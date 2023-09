escuchar

Juntos por el Cambio ensambla las piezas para la gran pelea electoral de octubre. Después de dedicar las últimas dos semanas a sanar las heridas que generó la interna, los jefes del conglomerado opositor en Buenos Aires reactivan a la tropa y cierran filas para salir a recuperar votos en el vasto territorio bonaerense.

Ya consagrado oficialmente Néstor Grindetti como el candidato a la gobernación del espacio, quien superó a Diego Santilli por apenas 13.612 votos , según los datos del escrutinio definitivo, los principales referentes de JxC se reunieron el miércoles en La Plata para enviar una señal de unidad con vistas a las elecciones generales de octubre.

Con Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense y postulante a senador nacional, como anfitrión de la cumbre, Grindetti y Santilli se comprometieron a aunar fuerzas con el objetivo de descontar la ventaja de tres puntos que sacó Axel Kicillof en las PASO del 13 de agosto y desbancar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Conscientes de que enfrentan un reto complicado, debido a la irrupción de Javier Milei en el tablero electoral, cuya candidata Carolina Píparo se ubicó tercera con el 23% de los votos, Grindetti y sus aliados en el distrito más poblado del país trabajan por estas horas en el rediseño de la campaña. El intendente de Lanús en uso de licencia quiere reforzar el despliegue territorial y exhibir “cercanía” en sus recorridas ante el creciente malestar por la crisis. “Hay que caminar y estar cerca de la gente. Queremos cubrir todo el territorio”, dicen en el búnker del candidato. Mauricio Macri, quien regresó por unas horas al país, se contactó con Grindetti para interiorizarse sobre la nueva estrategia para la disputa por el control de Buenos Aires.

Ante los jefes de JxC en Buenos Aires en La Plata, Grindetti reiteró que planea trabajar en tándem con el sector de Santilli y dijo que se imagina una disputa “cuerpo a cuerpo” en Buenos Aires por los votos. Para captar adhesiones, planea una campaña propositiva, enfocada en distintos segmentos y con eje en la educación o la seguridad. Procura fortificar la idea de que JxC es la única fuerza capaz de desterrar al kirchnerismo de Buenos Aires y que tiene un plan de gobierno, que no implica ni patear el tablero ni dar un salto al vacío. Esa será su manera de confrontar con el PJ y Milei en el plano discursivo.

Santilli también machacará con que JxC tiene sustento legislativo y densidad política para abordar la crisis e impulsar reformas. “Hay que reconocerle a Milei que introdujo un debate sobre ideas que hay que discutirlas. Pero esas ideas solo las puede llevar adelante Bullrich. ¿Por qué? Porque tiene equipo y capacidad”, enfatizó Santilli.

A sabiendas de que la pelea por la gobernación en Buenos Aires se define en una elección de una sola vuelta -no hay ballottage-, los altos mandos de JxC en la provincia promoverán una campaña de voto útil. Transmitirán que desbancar a Kicillof implicaría sacarle al kirchnerismo su “último refugio” de poder. Por eso, irán con una campaña puerta a puerta para movilizar a los seguidores de JxC que no concurrieron a las urnas en las PASO del 13 de agosto. Entienden que un aumento de la participación electoral favorecería las chances de que JxC logre una eventual remontada a nivel nacional y provincial. “Hay una oportunidad. Podemos ganar la provincia y entrar al ballottage con Patricia. Estamos solo a tres puntos de Kicillof”, repiten en el pelotón de Grindetti, quien ya se vio con referentes de la primera, segunda y tercera sección electoral para alinear la tropa. No hay tiempo para hacer catarsis ni gestos de resignación. De hecho, la “fase de contención” concluirá hoy con encuentro en Pilar con candidatos a intendentes de JxC. Allí también estará Bullrich.

A la cumbre del miércoles en La Plata asistieron las principales figuras y candidatos de JxC en Buenos Aires. Después de una interna encarnizada en todos los niveles, laderos de Larreta y Bullrich conservaron en un clima de camaradería. Está claro que son encuentros que sirven para recomponer vínculos. Además de Grindetti, Santilli y Abad, concurrieron Cristian Ritondo (Pro), Gustavo Posse (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), María Eugenia Talerico (Pro), Sebastián García de Luca, Emilio Monzó, Ernesto Sanz (UCR), Maricel Etchecoin (CC), Jaime Méndez -representante de Joaquín de La Torre- y Pablo Domenichini (Evolución Radical), entre otros. Durante la cena, Santilli ratificó que pondrá el “cuerpo” para ayudar a Grindetti y Bullrich en la campaña. En las últimas horas, el postulante a la gobernación le ofreció al diputado integrar a Agustín Forchieri a su comité de campaña y fusionar los equipos técnicos.

Durante la velada en La Plata, Abad machacó con que Santilli debe tener un “rol protagónico” en la campaña. Considera que su presencia ayudará a ordenar el territorio y le dará una mayor fortaleza a JxC para ensanchar su base de sustentación. Ante los jefes de la fuerza, los convocó a trabajar codo a codo para la pelea con Kicillof.

“Fue una elección muy pareja. Termina con una distancia de 0,1%. La primaria de la provincia fue propositiva y sana.A veces te toca conducir y a veces te toca acompañar”, comentó Santilli en declaraciones radiales. Según el exvicejefe de Larreta, el rival de JxC es el kirchnerismo.

Como Bullrich, Santilli aspira a quitarle el bastión más importante que le queda a Cristina Kirchner: “Ahora, junto con Néstor, vamos a ir a ganar la Kicillof”, insistió el legislador nacional, quien había pedido a Bullrich y Grindetti que esperar que terminara el escrutinio definitivo para sumarse a la campaña de manera formal.

Santilli hizo un gran performance , pero no le alcanzó para revertir la ventaja que le sacó Bullrich a Larreta. El diputado sacó 195 mil votos más que el jefe porteño en Buenos Aires. El mayor nivel de corte de boleta a favor de su postulación se registró en La Plata, bastión de Julio Garro, y San Isidro, territorio que Posse había controlado en un puño hasta las primarias. Grindetti, en tanto, se hizo fuerte en La Matanza y Carlos Tejedor. Y se impuso en 79 de los 135 municipios.

