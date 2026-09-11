Nación le dio a Mendoza el 100% de las regalías de la histórica represa Los Nihuiles

MENDOZA.- Se cerró hoy un nuevo capítulo de la guerra entre Mendoza y La Pampa. Luego de más de 50 años de reclamos, el gobierno nacional decidió este viernes, a través de un decreto, otorgarle a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en San Rafael, sobre el río Atuel. Sin embargo, el conflicto entre ambas jurisdicciones se profundizará y ya amenaza con seguir en los tribunales.

Es que ambas provincias aseguran que irán a la Justicia. Por un lado, Mendoza solicitará recuperar el dinero de los años no percibidos, que se estima en unos US$700 millones. La Pampa, bajo la conducción del peronista Sergio Ziliotto, asegura que su tierra vecina “ya se robó un río”, por el Atuel, y que la demandará para que no la siga perjudicando y pueda seguir percibiendo el 50% de las regalías.

Así las cosas, en la provincia del oeste argentino, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, celebran la decisión 982/2026 del Ejecutivo, que deroga un decreto de 1973, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, Mendoza pasará a percibir el canon del 12% en regalías por ser dueña del complejo hidroeléctrico, y no del 6% como venía cobrando desde hace décadas, sobre el importe correspondiente a la energía vendida.

“Mendoza recibirá el 100% de las regalías de Los Nihuiles. Esta decisión reafirma un principio que sostuvimos desde el primer día: nuestros recursos estratégicos no se negocian”, expresó Cornejo, y agregó: “Defender el patrimonio de los mendocinos es una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.

En este sentido, el mandatario cargó contra quienes cuestionaban el histórico reclamo mendocino. “Mientras algunos ponían en duda ese camino, los hechos demuestran que actuar con firmeza, con argumentos y defendiendo los intereses de Mendoza fue la decisión correcta. Vamos a seguir haciendo valer los derechos de la provincia y defendiendo su patrimonio y su futuro cada vez que sea necesario”, sostuvo el radical.

Mendoza recibirá el 100% de las regalías de Los Nihuiles. Esta decisión reafirma un principio que sostuvimos desde el primer día, nuestros recursos estratégicos no se negocian.



Defender el patrimonio de los mendocinos es una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de… pic.twitter.com/VyPQVZL3Fh — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 11, 2026

Su par pampeano también se despachó con todo en sus perfiles públicos, principalmente en X, donde dejó asentado su malestar con lo dispuesto por las autoridades nacionales, hoy aliadas con el mendocino. “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!“, expresó el gobernador justicialista, anticipando la presentación de un recurso en los tribunales para que se revierta la medida.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



+info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 11, 2026

Más allá de las diferencias pampeanas por lo actuado por Nación, los ojos se posan sobre los alcances de las normativas, que estipula el beneficio donde se encuentra la fuente hidroeléctrica, dejando atrás el régimen específico de paridad para Los Nihuiles, firmado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, y aplicar el marco general previsto por la legislación energética.

“Era la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”, explicó Cornejo.

Así, el nuevo decreto establece que el criterio para determinar sobre el derecho a las regalías debe estar asociado con la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y no simplemente con el recorrido del río, más allá de su caracter interjurisdiccional, como ocurre con el Atuel.

Así, en base a los considerandos de la norma, tanto la ubicación de las instalaciones como los antecedentes de la Corte Suprema avalan el criterio de que las regalías deben ser para la provincia donde se halla efectivamente el aprovechamiento hidroeléctrico.

El Gobierno nacional tomó la decisión en las vísperas del proceso de licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, convocado mediante el decreto 667/2026, con el objetivo de que el nuevo proceso de concesión tenga un marco regulatorio definido.

La disputa también tiene vinculación con otro reclamo histórico de La Pampa, lo que exaspera los ánimos: el carácter interjurisdiccional del Atuel, determinado por la Corte en 1987, y el posterior incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.

Por estas horas, el gobierno mendocino festeja el reconocimiento nacional del derecho de Mendoza sobre las regalías de Los Nihuiles, ya que considera que marca un “punto de inflexión” en un reclamo iniciado hace más de 50 años. En ese sentido, indicaron que la provincia continuará ahora con el proceso judicial para recuperar los recursos correspondientes a períodos anteriores, que llegaría a los US$700 millones de dólares.

Además, avanzará con la nueva concesión para impulsar inversiones que permitan “recuperar y ampliar la generación hidroeléctrica, de modo que el mayor aprovechamiento de los recursos estratégicos se traduzca en más infraestructura, desarrollo y mejores servicios para los mendocinos”, indicaron desde el gobierno provincial.