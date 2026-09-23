Milei usó una particular corbata para su discurso en Naciones Unidas: cuál fue su explicación

El presidente Javier Milei eligió una particular corbata para brindar su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con el acento puesto en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

Tras su exposición, el mandatario explicó por qué esta vez usó una corbata con diseño y a rayas en lugar de las lisas que suele utilizar. Al salir del edificio de Naciones Unidas, Milei explicó el significado de la prenda.

Javier Milei Seth Wenig - AP

Milei portó una corbata rallada roja y azul junto con pequeñas figuras de una silueta. “Es Adam Smith. A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni [presidente de la Fundación Libertad]. Tengo entendido que se la regaló [el premio Nobel de Economía] Milton Friedman. Y si no es el caso, es muy parecida a las que usaba Milton”, expresó el Presidente en diálogo con TN.

Milton Friedman

Y siguió: “Yo nunca uso corbatas a rayas sino planas. Pero dado el rol de la Inteligencia Artificial (IA) [uno de los ejes de su discurso], me parece un gran momento para revivir las ideas de Smith. Él tiene errores en su texto pero no quita la parte maravillosa de la contribución”.

Con el Presidente Milei y el Ministro Luis Caputo esperando para su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. @pabloquirno

Fue Friedman (fallecido en 2006) quien popularizó esta corbata de Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, publicada en 1776. La corbata fue creada por integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Luego, el Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres contribuyó a su comercialización. Ya en el mundo de los economistas, se volvió popular por Friedman.

Sobre la IA

Milei hizo una férrea defensa del desarrollo de la IA con el “compromiso de no regular de manera preventiva”.

Javier Milei Heather Khalifa - FR172147 AP

“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI. Exige prudencia, pero no miedo ni obediencia. La respuesta está en Adam Smith. Tiene que ser un atajo a la productividad. Producir más tiene por objeto más nivel de consumo”, señaló, y tomó distancia de que los estados controlen la IA. “La Argentina será vanguardista y habrá libertad”, dijo.