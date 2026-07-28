El Gobierno licita la concesión del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles y avanza con una nueva etapa de privatizaciones

El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles (Complejos Nihuiles I, II, III y IV), en Mendoza. La medida forma parte de una nueva etapa del proceso de privatización de activos energéticos impulsado por la administración de Javier Milei y contempla, además, la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina, en manos de la provincia.

La iniciativa fue formalizada mediante el decreto 667/2026, que fija las condiciones para adjudicar la concesión y avanzar con la transferencia accionaria de la empresa provincial. El proceso será coordinado por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, junto con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

La licitación se realizará a través de la plataforma Contrat.Ar y las ofertas serán evaluadas por una comisión integrada en partes iguales por representantes del Gobierno nacional y de la provincia. El decreto también establece que los ingresos derivados de la concesión nacional corresponderán al Estado nacional.

El sistema Los Nihuiles comprende los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas, las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II y III, sus estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión que las conectan entre sí y con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La infraestructura abastece la demanda eléctrica del sur de Mendoza, especialmente de los departamentos de General Alvear y Malargüe, además de aportar energía al sistema nacional.

La convocatoria representa la segunda etapa del plan oficial para relicitar y privatizar centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vencieron. El proceso comenzó con los complejos del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados— y ahora se extiende al sistema mendocino de Los Nihuiles.

Hasta ayer, los complejos Nihuil I, II y III eran operados por Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (Hinisa), controlada por Pampa Energía, mientras que Nihuil IV estaba a cargo de Emesa. Pero, desde el 27 de julio, la operación quedó en manos de Hidroelectricidad Mendocina, que asumió el control transitorio del sistema hasta el 31 de diciembre de este año o hasta que se adjudique la nueva concesión, lo que ocurra primero. Durante ese período, la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, mientras que la Subsecretaría de Energía Eléctrica actuará como veedora, sin intervenir en la operación de la concesionaria.

La medida responde al vencimiento de las concesiones nacionales y provinciales del sistema y al deterioro de parte de la infraestructura tras el aluvión registrado en enero de 2025, que dejó fuera de servicio las centrales Nihuil II y III, situación que reforzó la necesidad de avanzar con un nuevo esquema de operación e inversiones.

Central hidroeléctrica Nihuil 2 Wikipedia / CC

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la licitación busca garantizar “un proceso competitivo y transparente” para definir al futuro concesionario y asegurar la continuidad operativa durante la transición. Según el organismo, la iniciativa también apunta a fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y promover nuevas inversiones en infraestructura hidroeléctrica.

La convocatoria se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía de avanzar con la privatización de activos energéticos. En el Palacio de Hacienda esperan que estos procesos también contribuyan a fortalecer las cuentas públicas mediante el ingreso de recursos extraordinarios, en línea con la primera etapa de concesiones hidroeléctricas, que reportó más de US$700 millones para el Estado nacional.