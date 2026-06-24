Milei viaja a España por sexta vez y uno de sus anfitriones lo espera con expectativa: “Es un actor determinante”

MADRID.- Cuando Javier Milei tome la palabra este viernes en la apertura de los cursos de verano de la Universidad San Pablo CEU, Javier Morillas Gómez aplaudirá desde la primera fila. El economista español fue el impulsor de este nuevo viaje del Presidente a España, el sexto desde que asumió. “Milei es un actor determinante en este nuevo marco geopolítico que atraviesa el mundo. Lo vamos a escuchar muy atentamente”, dice Morillas.

Como hicieron el año pasado Isabel Díaz Ayuso y el venezolano Edmundo González Urrutia, el libertario será el invitado principal en la primera jornada de los cursos de verano de la Universidad San Pablo CEU, un espacio que algunos señalan como el Davos de los conservadores españoles, que se desarrollan en El Escorial, a 60 kilómetros de Madrid. Después de su clase magistral, la institución católica le entregará una medalla y una distinción honorífica.

“Milei es un referente del cambio en España. Ahora han venido (José Antonio) Kast en Chile y (Abelardo) de la Espriella en Colombia, que representan un cambio de ciclo muy importante para América Latina. Milei ha sido determinante para que esto haya ocurrido, por eso nos resulta interesante tenerlo con nosotros”, sostiene Morillas en una conversación telefónica con LA NACION.

Morillas, 72 años, habla pausado y sin las estridencias tan características de otros economistas españoles que se codean con Milei. Combina sus actividades académicas con un cargo institucional como consejero en el Tribunal de Cuentas de España, la entidad pública encargada de revisar los presupuestos públicos. A su larga trayectoria académica en España y Estados Unidos le suma fuertes vínculos con el sector financiero: es presidente de la organización que nuclea a los bancos extranjeros en España.

Javier Morillas Gómez, el economista español que será anfitrión de Milei en la nueva visita del Presidente a Madrid

Se define como un economista libertario de la Escuela de Salamanca, que muchos definen como el gen español de la Escuela Austríaca de Economía, a la que adhiere Milei. Morillas prefiere no definirse como un anarcocapitalista, no le gusta esa palabra, sino como un economista “reformista” y, sobre todo, pragmático -agrega- por su experiencia en la gestión privada.

“Hay gran expectativa sobre la Argentina de Milei. Es increíble cómo ha conseguido llevar a la Argentina al momento actual desde donde la encontró. Había escepticismo en Europa y mira ahora. Queremos que nos cuente cuáles son los retos que ha tenido, cuáles son los desafíos que ahora enfrenta”, detalla Morillas. Y pide más tiempo en la Casa Rosada para el libertario: “Siempre que se inicia un ciclo de este tipo, lo que se trata es que sea duradero. Se necesitan por lo menos dos mandatos para consolidar las políticas de Estado”.

El detrás de escena para confirmar la presencia de Milei en la apertura de los cursos de verano comenzó en septiembre de 2025. “Estábamos convencidos de que era el invitado ideal para este evento. Nos comunicamos con Alejandro Nimo (agregado en Promoción de Inversiones Extranjeras) de la embajada argentina, él movió el tema y trabajamos para que la agenda del presidente pudiera coincidir con una fecha cercana al inicio de nuestro curso”, recuerda el economista.

El economista envió a la embajada algunos de sus libros, entre ellos, Sahara Occidental: desarrollo y subdesarrollo, un volumen que llegó a las manos de Milei. “No lo conozco personalmente, por eso me encantaría reunirme con él para conversar de economía”, agrega.

Una voz de la derecha española

Morillas es una de las voces de la derecha española que se leen y se escuchan en los medios de comunicación conservadores, como sus columnas en el diario ABC y en la radio COPE. Su voz también se hizo escuchar dentro del Tribunal de Cuentas, cuando en mayo pasado emitió un voto en contra de la Cuenta General del Estado al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurrió en irregularidades en el manejo de los fondos girados por la Unión Europea. Los cuestionamientos al gobierno socialista son una de las tantas coincidencias ideológicas con Milei.

El Presidente aterrizará este jueves por la tarde (hora local) en Madrid para su primera intervención académica en suelo español. Aunque todavía no fue oficialmente confirmado, la comitiva argentina estaría integrada por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el flamante vocero Adrián Ravier, que participaría por primera vez de una gira internacional.

Milei despegará esta noche desde el Aeroparque porteño a bordo del Tango y llegará este jueves a Madrid, donde se quedará hasta el sábado por la mañana, informaron fuentes oficiales.

El líder de VOX, Santiago Abascal, y Javier Milei, en 2024 A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Será, como siempre que pisa suelo español, una visita no oficial. Es decir, el Presidente no tendrá actos con las principales autoridades españolas, como Pedro Sánchez o el rey Felipe VI. Los únicos eventos agendados oficialmente fueron el acto en la universidad y una reunión con representantes de empresas españolas con intereses en Argentina, que fue organizada por el embajador argentino, Wenceslao Bunge.

La actividad oficial se concentrará el viernes, aunque no se descarta que reciba a otras personalidades en su hotel, como ocurrió en anteriores viajes. Santiago Abascal, líder de Vox, es uno de los invitados que más frecuenta a Milei, que lo define como un amigo personal. También ha recibido en otros viajes a Díaz Ayuso y otros referentes de la oposición a Pedro Sánchez, con quien mantiene un conflicto desde su primera visita a España, cuando se refirió a la primera dama española como una “corrupta”.