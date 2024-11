Néstor Grindetti estaba exponiendo un informe de gestión en la Legislatura porteña pero no tenía la última hoja del discurso: “Papelón, qué desastre”

El jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, presentó este martes ante la Legislatura porteña un nuevo informe de gestión, en una sesión especial que duró aproximadamente seis horas, en el que analizó el impacto de las reformas estatales de Jorge Macri. Sin embargo, protagonizó un insólito blooper delante de los parlamentarios.

Grindetti estaba terminando de exponer el documento, pero se percató en el acto de que no tenía en su escritorio una de las hojas que estaba leyendo. “Me falta un cacho de discurso. Me faltó la última hoja”, expresó el funcionario enojado por la situación y comenzó a buscar responsables dentro de la cámara.

“Papelón, qué desastre. Lo voy a matar”, afirmó Grindetti, aunque no dijo a quién se refería. Luego se vivió un momento incómodo en el recinto, con mucho silencio tanto del jefe de Gabinete como del resto de los presentes. Incluso, para calmar la situación, una persona se acercó al exintendente de Lanús y le aclaró: “Ya llega [el final de su discurso]”.

Los asesores del también presidente de Independiente corrieron para improvisar una solución tras el error y, en cuestión de pocos segundos, le consiguieron la parte final del discurso. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que la oposición y usuarios en X compartan el recorte sobre lo ocurrido. Una de ellas fue la legisladora porteña Cele Fierro, del Frente de Izquierda (FIT), quien ironizó en sus redes sociales: “Hoy, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti, se quedó sin discurso...”.

Tras el accidente de sus asistentes, el funcionario continuó con su presentación y, al finalizar su discurso, respondió consultas de los diputados. “Le agradezco a todo el equipo que estuvo trabajando, recogiendo las preguntas de ustedes y procurando el acercamiento de las respuestas. A mi equipo más cercano que me acompañó, a la presidenta de la Legislatura -la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio- y a todos ustedes por la paciencia de estas horas de compartir. Espero haber respondido todo y lo que no, lo trataremos de responder en los próximos días”, subrayó.

Por su parte, Grindetti compartió en sus redes sociales imágenes y resúmenes sobre lo expuesto y escribió: “Hoy tuve el honor de presentarme nuevamente ante legisladores, miembros del gabinete y vecinos de la Ciudad para compartir el informe de gestión 2024, responder sus inquietudes y detallar el avance del plan de Gobierno que estamos impulsando bajo el liderazgo de Jorge Macri. Con orgullo podemos decir que, después de muchos años, los Ministros y Secretarios de todas las áreas del Gobierno asistieron a esta casa para presentar y explicar el presupuesto diseñado para 2025″.

Ahondando más en la cuestión, explicó: “Nuestra forma de gobernar es clara: firmeza para dar las discusiones necesarias, diálogo para construir soluciones concretas y eficiencia para brindar mejores servicios, cuidando siempre los recursos de todos. Seguiremos trabajando día a día por los porteños y profundizando los cambios para que Buenos Aires siga siendo una Ciudad modelo”.

En cuanto a su discurso, Grindetti distinguió principalmente las reformas del gobierno de Macri en relación a la facilitación y simplificación de trámites. Según sus palabras, se eliminaron 14 que eran “innecesarios” para “mejorar la experiencia de los vecinos”. También anunció que enviaron a la Legislatura un proyecto de ley para minimizar la carga burocrática en todos sus aspectos.

En tanto, también remarcó que la ciudad de Buenos Aires recuperó parte de su autonomía. “Después de 4 años logramos recuperar los fondos de coparticipación y avanzamos en materia de autonomía, estamos alcanzando un acuerdo para el traspaso del Servicio Penitenciario y ya tenemos la potestad regulatoria de las 31 líneas de colectivo”, atribuyó.

Por otra parte, cuestionó la decisión del gobierno nacional de no acatar el dictamen de la Corte Suprema sobre el otorgamiento de recursos en la coparticipación y desarrolló: “Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes. Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se respete la resolución”.

LA NACION