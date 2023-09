escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.- La performance de los referentes locales de Javier Milei había sido histórica. Casi el 27% de los santiagueños, un poco más de 140 mil votos, se volcaron el 13 de agosto a la opción de La Libertad Avanza , con lo que se pusieron en carrera para arrebatarle una banca de las cuatro que estaban en juego al poderoso Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora. Pero la ilusión de los libertarios en esta provincia se esfumó en menos de un mes.

A partir del 14 de agosto, una serie de internas políticas con denuncias cruzadas derivó en que este espacio, que ganó las PASO a nivel nacional y que en Santiago del Estero obtuvo el segundo lugar desplazando a Juntos por el Cambio, se quedara sin candidatos a legisladores nacionales y que tenga que presentarse con “boleta corta” en la elección general del 22 de octubre.

El 2 de septiembre vencía el plazo para el registro de candidatos proclamados en las PASO. Ese día, La Libertad Avanza de Santiago del Estero decidió que los primeros candidatos de esta fuerza, Norma Beatriz Luna e Ítalo Cioccolani, no participen de la contienda de octubre y que este espacio solo lleve la boleta de Milei y de los parlamentarios nacionales del Mercosur.

El Partido Celeste y Blanco, sostén del espacio libertario en la provincia, emitió un comunicado en el que indicó que “ ante los escándalos vergonzosos de público conocimiento no vamos a presentar candidatos locales , pero nos comprometemos con todas nuestras fuerzas a llevar el voto de Milei Presidente y a fiscalizar en toda la provincia”.

Beatriz Luna e Italo Cioccolani

Las acusaciones partieron de Guillermo Suárez Melean, un emprendedor gastronómico santiagueño, radicado en Córdoba, y que hace algunos años intenta desembarcar en la política santiagueña. En audios de WhatsApp difundidos en las últimas horas, Suárez Melean habla “traiciones y arreglos” por parte de Luna y Cioccolani y no dudó en afirmar que “ambos estaban vendidos al Z” , en referencia a la primera letra del apellido Zamora y como muchos suelen referirse al mandatario santiagueño, aliado al kirchnerismo.

“Es muy triste todo lo que está pasando y lo que ha sucedido con los candidatos a diputados. Ya dije que sabía que había algo turbio y por eso me traicionaron, me bloquearon de todos los grupos y yo no podía participar de ningún tipo de opinión. Quiero adelantarles y quiero decirles que estos tipos ya estaban vendidos con ‘el Z, se aseguraron para que yo les diera un lugar en la lista y, una vez confirmado en el Juzgado Electoral que eran candidatos se sintieron dueños del espacio y tenían contacto con Buenos Aires porque, obviamente, eran los candidatos”, se escucha explicar a Suárez Melean en los audios.

En diálogo con LA NACION, Beatriz Luna, rechazó estas acusaciones y aseguró que “desde el sábado pasado está en manos de la jueza Servini de Cubría la revocatoria de lo sucedido en Santiago”. Y agregó: “Lamentablemente en la provincia no tenemos divisiones de poderes, ya que el Ejecutivo se encarga de repartir órdenes a los demás, pero vamos a pelear por esa banca opositora al gobierno provincial en el Congreso”.

Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero Fernando Font

Luna, comerciante y gerente de una multinacional, “sin vínculos con el gobierno santiagueño”, tal como ella aclara, respondió a las acusaciones de ser funcionales a Zamora, al asegurar que “Melean es un ciudadano cordobés, ya que reside y tiene sus actividades allí”. Además, dijo que “habría que preguntarle qué intereses tiene en que los santiagueños no tengan bancas en el Congreso, porque acusa de manera gratuita a dos personas que desarrollan sus actividades en la provincia, que dan trabajo en la provincia y que nunca se fueron de la provincia ”.

La versión “zamorista”

En contacto con LA NACION, Fuentes del “zamorismo” le bajaron el precio a las acusaciones de Melean, al afirmar que “si Zamora, o el Z, como le dicen, es tan poderoso para bajar listas haciéndolos firmar y pelear entre ellos, pues entonces, en vez de gobernador, lo deberían nombrar Rey . La verdad que es poco serio y ni da responder a este ridículo interno entre ellos”.

La pregunta que muchos se hacen es que pasará ahora con esos votos a legisladores, si quienes votaron a Milei en la lista completa no tendrán chance de votar legisladores “libertarios”. Las mismas fuentes zamoristas indicaron que “habiendo hecho una lectura de como fue el comportamiento del electorado, es claro que tuvimos una caída en nuestros porcentajes y que debemos mejorar esos números”.

Desde JxC, desplazados al tercer lugar y con una feroz interna entre Pro y la UCR , con bajas de listas previas a las PASO y con denuncias escandalosas, también aspiran a quedarse con algo de esos votos legislativos y mejorar los guarismos obtenidos el 13 de agosto. Desde el massismo puro, con su referente Pablo Mirolo, quien además es el presidente del Frente Renovador nacional, intentarán quedarse con el segundo lugar y llevarse al menos una de las cuatro bancas, como ya lo hicieron en 2015.