Milei volvió a insultar a los senadores y cargó contra el kirchnerismo y Juntos por el Cambio por votar la suba de las jubilaciones

Escuchar

El impacto de la aprobación de la reforma previsional en el Senado se vio de manera directa en el discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario. “ Degenerados fiscales”, “exterminadores de jóvenes”, “mentirosos” , fueron algunas de las críticas que el Presidente esbozó para los senadores que este jueves apoyaron el aumento de haberes jubilatorios. “Hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Eso los kirchneristas lo vieron, Juntos por el Cambio también. ¿Me quieren decir qué carajo hicieron todos votando quebrar el sistema previsional?”, sostuvo.

“Los irresponsables del Senado [lo aprobaron] de manera populista, demagógica, mentirosa, empobrecedora y de exterminadores de jóvenes. Dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Hago lo que digo siempre. Mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país para obtener beneficios para la casta política”, detalló.

El jueves el Senado aprobó, con 61 votos afirmativos y 8 negativos, la iniciativa de la oposición para aumentar los haberes jubilatorios. El proyecto contó con el apoyo del kirchnerismo, el radicalismo y, sorpresivamente, de Pro, bloque del cual seis de sus siete senadores votaron a favor. La movida fue orquestada por Macri, quien también estuvo detrás del rechazo del partido del decreto que aumentaba los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Su postura causó divisiones internas en el Pro, pero también una ruptura con el oficialismo que luego intentó enmendar al apoyar el veto presidencial de Milei a la suba de las jubilaciones.

Durante su discurso, Milei criticó la política previsional durante el kirchnerismo a quien culpó por “arruinar a los jubilados”. “Vean las declaraciones de Néstor Kirchner en 2010, de Cristina Fernández de Kirchner o del propio Miguel Ángel Pichetto. Todos votaron en contra del 82% móvil. De hecho, la señora Cristina Kirchner vetó el 82% móvil. Por lo tanto, no resiste el archivo”, explicó.

Mauricio Macri en la convención del Pro Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Ese desastre que causó el kirchnerismo fue tan claro que durante el gobierno de Macri se intentó corregir”, agregó. Aún así, también apuntó contra Juntos por el Cambio tras su fuerte pelea con el expresidente. “Hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Eso los kirchneristas lo vieron, Juntos por el Cambio también. ¿Me quieren decir qué carajo hicieron todos votando quebrar el sistema previsional y joderle la vida a los argentinos? Si eso no es populismo, si eso no es demagogia, si eso no es ser un mentiroso farsante, quisiera saber de qué estamos hablando”, señaló.

Luego brindó justificaciones para su decisión de vetar el proyecto de la oposición, apuntando otra vez contra los senadores. “Los políticos no suman ni con un ábaco. Son complicados, no suman. No saben sumar”, expresó. “El chiste de ayer, esa bestialidad propia de brutos, nos costó US$370.000 millones, 62% del PBI. ¿Acaso pretendían que no vetara semejante disparate? La consecuencia es que si lo hago, lo tengo que financiar. Y si lo financio, voy a tener impuesto inflacionario, el impuesto país por las nubes, o aumentar la presión fiscal explícita a un punto de terminar destruyendo la tasa de crecimiento. Así condeno a nuestros hijos y nietos a vivir en una condición miserable. El disparate de ayer hubiese hundido a todos a la pobreza”, explicó.

Tras su análisis, sumó: “No es simpático hacer lo que hice, pero yo les dije que prefería decirles una verdad incómoda a una mentira confortable”.

LA NACION