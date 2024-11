Guillermo Francos en el Senado: las respuestas sobre los viajes de Milei, los trolls, los idiomas de Mondino y hasta un discurso copiado

1093 preguntas y respuestas en 1049 páginas: todo eso incluye el último informe de gestión libertaria que el miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, irá a exponer en la Cámara alta y que ya llegó en modo escrito al despacho de los senadores. Las perlitas no faltaron.

En medio de consultas sobre obra pública, programas que se dieron de baja, dudas sobre lo económico y en cuanto al futuro de Aerolíneas Argentinas, entre otros temas, se mezclaron interrogantes acerca de los trolls libertarios y el funcionario Juan Pablo Carreira (Juan Doe en las redes), los viajes al exterior del presidente Javier Milei, los idiomas que habla la excanciller Diana Mondino y hasta si el asesor Santiago Caputo copió un discurso en la ONU.

Sobre Carreira y los movimientos de la Secretaría de Comunicación y Medios, que conduce Manuel Adorni, preguntó el senador Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR). Según explicaron desde el Gobierno, el portavoz tenía a su cargo 208 empleados, incluyendo a las autoridades superiores, hasta el 31 de octubre pasado. Desde que se creó el área, el vocero incorporó cinco agentes a través de decreto y una autoridad superior como subsecretario.

“Santiago Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaría General, por lo que no tiene funciones asignadas dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios” , aclaró Adorni, quien admitió que bajo su órbita manejan tres cuentas de X: @OPRArgentina, @Voceria_Ar y @CasaRosada.

En cuanto a las influencias del tuitero Doe, el vocero indicó: “La Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo del ingeniero Juan Pablo Carreira, cuenta con una estructura jerárquica de cuatro agentes, conformado por un director nacional, un director operativo y dos coordinadores dependiente de estos”. De momento, su cartera tiene dos puestos vacantes: el de director operativo de comunicación digital y el del coordinador de Administración y Planificación Logística. Debajo suyo está nombrado Iván Gómez, editor en el streaming oficialista Carajo, que se utiliza para atacar e insultar a políticos y periodistas, y quien oficia como coordinador de Gestión de Comunicación Digital.

El funcionario Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe

Los idiomas que maneja la excanciller Mondino también generaron suspicacias, de parte de Blanco. “Ante los sucesivos y muy frecuentes malentendidos que invoca la Cancillería con respecto a las expresiones en el exterior de la señora canciller Mondino [ahora reemplazada por Gerardo Werthein], ¿qué idiomas maneja con fluidez? En su caso, ¿qué nivel de inglés certificado ha acreditado? ¿Utiliza los excelentes servicios de traductores públicos con los que cuenta el ministerio a su cargo? ¿Sí, no, siempre, a veces, en qué ocasiones? ¿A qué le atribuyen los constantes malentendidos que dan lugar a sucesivas desmentidas (Ocde, Rusia, China, Brics, etc.)?”, preguntó el senador sobre la funcionaria que ya fue corrida de su cargo.

La respuesta: “El Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto informa que la entonces canciller maneja con fluidez el idioma inglés, habiendo oportunamente obtenido la certificación Proficiency-CAE. Los servicios de interpretación fueron utilizados cuando se consideró necesario a la luz de la dinámica y participantes de la reunión o evento”. De acuerdo a Cambridge, la titulación C2 Proficiency demuestra que una persona domina el inglés “a un nivel excepcional”.

La excanciller Diana Mondino Natacha Pisarenko - AP

En cuanto a los viajes de Milei, en otra réplica a Blanco, desde Presidencia informaron solo aquel a Estados Unidos desde septiembre en adelante, ya que las travesías anteriores habían sido incluidas en el informe que se remitió a Diputados. Quedaron afuera de este informe los recientes viajes a Río de Janeiro para el G20 y a Miami, cuando estuvo con el mandatario electo estadounidense Donald Trump.

En la visita a Nueva York que detallaron esta vez, desde el 21 al 24 de septiembre, donde Milei habló ante la ONU y fue a la Bolsa, el Estado gastó más de 18 millones de pesos ($ 18.167.871,40) y U$S304.975. El Presidente se alojó en el hotel The Langham, de cinco estrellas, sobre la Quinta Avenida, y se movió con la empresa de alquiler de vehículos ArgeNYC Travel.

Según detalló Francos, lo acompañaron 15 personas: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la de Seguridad, Patricia Bullrich; su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Asesores, Demian Reidel; el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas; la directora de Protocolo, Leticia Siri; el director de Ceremonial, Mariano Chini; el jefe de la Custodia, Ariel Bongiovanni; el segundo jefe de la Custodia, Guillermo Armentano; dos integrantes de ese cuerpo y uno de la Casa Militar; el médico oficial, Diego Hoffmann; el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría; y la encargada de Redes y Comunicación (ladera de Oría), Macarena Rodríguez.

Milei en Nueva York Seth Wenig - AP

El detalle que LA NACION detectó sobre el discurso de Milei en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, con una frase que pareció extraída casi textual del guión de la mítica serie The West Wing, que fue furor entre 1999 y 2006, formó parte de las preguntas de los senadores.

María Inés Pilatti Vergara, del peronismo, apuntó al Ejecutivo: “El discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas replica de manera textual partes del guión de la serie estadounidense West Wing. ¿El discurso fue preparado con la asesoría o acompañamiento de la Cancillería? ¿El Presidente tenía conocimiento al momento de dar el discurso de esta réplica? ¿Santiago Caputo es fan de la serie West Wing y el Presidente comparte el mismo fanatismo?”.

La vuelta fue escueta y a través de Adorni. “La Secretaría de Comunicación y Medios informa que no es competencia suya ni tampoco es relevante para la gestión dar explicaciones de cómo se construyen los discursos del señor Presidente, ni mucho menos hablar de intereses ni gustos personales” , dijeron desde la Jefatura de Gabinete, pero no la versión no fue negada.

