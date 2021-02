Axel kicillof, esta mañana, en Roque Pérez. Crédito: GPBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apeló a las comparaciones entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, al anunciar un plan para reparar 1500 kilómetros de caminos rurales en distritos bonaerenses. Manifestó su enojo por la atención mediática puesta sobre el retorno a las clases presenciales en territorio porteño y especificó que ayer comenzaron las clases más alumnos de la provincia que de la ciudad.

En el cierre de un acto que encabezó en la localidad de Carlos Beguerie, partido de Roque Pérez, dejó en claro su malestar. "Ayer empezó el primer tramo de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires [por el comienzo para alumnos que tuvieron poco o nulo vínculo con las escuelas el año pasado]. En el afán de los diarios porteños, a veces opositores, nadie piensa en Beguerie y todo se limita a 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad tiene 600 mil alumnos; en nuestra provincia, ayer empezaron 1.100.000 alumnos, y el 8 de marzo van a ser 4.150.000. Tenemos más estudiantes de primaria y secundaria que población la ciudad de Buenos Aires", señaló.

"No nos dedicamos a vender cosas ante los diarios como si estuviéramos en Disneylandia", reprochó. Y enlazó su discurso con la vacunación en territorio bonaerense: "Hoy empezamos la vacunación masiva, para mayores de 70 años. Lo hemos hecho sin oportunismo, sin guiones ni montajes, sin prensa adicta sino con la receta que aplicó nuestro movimiento histórico: trabajar, trabajar y trabajar".

Kicillof compartió el lanzamiento del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales con los ministros Agustín Simone (Infraestructura) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); el intendente local Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, y el intendente interino José Luis Horna, que está en funciones porque Gasparini enfrenta problemas de salud. Kicillof prometió mejorar 1500 kilómetros de caminos rurales.

"Se ha puesto de moda, con la pandemia, comparar la provincia con la ciudad de Buenos Aires. Pero en la ciudad de Buenos Aries no hay caminos rurales, ni gente esperando que no venga la lluvia y convierta todo en una isla. Pasa todos los días y es producto de un Estado que abandonó, de falta de equidad e igualdad", fue otra de las críticas que lanzó Kicillof.

En tono general, Kicillof aludió a la estrategia política de Cambiemos y a la influencia del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, aunque no lo hizo con nombres propios. Indicó que sus recorridas por la provincia durante la campaña "no fueron una decisión de marketing" y que "no vino un consultor extranjero con acento raro a decir 'hagan una puesta en escena y después olvídense, porque las elecciones se ganan con carteles y propaganda'".

