Mujeres se busca: la CGT enfrenta el desafío de cumplir por primera vez con el cupo femenino

El 8 de marzo de 2003 , en el Día Internacional de la Mujer, se promulgó la ley 25.674, que establece un mínimo de 30% de cupo femenino en las conducciones gremiales . Desde la entrada en vigencia de la normativa, hace 18 años y durante el último tramo del gobierno de Eduardo Duhalde, hasta la actualidad son escasísimas las excepciones que la aplican. Solo se cumple con la ley de cupo en cuatro sindicatos , según los últimos registros oficiales que maneja el Ministerio de Trabajo de acuerdo un relevamiento elaborado hace tres años en 26 organizaciones.

La ley establece un piso mínimo del 30 por ciento en las listas electorales internas de los gremios y un porcentaje de delegadas en las negociaciones colectivas de trabajo. Abarca a los sindicatos, uniones y confederaciones, por lo cual se tendrían que aplicar desde un gremio hasta la CGT.

Con la decisión de renovar sus autoridades entre octubre y noviembre de este año, la CGT se trazó un desafío: cumplir por primera vez con el cupo del 30%, que incluso figura en el artículo 47 de su estatuto. Hoy solo dos mujeres encabezan secretarías del consejo directivo: Sandra Maiorana, que se encuentra en la de Salud y proviene de la Asociación de Médicos, y Noemí Ruiz, que integra la de Igualdad de Oportunidades y Género y proviene de la Asociación de Modelos Argentinas.

Noe Ruiz, del Sindicato de Modelos, una de las dos dirigentas que integran actualmente el consejo directivo de la CGT Archivo

“Lo tomamos como un desafío para que se cumpla y estemos en el camino correcto sin cuestionamientos”, dijo a LA NACION un jerárquico de la CGT sobre la posibilidad, por fin, de ceder espacio y poder a las mujeres en el sindicalismo. Las autoridades de la CGT están hoy con los plazos extendidos por una resolución del Ministerio de Trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus.

El consejo directivo está actualmente integrado por dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, y 35 miembros (25 en el secretariado) y 10 en otras funciones. El desafío, reconocido puertas adentro por la cúpula cegetista, será encontrar las dirigentes para ocupar las vacantes.

“Hoy hay mujeres en todas las organizaciones sindicales. Que no haya secretarias generales no significa que no se puedan ocupar los cargos. No debería haber problemas para cubrir, a pesar de los egos de los hombres” , dijo Noemí Ruiz, del sindicato de Modelos y una de las dos mujeres en la cúpula cegetista.

Según el estatuto cegetista, el representante de la organización gremial en el consejo directivo no necesariamente debería ser el secretario general. Es decir, el eventual cumplimiento del cupo femenino empujará de manera inevitable una renovación en la central obrera. Incluso, abrirá las puertas al ingreso de segundas líneas.

En la jefatura de los gremios

No son muchas las mujeres que están al timón de gremios. Al caso de Ruiz en Modelos, se suma el de Lorenza Benítez, del personal de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares; Carla Gaudensi, de la Federación de Trabajadores de Prensa; la diputada nacional Vanesa Siley, jefa de uno los gremios judiciales; Andrea Aranda, en el Sindicato de Choferes Particulares, y Graciela Aleñá, del Sindicato de Trabajadores Viales y afines. Aleñá es una dirigente cercana a Máximo Kirchner y al moyanismo. Fue una de las impulsoras de las denuncias contra Javier Iguacel y Guillermo Dietrich por sus roles en el organismo durante la gestión de Cambiemos.

En el último piso del edificio de la CGT, Susana Rueda trabaja y sus colaboradoras son mujeres; Rueda, de Sanidad, integró el triunvirato de mando entre 2004 y 2005 junto con Moyano y Lingeri

De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo en 2018, las mujeres están a cargo del 18% de secretarías, subsecretarías o prosecretarías de los sindicatos, de las cuales, el 74% corresponden a áreas de igualdad, género o servicios sociales.

Entre de los 26 sindicatos que se registran en el informe oficial, solo cuatro cumplen con el 30% de secretarías y subsecretarías a cargo de mujeres. Se trata del gremio de la Alimentación, Bancarios, Entidades Deportivas (Utedyc) y Sanidad.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información