Milei se burló de quienes dicen que la gente no llega a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?"

La frase se volvió viral en cuestión de minutos. Javier Milei refutó en una cumbre petrolera a quienes sostienen que hay gente que no llega a fin de mes con tono burlón y un argumento llamativo: “Si se quedan sin plata verdaderamente el día 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

Aludió a una encuesta publicada por la consultora Zentrix, en cuyo último monitor sostiene que dos de cada tres se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja. El crédito aparece como el puente para llegar: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses.

Para Milei, “son pelotudeces” que instaló el kirchnerismo, tal como afirmó en Neuquén el lunes.

“Entiendo que a veces los slogan suenan lindos, pero que suenen lindos no los convierte en algo razonable. Una pelotudez por más que lo digan de manera linda es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirarla y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, dijo el Presidente.

A partir de ahí cambió el tono y usó una voz burlona: “La gente no llega a fin de mes’. ‘Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes’. ‘No llegan al día 20’. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa?. Les hago una pregunta, ¿si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen diez días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?”.

Y siguió: “¿Ustedes se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa? Reflexionemos. No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”.