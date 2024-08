Myriam Bregman fue al penal de Ezeiza y comparó su visita con la de los diputados libertarios a represores: “No hay privilegios para el resto”

Escuchar

La diputada del FIT Myriam Bregman fue a la cárcel de Ezeiza y contrapuso su visita a la que hicieron diputados libertarios a un grupo de represores, que causó revuelo dentro del propio bloque de LLA. Bregman fue, en este caso, a ver Roberto María de la Cruz Gómez, detenido el 12 de junio en el marco de las manifestaciones que se desarrollaron frente al Congreso de la Nación en protesta a la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei.

“Nada de lo que viste en la visita de los diputados a genocidas rige para el resto de los presos”, expresó Bregman y comparó los controles de ingreso que le hicieron con los que tuvieron que pasar los legisladores libertarios.

“Estamos en la puerta del penal de Ezeiza, vinimos a visitar a Roberto, el último de los detenidos por la movilización de la Ley Bases del 12 de junio. Efectivamente, no podemos entrar con celulares, no podemos tomar fotos en los lugares de detención”, sostuvo, y agregó: “Todos esos privilegios que estos días vieron que tuvieron esos diputados y diputadas que fueron a visitar genocidas no existen para el resto de los detenidos”.

Por su parte, Bregman señaló que la detención es ilegal y especificó: “Fueron 33 detenidos, el resto ya fue liberado con Daniela [Calarco], el día de ayer. Roberto sigue detenido por el solo capricho de Patricia Bullrich y del fiscal Stornelli, de querer armar una causa totalmente ridícula diciendo que habían intentado atentar contra el orden constitucional y la democracia”. Además, rechazó los motivos por los cuales se lo arrestó y acusó a la Oficina del Presidente y al vocero presidencial, Manuel Adorni, de divulgarlos.

Por último, insistió en que Roberto María de la Cruz Gómez fue detenido “ilegalmente”, en una causa que no tiene “ni pies ni cabeza”, pero enfatizó en los mecanismos de ingreso al penal. “Sepan que para entrar acá tuvimos que pasar 4 o 5 controles. 45 minutos de revisaciones, dos escaners. Revisaron absolutamente todo. Todo eso es lo que no pasaron los diputados y diputadas que fueron a Ezeiza a ver a genocidas, a ver a criminales de lesa humanidad”, destacó.

Los detenidos por la Ley Bases

Tal como informó LA NACION, los detenidos por los incidentes que tuvieron lugar frente al Congreso en rechazo a la Ley Bases fueron 35. Desde entonces, fueron liberados paulatinamente y, hasta el momento, el único que aún se encuentra privado de su libertad es de la Cruz Gómez. El día de ayer fue excarcelada la detenida número 34, Daniela Calarco.

Durante aquella manifestación fueron detenidas 13 personas: Nora Longo, Belén Yanina Ocampo, Mía Pilar Ocampo, Matías Lionel Ramírez, Ramón Ocampo, Facundo Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, Gabriel Horacio Famulari, Brian Ortiz, Santiago Lautaro Adano, David Sica, Dylan Gómez y Lucas Ezequiel Bálsamo.

También, en la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad se registró el ingreso de otros manifestantes que quedaron imputados. Ellos fueron Martín Dirroco, Mateo Dettorre, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Spinetto, Julia Oliva, Sofía Ottogali, Sasha Lyardej, Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Juan Colombo, María de la Paz Cerruti, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia, Ramón Méndez Palacios y Ramona Tocaba.

Luego se sumó la detención de Nicolás Mayorga, Daniela Calarco, Cristian Valiente y Luis De la Vega.

LA NACION