Buenos Aires el sábado por la noche, antes de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro.

Guillermo Idiart Por