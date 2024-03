Ante Francos, los gobernadores del Norte cuestionaron el freno de la obra pública, pero podrían apoyar los cambios en Ganancias

Escuchar

CÓRDOBA.- A horas de postergar la reunión con todos los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este martes de la asamblea de la decena de mandatarios que integran el Consejo Regional del Norte Grande. En el temario había puntos que las provincias le vienen reclamando a la Casa Rosada: el fondo de incentivo docente, la necesidad de reactivar la obra pública y los subsidios al transporte y a la energía. También se abordó la cuestión fiscal. Este grupo apoyaría, en general, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Esa fue, justamente, la señal positiva que se llevó Francos del encuentro en Salta. Allí los gobernadores y el ministro del Interior acordaron constituir una comisión que integrarán funcionarios provinciales y nacionales con el objetivo de establecer prioridades de financiamiento para las obras que podrían reactivarse.

La Casa Rosada procura apoyo para la nueva Ley Bases y para que la Cámara de Diputados no convalide el rechazo al DNU 70/23 que votó el Senado. Y los gobernadores son clave para que los legisladores que les responden no actúen de la misma manera. En ese contexto, los mandatarios hicieron llegar sus reclamos in situ al ministro Francos, la cabeza visible del ala dialoguista del gobierno libertario.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, al arribar al encuentro Javier Corbalan

“Si hay algo que tiene convencido al gobierno nacional es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es ese: cómo reformamos el régimen tributario en la Argentina para volverlo un régimen federal”, remarcó Francos. El ministro estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman (quien viene conversando con ministros provinciales) y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Entre los gobernadores estuvieron Gustavo Váldes (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres de los más cercanos a la Casa Rosada. También los “dialoguistas” aunque con algunas observaciones: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). La asamblea se completó con los opositores Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago Del Estero).

El salteño Sáenz -quien desde antes de que Milei convocara al “Pacto de Mayo” impulsa un “acuerdo nacional”- aseguró que durante la reunión pudieron “transmitir las inquietudes y los problemas” que tiene la región. Enfatizó que ese grupo logró “dejar de lado las banderías políticas, las ideologías”, para ponerse “a trabajar por las necesidades de nuestros pueblos”.

El ministro Guillermo Francos con el gobernador salteño Gustavo Sáenz Javier Corbalan

Fuentes del grupo consultadas por LA NACION indicaron que los mandatarios insistieron en la necesidad de “ordenar” lo que sucede con la obra pública, porque está paralizada y eso afecta “fuerte” el empleo en las provincias. Instaron a que la Nación “defina” qué seguirá y cómo. Plantearon la “importancia” que tienen para la región los trabajos de la reversión del gasoducto Norte y gasoducto Norte-Norte.

En materia fiscal, ratificaron la necesidad de que Economía pague las deudas del Consenso Fiscal 2023 . Desde la asunción de Milei ni siquiera se giran los fondos a valores históricos, con lo que se sigue acumulando deuda.

Ganancias

A diferencia de sus pares patagónicos que rechazan la restitución de Ganancias (en sus provincias, mineros y petroleros volverían a tributar de manera masiva), los norteños aceptan en su mayoría el regreso del impuesto que es coparticipable y permitiría recuperar los fondos perdidos por la reforma del exministro y excandidato a presidente Sergio Massa, que en su momento fuera apoyada por buena parte de los gobernadores.

Los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) Javier Corbalán - LA NACION

El apoyo de la mayoría de los norteños es clave para que en el Congreso pase ese segmento del paquete fiscal que, además de las objeciones de los patagónicos, tiene las del cordobés Martín Llaryora y del santafesino Maximiliano Pullaro, quienes plantean que el piso debe ser mucho más alto que el que impulsa Nación con un objetivo recaudatorio.

En el “norte grande”, en tanto, el santiagueño Zamora, quien hasta ahora viene manteniendo un perfil bajo entre los gobernadores opositores, sostuvo: “De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos en el diálogo y este encuentro nos permitió explayarnos y pensar con esperanza cómo podemos superar todos juntos las dificultades que atravesamos”.

“La política se trata del diálogo, de generar consensos, más allá de la responsabilidad de liderar el país en estas circunstancias” , subrayó Francos al terminar el encuentro, a la vez que ratificó el objetivo del déficit cero. También estuvieron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y el administrador del organismo administrador del agua, el ENOHSA, Bartolomé Heredia.

Los gobernadores Gildo Insfrán y Gerardo Zamora bajan de la camioneta que los trasladó a la cumbre Javier Corbalan